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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/truss-kieve-devasa-askeri-yardimi-surdurecek-kultur-bakanina-gore-bu-sayede-enerji-ucuzlayacak-1061437499.html
Truss Kiev'e devasa askeri yardımı sürdürecek, Kültür Bakanı'na göre bu sayede enerji ucuzlayacak
Truss Kiev'e devasa askeri yardımı sürdürecek, Kültür Bakanı'na göre bu sayede enerji ucuzlayacak
Britanyalılar Kraliçe 2. Elizabeth'in toprağa verilmesinin ardından asli mesele olan hayat pahalılığı kriziyle baş başa kalırken, Başbakan Truss, Ukrayna'ya... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T21:42+0300
2022-09-20T21:49+0300
ukrayna krizi
liz truss
britanya
ingiltere
rusya
ukrayna
enerji
kriz
enflasyon
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Londra'daki Muhafazakar Parti iktidarı, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri Kiev'e 2.6 milyar dolarlık askeri yardım açıklamışken, yeni Başbakan Liz Truss, 2023'te yapılacak yardımların miktarının 2022'dekini bulacağını ya da geçeceğini teyit etti. Truss, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a uçmadan önce "Ukrayna halkına mesajım şudur: Birleşik Krallık, yolun her adımında tam arkanızda olmaya devam edecektir. Güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir" dedi. BBC, Britanya Başbakanı'nın BM konuşmasında Ukrayna'ya milyarlarca sterlin değerinde askeri yardım sözü vereceğini yazdı. Sky News, BM temasları sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşecek Truss'ın, bu ziyareti, 'Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdünün altını çizmek için kullanabileceğini' belirtti. Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizi yüzünden Britanya'da enflasyon yüzde 10'a çıkmışken, Truss'ın atadığı yeni Kültür, Dijital, Medya, Spor Bakanı Michelle Donelan da Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık askeri yardımın içerde enerji faturalarının düşmesine yol açacağını savundu. Sky News'a konuşan Donelan, 'Rusya'dan enerji ithalatını azaltmanın anahtarının Kiev'i silahlandırmakta yattığını' iddia etti. 'Yakıt fiyatlarının artmasındaki etkenlerden biri olan Rusya'ya küresel enerji bağımlılığını sona erdirmek için Ukrayna'nın desteklenmesinden' söz eden Britanya Kültür Bakanı, "Yani bu aslında sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada hayat pahalılığının azalmasına yardımcı olacak. Ve diğer ülkelerin bizim ne yaptığımızı görüp örnek alacağını umuyoruz" dedi. Britanya Başbakanı'nın Ukrayna'ya yeni taahhüt dalgası, hayat pahalılığı krizi yüzünden enerji faturalarının tavan fiyatını 2 yıllığına dondurmasının sonrasında geldi ki, bunun devlete maliyetinin 171 milyar doları bulacağı sanılıyor. Üstelik muhalefet partileri, hükümetin enerji şirketlerini vergilendirmeden hayat pahalılığı krizini hafifletme planının Britanyalıları borç yükü altına sokacağı konusunda uyardı.
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liz truss, britanya, ingiltere, rusya, ukrayna, enerji, kriz, enflasyon
liz truss, britanya, ingiltere, rusya, ukrayna, enerji, kriz, enflasyon

Truss Kiev'e devasa askeri yardımı sürdürecek, Kültür Bakanı'na göre bu sayede enerji ucuzlayacak

21:42 20.09.2022 (güncellendi: 21:49 20.09.2022)
© İHA / STUART BROCKİngiltere Başbakanı Liz Truss,
İngiltere Başbakanı Liz Truss, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA / STUART BROCK
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Britanyalılar Kraliçe 2. Elizabeth'in toprağa verilmesinin ardından asli mesele olan hayat pahalılığı kriziyle baş başa kalırken, Başbakan Truss, Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardım vaadiyle icraata geri döndü. Kültür Bakanı Donelan da Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık askeri yardım sayesinde enerji faturalarının düşeceğini savundu.
Londra'daki Muhafazakar Parti iktidarı, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri Kiev'e 2.6 milyar dolarlık askeri yardım açıklamışken, yeni Başbakan Liz Truss, 2023'te yapılacak yardımların miktarının 2022'dekini bulacağını ya da geçeceğini teyit etti.
Truss, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a uçmadan önce "Ukrayna halkına mesajım şudur: Birleşik Krallık, yolun her adımında tam arkanızda olmaya devam edecektir. Güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir" dedi.
BBC, Britanya Başbakanı'nın BM konuşmasında Ukrayna'ya milyarlarca sterlin değerinde askeri yardım sözü vereceğini yazdı. Sky News, BM temasları sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşecek Truss'ın, bu ziyareti, 'Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdünün altını çizmek için kullanabileceğini' belirtti.
Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizi yüzünden Britanya'da enflasyon yüzde 10'a çıkmışken, Truss'ın atadığı yeni Kültür, Dijital, Medya, Spor Bakanı Michelle Donelan da Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık askeri yardımın içerde enerji faturalarının düşmesine yol açacağını savundu.
Sky News'a konuşan Donelan, 'Rusya'dan enerji ithalatını azaltmanın anahtarının Kiev'i silahlandırmakta yattığını' iddia etti.
'Yakıt fiyatlarının artmasındaki etkenlerden biri olan Rusya'ya küresel enerji bağımlılığını sona erdirmek için Ukrayna'nın desteklenmesinden' söz eden Britanya Kültür Bakanı, "Yani bu aslında sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada hayat pahalılığının azalmasına yardımcı olacak. Ve diğer ülkelerin bizim ne yaptığımızı görüp örnek alacağını umuyoruz" dedi.
Britanya Başbakanı'nın Ukrayna'ya yeni taahhüt dalgası, hayat pahalılığı krizi yüzünden enerji faturalarının tavan fiyatını 2 yıllığına dondurmasının sonrasında geldi ki, bunun devlete maliyetinin 171 milyar doları bulacağı sanılıyor. Üstelik muhalefet partileri, hükümetin enerji şirketlerini vergilendirmeden hayat pahalılığı krizini hafifletme planının Britanyalıları borç yükü altına sokacağı konusunda uyardı.
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