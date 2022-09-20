Truss Kiev'e devasa askeri yardımı sürdürecek, Kültür Bakanı'na göre bu sayede enerji ucuzlayacak
21:42 20.09.2022 (güncellendi: 21:49 20.09.2022)
© İHA / STUART BROCKİngiltere Başbakanı Liz Truss,
© İHA / STUART BROCK
Britanyalılar Kraliçe 2. Elizabeth'in toprağa verilmesinin ardından asli mesele olan hayat pahalılığı kriziyle baş başa kalırken, Başbakan Truss, Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardım vaadiyle icraata geri döndü. Kültür Bakanı Donelan da Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık askeri yardım sayesinde enerji faturalarının düşeceğini savundu.
Londra'daki Muhafazakar Parti iktidarı, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri Kiev'e 2.6 milyar dolarlık askeri yardım açıklamışken, yeni Başbakan Liz Truss, 2023'te yapılacak yardımların miktarının 2022'dekini bulacağını ya da geçeceğini teyit etti.
Truss, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a uçmadan önce "Ukrayna halkına mesajım şudur: Birleşik Krallık, yolun her adımında tam arkanızda olmaya devam edecektir. Güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir" dedi.
#LizTruss Vows 'Military Aid Worth Billions' for #Ukraine as #UK Suffers From Cost-of-Living Crisis https://t.co/36zQKB2SId pic.twitter.com/6mTILpdfAv— Sputnik (@SputnikInt) September 20, 2022
BBC, Britanya Başbakanı'nın BM konuşmasında Ukrayna'ya milyarlarca sterlin değerinde askeri yardım sözü vereceğini yazdı. Sky News, BM temasları sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşecek Truss'ın, bu ziyareti, 'Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdünün altını çizmek için kullanabileceğini' belirtti.
Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizi yüzünden Britanya'da enflasyon yüzde 10'a çıkmışken, Truss'ın atadığı yeni Kültür, Dijital, Medya, Spor Bakanı Michelle Donelan da Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık askeri yardımın içerde enerji faturalarının düşmesine yol açacağını savundu.
#UK Culture Minister Claims More Arms to #Ukraine Will Cut Energy Bills https://t.co/mO3lgrhnqZ pic.twitter.com/TJFPvQfAYV— Sputnik (@SputnikInt) September 20, 2022
Sky News'a konuşan Donelan, 'Rusya'dan enerji ithalatını azaltmanın anahtarının Kiev'i silahlandırmakta yattığını' iddia etti.
'Yakıt fiyatlarının artmasındaki etkenlerden biri olan Rusya'ya küresel enerji bağımlılığını sona erdirmek için Ukrayna'nın desteklenmesinden' söz eden Britanya Kültür Bakanı, "Yani bu aslında sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada hayat pahalılığının azalmasına yardımcı olacak. Ve diğer ülkelerin bizim ne yaptığımızı görüp örnek alacağını umuyoruz" dedi.
Culture Secretary Michelle Donelan MP says the government will outline more support on the cost of living and the war in Ukraine on Friday.— Sky News (@SkyNews) September 20, 2022
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Britanya Başbakanı'nın Ukrayna'ya yeni taahhüt dalgası, hayat pahalılığı krizi yüzünden enerji faturalarının tavan fiyatını 2 yıllığına dondurmasının sonrasında geldi ki, bunun devlete maliyetinin 171 milyar doları bulacağı sanılıyor. Üstelik muhalefet partileri, hükümetin enerji şirketlerini vergilendirmeden hayat pahalılığı krizini hafifletme planının Britanyalıları borç yükü altına sokacağı konusunda uyardı.