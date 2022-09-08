Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/yeni-britanya-basbakani-truss-enerji-faturasi-tavan-fiyatina-2-yil-boyunca-zam-yapilmayacak-1060964718.html
Yeni Britanya Başbakanı Truss: Enerji faturası tavan fiyatına 2 yıl boyunca zam yapılmayacak
Yeni Britanya Başbakanı Truss: Enerji faturası tavan fiyatına 2 yıl boyunca zam yapılmayacak
Britanya parlamentosundaki konuşmasında enerji kriziyle ilgili beklenen açıklamayı yapan yeni Başbakan Liz Truss, ekimde 3500 sterline çıkması öngörülen... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T13:57+0300
2022-09-08T14:34+0300
avrupa'da enerji krizi
liz truss
britanya
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060403892_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_44f2d0255e79da506114b12313382156.jpg
Yeni Britanya Başbakanı Liz Truss, göreve başlar başlamaz, kendisinin başrollerinden birinde yer aldığı Rusya yaptırımları yüzünden patlak veren enerji kriziyle mücadeleye el attı.Parlamentoya hitabında ilkin halkın beklediği enerji faturalarının dondurulması açıklamasını yapan Truss, ardından hidrolik kırılma (fracking) yöntemiyle kaya gazı ve petrolü çıkarılmasına çevre koruma gerekçesiyle getirilen yasağı kaldırdı ve yeni petrol arama-çıkarma faaliyetlerine izin vereceğini duyurdu. Enerji krizinin üstesinden gelmek için "Kuzey Denizi petrol ve gaz üretimi de dahil olmak üzere tüm yerli enerji kaynaklarına daha fazla başvuracağız" diyen Truss, Kuzey Denizi'nde petrol ve gaz üretimine ilişkin 100'den fazla ruhsat vereceklerini belirtti.Dolayısıyla tüketicilerin ve işletmelerin ihtiyaçlarının dikkate alındığından emin olmak için yasal bağlayıcılığı bulunan 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine yönelik ilerlemenin hükümet tarafından gözden geçirileceğini söyleyen Truss, hükümetin hedefe bağlı kaldığı iddiasını sözlerine ekledi.Ancak halkın ekimde geçen yıla kıyasla üç kat artışla yüz yüze geleceği enerji faturalarının son anda iki yıllığına dondurulması müjdesini almasının ardından, iklim krizini daha da körükleyecek bu politikaları en azından bir süre sorgulaması beklenmiyor.
britanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060403892_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_da0d26cf708db0ce3f1c7d414453c932.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
liz truss, britanya, ingiltere
liz truss, britanya, ingiltere

Yeni Britanya Başbakanı Truss: Enerji faturası tavan fiyatına 2 yıl boyunca zam yapılmayacak

13:57 08.09.2022 (güncellendi: 14:34 08.09.2022)
© AFP 2022 / GEOFF CADDICKLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / GEOFF CADDICK
Abone olTelegram
Britanya parlamentosundaki konuşmasında enerji kriziyle ilgili beklenen açıklamayı yapan yeni Başbakan Liz Truss, ekimde 3500 sterline çıkması öngörülen ortalama hane başı enerji faturasının iki yıllığına 2500 sterlinde dondurulacağını duyurdu.
Yeni Britanya Başbakanı Liz Truss, göreve başlar başlamaz, kendisinin başrollerinden birinde yer aldığı Rusya yaptırımları yüzünden patlak veren enerji kriziyle mücadeleye el attı.
Parlamentoya hitabında ilkin halkın beklediği enerji faturalarının dondurulması açıklamasını yapan Truss, ardından hidrolik kırılma (fracking) yöntemiyle kaya gazı ve petrolü çıkarılmasına çevre koruma gerekçesiyle getirilen yasağı kaldırdı ve yeni petrol arama-çıkarma faaliyetlerine izin vereceğini duyurdu.
Enerji krizinin üstesinden gelmek için "Kuzey Denizi petrol ve gaz üretimi de dahil olmak üzere tüm yerli enerji kaynaklarına daha fazla başvuracağız" diyen Truss, Kuzey Denizi'nde petrol ve gaz üretimine ilişkin 100'den fazla ruhsat vereceklerini belirtti.
Dolayısıyla tüketicilerin ve işletmelerin ihtiyaçlarının dikkate alındığından emin olmak için yasal bağlayıcılığı bulunan 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine yönelik ilerlemenin hükümet tarafından gözden geçirileceğini söyleyen Truss, hükümetin hedefe bağlı kaldığı iddiasını sözlerine ekledi.
Ancak halkın ekimde geçen yıla kıyasla üç kat artışla yüz yüze geleceği enerji faturalarının son anda iki yıllığına dondurulması müjdesini almasının ardından, iklim krizini daha da körükleyecek bu politikaları en azından bir süre sorgulaması beklenmiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала