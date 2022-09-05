https://sputniknews.com.tr/20220905/yeni-britanya-basbakani-aciklandi-boris-johnsonin-halefi-liz-truss-oldu-1060818681.html

Yeni Britanya Başbakanı açıklandı: Boris Johnson'ın halefi Liz Truss oldu

Yeni Britanya Başbakanı açıklandı: Boris Johnson'ın halefi Liz Truss oldu

Skandallar Başbakanı Boris Johnson'ın istifa kararı açıklaması sonrası iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanan isim açıklandı. Rusya-Çin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T14:39+0300

2022-09-05T14:39+0300

2022-09-05T15:08+0300

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Muhafazakar Parti'nin liderlik seçiminin galibi Dışişleri Bakanı Liz Truss, sonuçların açıklandığı parti merkezinde yaptığı konuşmasına Başbakan Boris Johnson'a teşekkür ederek başladı. Ağzı kulaklarında sahneye geldiğinde ayakta alkışlanan Truss, 'Muhafazakar Parti lideri olarak seçilmenin bir onur olduğunu' dile getirdi. Boris Johnson'ın (BoJo) istifa kararını açıklamasını müteakip birkaç ay süren seçim süreciyle ilgili 'tarihin en uzun iş görüşmelerinden birini düzenlediği için' partiye ve destekçilerine teşekkür etti.Diğer liderlik yarışı adaylarına ve kendisiyle birlikte sona kalan Rishi Sunak'a saygılarını sunan Truss, 'zorlu geçen kampanyanın partideki yeteneğin derinliğini ve genişliğini gösterdiğini' söyledi.Boris Johnson'a '(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e karşı durduğu, Brexit'i gerçekleştirdiği, Kovid aşısını acilen kullanıma soktuğu ve (anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin eski sosyalist lideri) Jeremy Corbyn'i eze eze yendiği için teşekkür eden' Truss'ın BoJo'ya atıfla "Kiev'den Carlisle'a hayranlık kazandınız" sözlerini, salondakiler kısa bir sessizliğin ardından gecikmeli şekilde alkışladı. Muhafazakar Parti değerlerinin Britanya halkında karşılık bulduğunu, bunların özgürlük ve kendi hayatını kontrol etme yeteneğinin yanısıra düşük vergileri içerdiğini öne süren Truss, seçmenlere verdiği sözleri tutacağını, Muhafazakar Parti'nin genel seçimlere dek vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Vergileri düşürüp ekonomiyi büyütmek için 'cesur bir planı' olduğunu vurgulayarak en önemli mesele olan kabaran enerji faturalarına gelen Truss, sadece enerji faturaları değil, uzun zamandır süren tedarik krizini de çözeceğini vaat etti. Konuşmasını "Bunları gerçekleştireceğiz, gerçekleştireceğiz, gerçekleştireceğiz" diye tamamlarken, en geç Ocak 2025'te yapılması gereken seçimlerde İşçi Partisi'ni yenecekleri iddiasını sözlerine ekledi.

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