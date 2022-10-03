https://sputniknews.com.tr/20221003/trusstan-ilk-geri-adim-yuzde-45lik-en-yuksek-gelir-vergisi-oranini-kaldirmaktan-vazgecti-1061889708.html

Truss'tan ilk geri adım: Yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırmaktan vazgeçti

Truss'tan ilk geri adım: Yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırmaktan vazgeçti

Britanya'da Liz Truss başbakanlığındaki hükümet, zenginleri daha zenginleştirmekle eleştirilen tarihi vergi indirimi bütçesinden, piyasaların sterlinde tarihi... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T12:09+0300

2022-10-03T12:09+0300

2022-10-03T12:23+0300

ekonomi

kwasi kwarteng

liz truss

bütçe

vergi indirimi

britanya

ingiltere

londra

muhafazakar parti

işçi partisi

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Yeni Muhafazakar Parti hükümeti, 23 Eylül'de Büyüme Planı adı altında açıkladığı mini bütçenin her kesimden eleştiri oklarının hedefi olması ve piyasaları alt üst etmesinin ardından ilk geri adımı attı. Tarihi vergi indirimlerinin nasıl finanse edileceğine açıklık getirmeyip devasa borçlanmaya yol açacağından sterlinde tarihi düşüşe neden olan bütçeye karşı Muhafazakar Parti milletvekilleri de isyan bayrağı açarken, anketler Muhafazakar Parti'nin seçmen tabanının yarısı tarafından terk edilmesiyle anamuhalefetteki İşçi Partisi'nden 33 puan fark yediğini gösterdi. Bu manzara karşısında Liz Truss başbakanlığındaki hükümet, yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranının kaldırılmasından U dönüşü yaptı. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, Twitter'da yayımladığı açıklamayla kararı duyurdu:U dönüşü açıklaması, Britanya çapında enerji faturalarının ödenmemesi protestoları düzenlenmesinin ardından yine protestoların hedefi olan Birmingham'daki Muhafazakar Parti Kurultayı'nın ikinci gününde geldi.Kararın milletvekilleri ve seçmenlerle görüştükten sonra alındığını söyleyen Kwarteng, BBC'ye, "Paketin yüzde 95'ini odaklandığımız meseleler oluşturduğundan, büyüme planının geri kalanı yerli yerinde kalacak" dedi. Maliye Bakanı, tepkiler üzerine istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Hiç düşünmedim" yanıtını vererek 'yüksek vergi rotasından uzaklaşmaya odaklandığını' vurguladı.En yüksek gelirlilerden alınan yüzde 45'lik en yüksek verginin kaldırılmasının bir hata olduğunu inkar etmeyen Maliye Bakanı, kendisi ve Başbakan Truss'un tedbiri geri almaya 'birlikte karar verdiğini' dile getirdi. Mini bütçede başka U dönüşü olup olmayacağı sorulduğunda, bu ihtimali dışlamayan Kwarteng, ancak Büyüme Planına bağlı olduğunu belirtti. Hazine Komisyonu Başkanı Mel Stride, geri adımı memnuniyetle karşılarken bütçede daha fazla değişiklik yapılması çağrısında bulundu:Yüzde 45'lik verginin kaldırılmasının en hararetli tenkitçilerinden biri olan eski Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, daha önce 'hayat pahalılığı krizinin ortasında vatandaşların dertlerine kulak vermemekle' suçladığı Truss'ın U dönüşünü 'kuvvetli memnuniyetle karşıladığını' belirtti. Yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırmaktan vazgeçilmesi açıklamasının ardından sterlin dolar karşısında yüzde 0.8 değer kazandı.Sosyal medyada Truss'ın kendini içine düşürdüğü durum, ünlü komedi filmi serisinde Mike Myers tarafından canlandırılan Austin Powers'ın dar bir koridorda bir araca U dönüşü yaptırmaya çalıştığı sahneye benzetilerek alay konusu yapıldı. Kwarteng de Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda düşman hedeflerine intihar saldırıları yapan kamikaze pilotlarına atıfla 'Kamikwasi' lakabına layık görüldü.Öncesinde bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri, en zengin yüzde 1'in yararlanacağı kararı onaylamadıklarını kamuoyuna açıkladı. 2022 Muhafazakar Parti Kurultayı'nın ilk gününde konuşan eski bakanlardan Michael Gove, bu adımın 'yanlış değerleri' temsil ettiğini söyleyip hükümeti vergi indirimleri üzerinden 'ekonomik kumar oynamakla' suçladı ve vergi indirimlerini finanse etmek için borçlanmanın 'Muhafazakar Parti'ye özgü olmadığı' uyarısını yaptı.

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kwasi kwarteng, liz truss, bütçe, vergi indirimi, britanya, ingiltere, londra, muhafazakar parti, işçi partisi, geri adım