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https://sputniknews.com.tr/20220905/rus-disisleri-liz-trussin-nukleer-silahlar-ile-ilgili-aciklamalari-kullanma-esigini-dusuruyor-1060834371.html
Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor
Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor
İngiltere’de başbakanlık yarışını kazanan Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, söz... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:14+0300
2022-09-05T21:14+0300
dünya
rusya
ingiltere
sergey ryabkov
nükleer
nükleer silah
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Mejdunarodnaya Jizn dergisine verdiği röportajda İngiltere’de başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, Londra’nın bu konudaki söyleminin genel olarak başıboş olduğunu söyledi.Ryabkov, “İngiliz yetkililerin bu konudaki açıklamalarının kronolojisini oluşturmak istemem. Ancak söylemin genelde başıboş olduğu göze çarpıyor ve genel olarak geçmişte karşılaştığımız söylemden çok farklı” diye konuştu.Truss’ın açıklamalarının nükleer silah kullanma eşiğini ‘kesinlikle düşürdüğünü’ vurgulayan Ryabkov, “Ancak onlarla bu konuyu tartışmanın yararı olmaz. Onlar markaya dönüşmüş, yüzyıllarca geliştirilmiş tarzda çekincelerinin, feragat etmelerinin ne olduğunu derhal söyleyecek, onlarca bağlantı ve dipnot yapacak ve özel herhangi bir şeyin olmadığı anlamına gelecek bir dile çevirecek” dedi.Daha önce İngiltere’de başbakanlık koltuğu yarışına katılan Truss, gereklilik halinde nükleer silah ateşleme düğmesine basmaya hazır olacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220905/ingilterede-yeni-demir-leydi-donemi-gaf-ustune-gaf-yapan-biri-basbakanlik-makamina-geldi-1060829235.html
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rusya, ingiltere, sergey ryabkov, nükleer, nükleer silah

Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor

21:14 05.09.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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İngiltere’de başbakanlık yarışını kazanan Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, söz konusu söylemlerin nükleer silahların kullanma eşiğini düşürdüğünü ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Mejdunarodnaya Jizn dergisine verdiği röportajda İngiltere’de başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, Londra’nın bu konudaki söyleminin genel olarak başıboş olduğunu söyledi.
Ryabkov, “İngiliz yetkililerin bu konudaki açıklamalarının kronolojisini oluşturmak istemem. Ancak söylemin genelde başıboş olduğu göze çarpıyor ve genel olarak geçmişte karşılaştığımız söylemden çok farklı” diye konuştu.
Truss’ın açıklamalarının nükleer silah kullanma eşiğini ‘kesinlikle düşürdüğünü’ vurgulayan Ryabkov, “Ancak onlarla bu konuyu tartışmanın yararı olmaz. Onlar markaya dönüşmüş, yüzyıllarca geliştirilmiş tarzda çekincelerinin, feragat etmelerinin ne olduğunu derhal söyleyecek, onlarca bağlantı ve dipnot yapacak ve özel herhangi bir şeyin olmadığı anlamına gelecek bir dile çevirecek” dedi.
Daha önce İngiltere’de başbakanlık koltuğu yarışına katılan Truss, gereklilik halinde nükleer silah ateşleme düğmesine basmaya hazır olacağını söylemişti.
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
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