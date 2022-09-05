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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/ingilterede-artan-enerji-fiyatlarina-karsi-eylem-faturani-odeme-1060836867.html
İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem
İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem
İngiltere'de Londra'da Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan bir grup, ülkede artan enerji fiyatlarına karşı eylem yaptı. Göstericiler... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T22:29+0300
2022-09-05T22:33+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
enerji krizi
fatura
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İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanarak ve ülkenin yeni Başbakanı Liz Truss oldu. Londra'da Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan bir grup gösterici ellerinde pankartlarla artan yaşam maaliyetlerini protesto etti. Göstericiler, her üç İngiliz hanesinden birinin, artan enerji fiyatları nedeniyle bu kış yakıt yoksulluğuyla karşı karşıya kalacağını belirterek yeni seçilen Başbakan Truss'tan bu gidişe bir son vermesini istedi.İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldıİngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar vermişti.Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocak ayında uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edilmişti.Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10.1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1.25’ten yüzde 1.75’e yükseltmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220904/the-times-ingiltere-polisi-enerji-protestolarina-hazirlaniyor---1060789573.html
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ingiltere, enerji krizi, fatura
ingiltere, enerji krizi, fatura

İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem

22:29 05.09.2022 (güncellendi: 22:33 05.09.2022)
© AAİngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem: Faturanı ödeme
İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem: Faturanı ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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İngiltere'de Londra'da Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan bir grup, ülkede artan enerji fiyatlarına karşı eylem yaptı. Göstericiler Başbakanlık Ofisi önünde 'Fatura ödeme' pankartı açtı.
İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanarak ve ülkenin yeni Başbakanı Liz Truss oldu.

Londra'da Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan bir grup gösterici ellerinde pankartlarla artan yaşam maaliyetlerini protesto etti.


Göstericiler, her üç İngiliz hanesinden birinin, artan enerji fiyatları nedeniyle bu kış yakıt yoksulluğuyla karşı karşıya kalacağını belirterek yeni seçilen Başbakan Truss'tan bu gidişe bir son vermesini istedi.
© AAİngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem: Faturanı ödeme
İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem: Faturanı ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem: Faturanı ödeme
© AA
© AAİngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem: Faturanı ödeme
İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem: Faturanı ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem: Faturanı ödeme
© AA




İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı

İngiltere- Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
The Times: İngiltere polisi enerji protestolarına hazırlanıyor
Dün, 13:37
İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar vermişti.
Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocak ayında uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edilmişti.
Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10.1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1.25’ten yüzde 1.75’e yükseltmişti.
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