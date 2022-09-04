https://sputniknews.com.tr/20220904/the-times-ingiltere-polisi-enerji-protestolarina-hazirlaniyor---1060789573.html

The Times: İngiltere polisi enerji protestolarına hazırlanıyor

The Times: İngiltere polisi enerji protestolarına hazırlanıyor

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, İngiliz polisinin enerji fiyatlarındaki artış sonucu ısınma ücretlerinin pahalanması nedeniyle düzenlenebilecek... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T13:37+0300

2022-09-04T13:37+0300

2022-09-04T13:37+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

enerji

protesto

rusya

ukrayna

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Rusya'ya uygulanan yaptırımların yol açtığı pahalılık nedeniyle birçok İngiliz vatandaşın mali zorluklarla karşı karşıya kalacağını belirten gazete, bu kış hayat pahalılığı arttıkça şiddet olaylarının ve toplumsal kargaşaların yaşanmasından endişe ettiğinin altını çizdi. İngiliz polis teşkilatı yetkilileri tarafından hazırlanan belgeye atıfta bulunan The Times, mevcut süreç nedeniyle toplumsal kargaşalara ilişkin öngörülemeyen bir risk ve yüksek olasılık bulunduğunu vurguladı. Gazete, bu bağlamda İngiliz polisinin olası kargaşalara ve protestolara karşı hazırlık yaptığını aktardı. Dün Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda hükümetin taraflı tutumuna tepki göstermişti. Göstericiler, hükümetten enerji krizinin etkilerinin hafifletilmesini ve hasarın onarılmasını ve yerli sanayinin yabancı şirketlere bağımlılığından kurtarılmasını talep etmişti. Gösteride ayrıca askeri tarafsızlık ve gaz tedarikçileri ile ve özellikle Rusya ile düşük fiyatlarla doğrudan sözleşmeler yapılması istenmişti. Göstericiler, AB ve NATO karşıtı sloganlar atarak, hükümeti istifaya çağırmıştı.

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https://sputniknews.com.tr/20220904/cekyada-enerji-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-protesto-ukrayna-bizim-savasimiz-degil-1060779472.html

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ingiltere, enerji, protesto, rusya, ukrayna