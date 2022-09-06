https://sputniknews.com.tr/20220906/ingilterenin-yeni-basbakani-truss-ilk-ulusa-seslenis-konusmasini-yapti-1060882256.html

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ilk ulusa sesleniş konuşmasında üç önceliği olduğunu belirterek, ekonomi, enerji ve sağlık alanlarındaki sorunları ele... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T21:08+0300

2022-09-06T21:08+0300

2022-09-06T21:08+0300

dünya

ingiltere

muhafazakar parti

liz truss

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Truss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandıktan ve hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde ilk konuşmasını yaptı.Ülkesi için çok hayati bir zamanda başbakanlık görevini üstlenmekten onur duyduğunu dile getiren Truss, İngiltere'yi harika yapan şeyin özgürlük, girişim ve tarafsızlığa olan temel inanç olduğunu söyledi.Yolların ve evlerin yapımına, ülke genelinde büyük işlere, kasaba ve şehirlere daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu dile getiren Truss, ailelerin üzerindeki ekonomik yükün de azaltılması gerektiğini belirtti.'Başbakan olarak 3 önceliğim var'Truss, ekonomiyi büyütmek için "cesur bir planı" olduğuna işaret ederek, Başbakan olarak üç önceliği olduğunun altını çizdi.İlkinin, vergilerin azaltılması ve reform yoluyla ekonomiyi büyütmek için cesur bir plan ortaya koymak olduğunu kaydeden Truss, "Sıkı çalışmayı ödüllendirmek ve iş odaklı büyüme ile yatırımı artırmak için vergileri azaltmak." dedi.Truss, ikinci önceliği olarak, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşının neden olduğu enerji krizini ele alacağım. Enerji faturalarıyla başa çıkmak ve gelecekteki enerji arzımızı güvence altına almak için bu hafta harekete geçeceğim." diye konuştu.'Sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu krizle başa çıkacağım'Üçüncü önceliğinin ise İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) karşı karşıya bulunduğu krizle başa çıkmak olduğunu söyleyen Truss, "İnsanların doktor randevusu almalarını ve ihtiyaç duydukları NHS hizmetlerine ulaşmalarını sağlayacağım." ifadesini kullandı.Truss, fırtına ne kadar güçlü olursa olsun, İngiliz halkının daha güçlü olduğunu bildiğini belirterek, şunları kaydetti:Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.Böylece, parti içindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

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ingiltere, muhafazakar parti, liz truss