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https://sputniknews.com.tr/20220906/boris-johnsondan-downing-sokagi-10-numaraya-veda-islevini-yerine-getirmis-bir-roket-gibiyim-1060852771.html
Boris Johnson'dan Downing Sokağı 10 Numara'ya veda: İşlevini yerine getirmiş bir roket gibiyim
Boris Johnson'dan Downing Sokağı 10 Numara'ya veda: İşlevini yerine getirmiş bir roket gibiyim
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e resmen istifasını sunmak için son kez çıktığı Downing Sokağı 10 Numara'nın ikonik kapısı önünde veda... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T11:12+0300
2022-09-06T11:59+0300
dünya
britanya
ingiltere
londra
downing street
başbakanlık
ofis
konut
veda konuşması
boris johnson
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Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 7 Temmuz'da Başbakan Boris Johnson'ın istifa kararını açıklamasıyla girdiği seçim sürecinin galibi olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın açıklanmasının ardından, bugün devir teslim sürecine geçildi.Boris Johnson (BoJo), başbakan sıfatıyla Londra'nın Downing Sokağı 10 Numara'sından, yani başbakanlık konutundan son kez çıktı. BoJo, kapıdaki veda konuşmasında, 'halefi Truss'a bu yoldaki her adımında destek olacağını, bunun herkesin Truss'un arkasında birleşme zamanı olduğunu ve hükümete en hararetli desteği vereceğini' belirtti."Buraya kadar millet" diyen BoJo, birkaç saat içinde Kraliçe 2. Elizabeth'e resmen istifasını vermek için İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde olacağını, 'meşalenin yeni bir lidere devredileceğini, Muhafazakar Parti liderlik yarışının kuralların yarı yolda değiştiği beklenmedik bir bayrak yarışına dönüştüğünü' söyleyip “Ama şimdilik bunu boşverin” dedi. 'Brexit'i gerçekleştirenin, Kovid pandemisinde Avrupa'da toplu aşılamaya en hızlı geçenin kendi hükümeti olduğunu' vurgulayan BoJo, maddi manevi şampiyonluğunu yaptığı Ukrayna'ya askeri destek ve silah tedarikinin de 'savaşın gidişatını değiştirebileceğini' öne sürdü. 'Karşı çıkanlara rağmen, yeni hükümetin halkın enerji krizinden çıkmasını, Truss'un halkın bu kışı atlatmasını sağlayacağından' söz eden BoJo, enerji krizinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarak "Britanya halkına şantaj veya zorbalık yapamaz, bunu yapabileceğini düşünmesi, tamamen kendini kandırmasıdır" dedi. "Truss ve merhametli Muhafazakar Parti hükümetinin halkı bu krizden çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağını biliyorum ve bu insanlar buna dayanacak ve biz kazanacağız" mesajının altını çizdi. 'Özel sektör yatırımlarının coşup taştığı Britanya'da Fransa, Almanya ve İsrail'in toplamından daha fazla sayıda milyarlarca sterlinlik yeni teknoloji şirketinin filizlendiği, işsizliğin kendisinin 10 yaşından beri görmediği seviyelere düştüğü ve hoplayarak ufukta uzaklaştığı, sokakları daha güvenli hale getirdiği, sokaklara daha fazla polis konuşlandırdığı, hastaneler inşa ettiği, binlerce hemşireyi işe aldığı, eğitime rekor bütçe ayırdığı, üç yeni yüksek hızlı tren hizmeti kazandırdığı' gibi iddialarla övünmeyi ihmal etmedi.BoJo, kendisini 'işlevini yerine getirmiş bir uzay aracı hızlandırıcı roketine' benzeterek ekledi: "Atmosfere nazikçe yeniden girer ve Pasifik'in uzak ve karanlık bir köşesine gözlerden ırak şekilde düşerdim."Kuzey İrlanda ve İskoçya meselelerine atıfla ülkenin birlik beraberliğine dair "Biz tamamıyla bir bütün Birleşik Krallık'ız" vurgusunu yapan BoJo, "İnanıyorum ki, birlik o kadar güçlü ki, onu kırmak isteyenler denemeye devam edecek, ama asla ve asla başaramayacaklar" dedi. Seçildiğinde partisine verdiği sözleri yerine getirmekten gurur duyduğunu, 1979'dan bu yana en fazla oyla seçilen başbakan olduğunu belirten BoJo, kendisine ulusa hizmet etme şansı veren seçmenlere ve son üç yılda başbakanlıkta kendisi ve ailesiyle ilgilenen herkese teşekkür etti. Kendi köpeği Dilyn ve Downing Sokağı 10 Numara'nın kedisi Larry'yi özel olarak anarken "Köpek ile kedi ara sıra ortaya çıkan zorlukları arkalarında bırakabiliyorsa Muhafazakar Parti de bunu yapabilir" dedi.
