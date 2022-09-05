https://sputniknews.com.tr/20220905/ingilterede-artan-enerji-fiyatlarina-karsi-eylem-faturani-odeme-1060836867.html

İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem

İngiltere'de artan enerji fiyatlarına karşı eylem

İngiltere'de Londra'da Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan bir grup, ülkede artan enerji fiyatlarına karşı eylem yaptı. Göstericiler... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T22:29+0300

2022-09-05T22:29+0300

2022-09-05T22:33+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

enerji krizi

fatura

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İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanarak ve ülkenin yeni Başbakanı Liz Truss oldu. Londra'da Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan bir grup gösterici ellerinde pankartlarla artan yaşam maaliyetlerini protesto etti. Göstericiler, her üç İngiliz hanesinden birinin, artan enerji fiyatları nedeniyle bu kış yakıt yoksulluğuyla karşı karşıya kalacağını belirterek yeni seçilen Başbakan Truss'tan bu gidişe bir son vermesini istedi.İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldıİngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar vermişti.Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocak ayında uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edilmişti.Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10.1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1.25’ten yüzde 1.75’e yükseltmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220904/the-times-ingiltere-polisi-enerji-protestolarina-hazirlaniyor---1060789573.html

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