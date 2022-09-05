https://sputniknews.com.tr/20220905/rus-disisleri-liz-trussin-nukleer-silahlar-ile-ilgili-aciklamalari-kullanma-esigini-dusuruyor-1060834371.html
Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor
Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor
İngiltere’de başbakanlık yarışını kazanan Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, söz... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:14+0300
2022-09-05T21:14+0300
2022-09-05T21:14+0300
dünya
rusya
ingiltere
sergey ryabkov
nükleer
nükleer silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058573409_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_722f4a8a47d9f1b9111101ac7f530724.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Mejdunarodnaya Jizn dergisine verdiği röportajda İngiltere’de başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, Londra’nın bu konudaki söyleminin genel olarak başıboş olduğunu söyledi.Ryabkov, “İngiliz yetkililerin bu konudaki açıklamalarının kronolojisini oluşturmak istemem. Ancak söylemin genelde başıboş olduğu göze çarpıyor ve genel olarak geçmişte karşılaştığımız söylemden çok farklı” diye konuştu.Truss’ın açıklamalarının nükleer silah kullanma eşiğini ‘kesinlikle düşürdüğünü’ vurgulayan Ryabkov, “Ancak onlarla bu konuyu tartışmanın yararı olmaz. Onlar markaya dönüşmüş, yüzyıllarca geliştirilmiş tarzda çekincelerinin, feragat etmelerinin ne olduğunu derhal söyleyecek, onlarca bağlantı ve dipnot yapacak ve özel herhangi bir şeyin olmadığı anlamına gelecek bir dile çevirecek” dedi.Daha önce İngiltere’de başbakanlık koltuğu yarışına katılan Truss, gereklilik halinde nükleer silah ateşleme düğmesine basmaya hazır olacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220905/ingilterede-yeni-demir-leydi-donemi-gaf-ustune-gaf-yapan-biri-basbakanlik-makamina-geldi-1060829235.html
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058573409_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_7e4d61de90393e1fb873736dab4aa0f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ingiltere, sergey ryabkov, nükleer, nükleer silah
rusya, ingiltere, sergey ryabkov, nükleer, nükleer silah
Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor
Abone ol
İngiltere’de başbakanlık yarışını kazanan Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, söz konusu söylemlerin nükleer silahların kullanma eşiğini düşürdüğünü ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Mejdunarodnaya Jizn dergisine verdiği röportajda İngiltere’de başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, Londra’nın bu konudaki söyleminin genel olarak başıboş olduğunu söyledi.
Ryabkov, “İngiliz yetkililerin bu konudaki açıklamalarının kronolojisini oluşturmak istemem. Ancak söylemin genelde başıboş olduğu göze çarpıyor ve genel olarak geçmişte karşılaştığımız söylemden çok farklı” diye konuştu.
Truss’ın açıklamalarının nükleer silah kullanma eşiğini ‘kesinlikle düşürdüğünü’ vurgulayan Ryabkov, “Ancak onlarla bu konuyu tartışmanın yararı olmaz. Onlar markaya dönüşmüş, yüzyıllarca geliştirilmiş tarzda çekincelerinin, feragat etmelerinin ne olduğunu derhal söyleyecek, onlarca bağlantı ve dipnot yapacak ve özel herhangi bir şeyin olmadığı anlamına gelecek bir dile çevirecek” dedi.
Daha önce İngiltere’de başbakanlık koltuğu yarışına katılan Truss, gereklilik halinde nükleer silah ateşleme düğmesine basmaya hazır olacağını söylemişti.