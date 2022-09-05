https://sputniknews.com.tr/20220905/rus-disisleri-liz-trussin-nukleer-silahlar-ile-ilgili-aciklamalari-kullanma-esigini-dusuruyor-1060834371.html

Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor

Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor

İngiltere’de başbakanlık yarışını kazanan Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, söz... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T21:14+0300

2022-09-05T21:14+0300

2022-09-05T21:14+0300

dünya

rusya

ingiltere

sergey ryabkov

nükleer

nükleer silah

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Mejdunarodnaya Jizn dergisine verdiği röportajda İngiltere’de başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, Londra’nın bu konudaki söyleminin genel olarak başıboş olduğunu söyledi.Ryabkov, “İngiliz yetkililerin bu konudaki açıklamalarının kronolojisini oluşturmak istemem. Ancak söylemin genelde başıboş olduğu göze çarpıyor ve genel olarak geçmişte karşılaştığımız söylemden çok farklı” diye konuştu.Truss’ın açıklamalarının nükleer silah kullanma eşiğini ‘kesinlikle düşürdüğünü’ vurgulayan Ryabkov, “Ancak onlarla bu konuyu tartışmanın yararı olmaz. Onlar markaya dönüşmüş, yüzyıllarca geliştirilmiş tarzda çekincelerinin, feragat etmelerinin ne olduğunu derhal söyleyecek, onlarca bağlantı ve dipnot yapacak ve özel herhangi bir şeyin olmadığı anlamına gelecek bir dile çevirecek” dedi.Daha önce İngiltere’de başbakanlık koltuğu yarışına katılan Truss, gereklilik halinde nükleer silah ateşleme düğmesine basmaya hazır olacağını söylemişti.

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