https://sputniknews.com.tr/20220921/enerji-krizine-truss-merhemi-ingiliz-is-aleminin-faturalarinin-yarisini-6-ayligina-devlet-odeyecek-1061473210.html

Enerji krizine Truss merhemi: İngiliz iş aleminin faturalarının yarısını 6 aylığına devlet ödeyecek

Enerji krizine Truss merhemi: İngiliz iş aleminin faturalarının yarısını 6 aylığına devlet ödeyecek

Britanya'da eski dışişleri bakanı olarak mimarları arasında bulunduğu Ukrayna krizi ve Rusya yaptırımlarının neden olduğu enerji kriziyle 6 Eylül'de... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T21:40+0300

2022-09-21T21:40+0300

2022-09-21T21:50+0300

avrupa'da enerji krizi

britanya

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Yeni Britanya hükümeti, hane başı enerji faturası tavan fiyatını 2 yıllığına dondurması sonrası, bu kez işletmelerin enerji faturalarının yarısının karşılayan program açıkladı. Ekim ayından itibaren 6 ay boyunca uygulanacak program kapsamında enerji sektörü hariç işyerleri ile hayır kurumları, hastaneler ve okullar için toptan elektrik ve gaz fiyatlarının tavanı, açık piyasada öngörülen maliyetin yarısıyla sınırlandırılacak.BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Liz Truss, "Programı 6 ay sonra gözden geçireceğiz. Mağazalar, barlar gibi en savunmasız işletmelerin bundan sonra da desteklenmeye devam etmesini sağlayacağız" diye konuştu.Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, "İşletmelerin çökmesini durdurmak, istihdamı korumak ve enflasyonu sınırlamak için adım attık" dedi. Açıklamayı Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) memnuniyetle karşıladı. CBI'ın baş politika direktörü Matthew Fell, "İşletmelerin kepenk kapatmasıyla ilgili endişeleri hafifletecek" dedi. Ancak CBI, arzı artırmak için uzun vadeli enerji çözümü çağrısında da bulundu.Britanya Ticaret Odası Genel Direktörü Shevaun Haviland ise “6 aylık destek, gelecek için planlar yapmak için yeterli değil” tepkisini verdi. Truss'ın hem haneler hem de işyerlerinin enerji faturalarını geçici dondurma planının toplam maliyeti henüz resmen açıklanmadı. Muhasebe firması PwC, sadece işletmelere yardımcı olacak önlemin 10 ila 20 milyar sterline mal olabileceği tahmininde bulundu. Barclays bankası analistleri, hükümetin toplam harcamasının maliyetinin 235 milyar sterlini bulabileceğini hesapladı. Yeni başbakanın en önemli vaadi olan hem şirket gelirlerinden hem çalışan maaşlarından vergi indirimi planını da açıklayacak Maliye Bakanı Kwarteng, sunacağı bütçeyle Britanya'nın yüksek enerji faturaları nedeniyle resesyona gireceği tahminleri arasında ekonomik büyümeyi artırmaya çalışacak.Truss'ın AB'nin getirdiği bankacıların ikramiyelerine sınırlamayı Brexit dönemi vesilesiyle kaldırması ve konut satın alımlarından alınan vergileri azaltması da bekleniyor. Bu politikalar sayesinde zenginlerin ekonomiye damla damla katkıda bulunmasının yoksullara yarayacağına dair 'damla damla alt tabakaya sızdırma' politikasına ise ABD Başkanı Joe Biden her fırsatta karşı çıkıyor. Biden salı günü de "Damla damla sızdırma ekonomisinden bıktım usandım. Asla işe yaramadı" diye tweetledi.

https://sputniknews.com.tr/20220908/yeni-britanya-basbakani-truss-enerji-faturasi-tavan-fiyatina-2-yil-boyunca-zam-yapilmayacak-1060964718.html

https://sputniknews.com.tr/20220920/truss-kieve-devasa-askeri-yardimi-surdurecek-kultur-bakanina-gore-bu-sayede-enerji-ucuzlayacak-1061437499.html

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