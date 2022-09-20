https://sputniknews.com.tr/20220920/truss-kieve-devasa-askeri-yardimi-surdurecek-kultur-bakanina-gore-bu-sayede-enerji-ucuzlayacak-1061437499.html

Truss Kiev'e devasa askeri yardımı sürdürecek, Kültür Bakanı'na göre bu sayede enerji ucuzlayacak

Truss Kiev'e devasa askeri yardımı sürdürecek, Kültür Bakanı'na göre bu sayede enerji ucuzlayacak

Britanyalılar Kraliçe 2. Elizabeth'in toprağa verilmesinin ardından asli mesele olan hayat pahalılığı kriziyle baş başa kalırken, Başbakan Truss, Ukrayna'ya... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T21:42+0300

2022-09-20T21:42+0300

2022-09-20T21:49+0300

ukrayna krizi

liz truss

britanya

ingiltere

rusya

ukrayna

enerji

kriz

enflasyon

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Londra'daki Muhafazakar Parti iktidarı, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri Kiev'e 2.6 milyar dolarlık askeri yardım açıklamışken, yeni Başbakan Liz Truss, 2023'te yapılacak yardımların miktarının 2022'dekini bulacağını ya da geçeceğini teyit etti. Truss, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a uçmadan önce "Ukrayna halkına mesajım şudur: Birleşik Krallık, yolun her adımında tam arkanızda olmaya devam edecektir. Güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir" dedi. BBC, Britanya Başbakanı'nın BM konuşmasında Ukrayna'ya milyarlarca sterlin değerinde askeri yardım sözü vereceğini yazdı. Sky News, BM temasları sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşecek Truss'ın, bu ziyareti, 'Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdünün altını çizmek için kullanabileceğini' belirtti. Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizi yüzünden Britanya'da enflasyon yüzde 10'a çıkmışken, Truss'ın atadığı yeni Kültür, Dijital, Medya, Spor Bakanı Michelle Donelan da Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık askeri yardımın içerde enerji faturalarının düşmesine yol açacağını savundu. Sky News'a konuşan Donelan, 'Rusya'dan enerji ithalatını azaltmanın anahtarının Kiev'i silahlandırmakta yattığını' iddia etti. 'Yakıt fiyatlarının artmasındaki etkenlerden biri olan Rusya'ya küresel enerji bağımlılığını sona erdirmek için Ukrayna'nın desteklenmesinden' söz eden Britanya Kültür Bakanı, "Yani bu aslında sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada hayat pahalılığının azalmasına yardımcı olacak. Ve diğer ülkelerin bizim ne yaptığımızı görüp örnek alacağını umuyoruz" dedi. Britanya Başbakanı'nın Ukrayna'ya yeni taahhüt dalgası, hayat pahalılığı krizi yüzünden enerji faturalarının tavan fiyatını 2 yıllığına dondurmasının sonrasında geldi ki, bunun devlete maliyetinin 171 milyar doları bulacağı sanılıyor. Üstelik muhalefet partileri, hükümetin enerji şirketlerini vergilendirmeden hayat pahalılığı krizini hafifletme planının Britanyalıları borç yükü altına sokacağı konusunda uyardı.

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liz truss, britanya, ingiltere, rusya, ukrayna, enerji, kriz, enflasyon