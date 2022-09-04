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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/the-times-ingiltere-polisi-enerji-protestolarina-hazirlaniyor---1060789573.html
The Times: İngiltere polisi enerji protestolarına hazırlanıyor
The Times: İngiltere polisi enerji protestolarına hazırlanıyor
İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, İngiliz polisinin enerji fiyatlarındaki artış sonucu ısınma ücretlerinin pahalanması nedeniyle düzenlenebilecek... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T13:37+0300
2022-09-04T13:37+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
enerji
protesto
rusya
ukrayna
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Rusya'ya uygulanan yaptırımların yol açtığı pahalılık nedeniyle birçok İngiliz vatandaşın mali zorluklarla karşı karşıya kalacağını belirten gazete, bu kış hayat pahalılığı arttıkça şiddet olaylarının ve toplumsal kargaşaların yaşanmasından endişe ettiğinin altını çizdi. İngiliz polis teşkilatı yetkilileri tarafından hazırlanan belgeye atıfta bulunan The Times, mevcut süreç nedeniyle toplumsal kargaşalara ilişkin öngörülemeyen bir risk ve yüksek olasılık bulunduğunu vurguladı. Gazete, bu bağlamda İngiliz polisinin olası kargaşalara ve protestolara karşı hazırlık yaptığını aktardı. Dün Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda hükümetin taraflı tutumuna tepki göstermişti. Göstericiler, hükümetten enerji krizinin etkilerinin hafifletilmesini ve hasarın onarılmasını ve yerli sanayinin yabancı şirketlere bağımlılığından kurtarılmasını talep etmişti. Gösteride ayrıca askeri tarafsızlık ve gaz tedarikçileri ile ve özellikle Rusya ile düşük fiyatlarla doğrudan sözleşmeler yapılması istenmişti. Göstericiler, AB ve NATO karşıtı sloganlar atarak, hükümeti istifaya çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220904/rishi-sunak-ya-da-liz-truss-pazartesi-aciklanacak-yeni-britanya-basbakani-ne-siyaset-uygulayacak-1060717186.html
https://sputniknews.com.tr/20220904/cekyada-enerji-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-protesto-ukrayna-bizim-savasimiz-degil-1060779472.html
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ingiltere, enerji, protesto, rusya, ukrayna
ingiltere, enerji, protesto, rusya, ukrayna

The Times: İngiltere polisi enerji protestolarına hazırlanıyor

13:37 04.09.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENİngiltere- Enerji
İngiltere- Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, İngiliz polisinin enerji fiyatlarındaki artış sonucu ısınma ücretlerinin pahalanması nedeniyle düzenlenebilecek olası protestolara hazırlandığını yazdı.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların yol açtığı pahalılık nedeniyle birçok İngiliz vatandaşın mali zorluklarla karşı karşıya kalacağını belirten gazete, bu kış hayat pahalılığı arttıkça şiddet olaylarının ve toplumsal kargaşaların yaşanmasından endişe ettiğinin altını çizdi.
İngiliz polis teşkilatı yetkilileri tarafından hazırlanan belgeye atıfta bulunan The Times, mevcut süreç nedeniyle toplumsal kargaşalara ilişkin öngörülemeyen bir risk ve yüksek olasılık bulunduğunu vurguladı.
Gazete, bu bağlamda İngiliz polisinin olası kargaşalara ve protestolara karşı hazırlık yaptığını aktardı.
Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği, dolayısıyla başbakanlık yarışında finale kalan iki aday olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss, ilk baş başa TV düellosuna BBC'de çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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Dün Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda hükümetin taraflı tutumuna tepki göstermişti.
Göstericiler, hükümetten enerji krizinin etkilerinin hafifletilmesini ve hasarın onarılmasını ve yerli sanayinin yabancı şirketlere bağımlılığından kurtarılmasını talep etmişti. Gösteride ayrıca askeri tarafsızlık ve gaz tedarikçileri ile ve özellikle Rusya ile düşük fiyatlarla doğrudan sözleşmeler yapılması istenmişti. Göstericiler, AB ve NATO karşıtı sloganlar atarak, hükümeti istifaya çağırmıştı.
Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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