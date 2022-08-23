https://sputniknews.com.tr/20220823/truss-gerekirse-nukleer-silah-kullanmaya-hazirim-1060305739.html

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım

İngiltere Dışişleri Bakanı ve istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın koltuğuna aday olan Liz Truss, gerektiğinde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T22:52+0300

2022-08-23T22:52+0300

2022-08-23T22:52+0300

dünya

liz truss

ingiltere

nükleer silah

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İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Boris Johnson'ın yerine aday olan, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi.The Times'ın aktardığına göre Truss, Birmingham'da Muhafazakar Parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda, Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtını verdi.Muhafazakar Parti liderliği yarışı Sunak ve Truss arasındaİngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği yarışı Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında geçecek.Adaylar 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada Sunak 137, Truss 113 oy almıştı.Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacakÜlke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini, sona kalan 2 aday arasından seçecek.Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini, 5 Eylül'de açıklanacak.

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