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britanya, ingiltere, londra, downing street, başbakanlık, ofis, konut, veda konuşması, boris johnson
britanya, ingiltere, londra, downing street, başbakanlık, ofis, konut, veda konuşması, boris johnson

Boris Johnson'dan Downing Sokağı 10 Numara'ya veda: İşlevini yerine getirmiş bir roket gibiyim

11:12 06.09.2022 (güncellendi: 11:59 06.09.2022)
© AFP 2022 / DANIEL LEALBritanya Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e resmen istifasını sunmak için son kez çıktığı Downing Sokağı 10 Numara'nın ikonik kapısı önünde veda konuşması yaptı.
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e resmen istifasını sunmak için son kez çıktığı Downing Sokağı 10 Numara'nın ikonik kapısı önünde veda konuşması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e resmen istifasını sunmak için son kez çıktığı Downing Sokağı 10 Numara'nın ikonik kapısı önünde veda konuşması yaptı.
Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 7 Temmuz'da Başbakan Boris Johnson'ın istifa kararını açıklamasıyla girdiği seçim sürecinin galibi olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın açıklanmasının ardından, bugün devir teslim sürecine geçildi.
Boris Johnson (BoJo), başbakan sıfatıyla Londra'nın Downing Sokağı 10 Numara'sından, yani başbakanlık konutundan son kez çıktı. BoJo, kapıdaki veda konuşmasında, 'halefi Truss'a bu yoldaki her adımında destek olacağını, bunun herkesin Truss'un arkasında birleşme zamanı olduğunu ve hükümete en hararetli desteği vereceğini' belirtti.
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'Brexit'i gerçekleştirenin, Kovid pandemisinde Avrupa'da toplu aşılamaya en hızlı geçenin kendi hükümeti olduğunu' vurgulayan BoJo, maddi manevi şampiyonluğunu yaptığı Ukrayna'ya askeri destek ve silah tedarikinin de 'savaşın gidişatını değiştirebileceğini' öne sürdü.
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'Karşı çıkanlara rağmen, yeni hükümetin halkın enerji krizinden çıkmasını, Truss'un halkın bu kışı atlatmasını sağlayacağından' söz eden BoJo, enerji krizinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarak "Britanya halkına şantaj veya zorbalık yapamaz, bunu yapabileceğini düşünmesi, tamamen kendini kandırmasıdır" dedi. "Truss ve merhametli Muhafazakar Parti hükümetinin halkı bu krizden çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağını biliyorum ve bu insanlar buna dayanacak ve biz kazanacağız" mesajının altını çizdi.
'Özel sektör yatırımlarının coşup taştığı Britanya'da Fransa, Almanya ve İsrail'in toplamından daha fazla sayıda milyarlarca sterlinlik yeni teknoloji şirketinin filizlendiği, işsizliğin kendisinin 10 yaşından beri görmediği seviyelere düştüğü ve hoplayarak ufukta uzaklaştığı, sokakları daha güvenli hale getirdiği, sokaklara daha fazla polis konuşlandırdığı, hastaneler inşa ettiği, binlerce hemşireyi işe aldığı, eğitime rekor bütçe ayırdığı, üç yeni yüksek hızlı tren hizmeti kazandırdığı' gibi iddialarla övünmeyi ihmal etmedi.
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BoJo, kendisini 'işlevini yerine getirmiş bir uzay aracı hızlandırıcı roketine' benzeterek ekledi: "Atmosfere nazikçe yeniden girer ve Pasifik'in uzak ve karanlık bir köşesine gözlerden ırak şekilde düşerdim."
Kuzey İrlanda ve İskoçya meselelerine atıfla ülkenin birlik beraberliğine dair "Biz tamamıyla bir bütün Birleşik Krallık'ız" vurgusunu yapan BoJo, "İnanıyorum ki, birlik o kadar güçlü ki, onu kırmak isteyenler denemeye devam edecek, ama asla ve asla başaramayacaklar" dedi.
Seçildiğinde partisine verdiği sözleri yerine getirmekten gurur duyduğunu, 1979'dan bu yana en fazla oyla seçilen başbakan olduğunu belirten BoJo, kendisine ulusa hizmet etme şansı veren seçmenlere ve son üç yılda başbakanlıkta kendisi ve ailesiyle ilgilenen herkese teşekkür etti. Kendi köpeği Dilyn ve Downing Sokağı 10 Numara'nın kedisi Larry'yi özel olarak anarken "Köpek ile kedi ara sıra ortaya çıkan zorlukları arkalarında bırakabiliyorsa Muhafazakar Parti de bunu yapabilir" dedi.
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