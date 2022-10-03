Truss'tan ilk geri adım: Yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırmaktan vazgeçti
12:09 03.10.2022 (güncellendi: 12:23 03.10.2022)
© AALiz Truss
© AA
Britanya'da Liz Truss başbakanlığındaki hükümet, zenginleri daha zenginleştirmekle eleştirilen tarihi vergi indirimi bütçesinden, piyasaların sterlinde tarihi düşüşle tepki vermesi üzerine, geri adım attı. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, en çok kazananlar için yüzde 45'lik en yüksek vergiyi kaldırmaktan vazgeçtiklerini duyurdu
Yeni Muhafazakar Parti hükümeti, 23 Eylül'de Büyüme Planı adı altında açıkladığı mini bütçenin her kesimden eleştiri oklarının hedefi olması ve piyasaları alt üst etmesinin ardından ilk geri adımı attı.
Tarihi vergi indirimlerinin nasıl finanse edileceğine açıklık getirmeyip devasa borçlanmaya yol açacağından sterlinde tarihi düşüşe neden olan bütçeye karşı Muhafazakar Parti milletvekilleri de isyan bayrağı açarken, anketler Muhafazakar Parti'nin seçmen tabanının yarısı tarafından terk edilmesiyle anamuhalefetteki İşçi Partisi'nden 33 puan fark yediğini gösterdi.
Bu manzara karşısında Liz Truss başbakanlığındaki hükümet, yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranının kaldırılmasından U dönüşü yaptı.
Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, Twitter'da yayımladığı açıklamayla kararı duyurdu:
"Britanya ticaretini desteklemekten en düşük ücretlilerin vergi yükünü azaltmaya kadar, Büyüme Planımız, daha müreffeh bir ekonomi inşa etmek için yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yüzde 45'lik vergi oranının kaldırılmasının, ülkemizin karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkma konusundaki en önemli misyonumuzdan uzaklaşmaya başladığı açıktır. Sonuç olarak, yüzde 45'lik vergi oranının kaldırılmasına devam etmediğimizi duyuruyorum. Anladık ve dinledik. Bu, büyüme paketimizin önemli kısımlarını gerçekleştirmeye odaklanmamızı sağlayacak."
U dönüşü açıklaması, Britanya çapında enerji faturalarının ödenmemesi protestoları düzenlenmesinin ardından yine protestoların hedefi olan Birmingham'daki Muhafazakar Parti Kurultayı'nın ikinci gününde geldi.
We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022
Kararın milletvekilleri ve seçmenlerle görüştükten sonra alındığını söyleyen Kwarteng, BBC'ye, "Paketin yüzde 95'ini odaklandığımız meseleler oluşturduğundan, büyüme planının geri kalanı yerli yerinde kalacak" dedi.
Maliye Bakanı, tepkiler üzerine istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Hiç düşünmedim" yanıtını vererek 'yüksek vergi rotasından uzaklaşmaya odaklandığını' vurguladı.
En yüksek gelirlilerden alınan yüzde 45'lik en yüksek verginin kaldırılmasının bir hata olduğunu inkar etmeyen Maliye Bakanı, kendisi ve Başbakan Truss'un tedbiri geri almaya 'birlikte karar verdiğini' dile getirdi.
Mini bütçede başka U dönüşü olup olmayacağı sorulduğunda, bu ihtimali dışlamayan Kwarteng, ancak Büyüme Planına bağlı olduğunu belirtti.
Hazine Komisyonu Başkanı Mel Stride, geri adımı memnuniyetle karşılarken bütçede daha fazla değişiklik yapılması çağrısında bulundu:
"Yüzde 45'lik en yüksek verginin kaldırılmasının tersine çevrilmesi olumlu bir adım. Hem adalet meselesi yüzünden hem de şimdiye kadar çok katı ve doktriner hissettiren hükümet tarafından çok ihtiyaç duyulan pragmatizmi gösterdiği için. Şimdi ihtiyaç duyulan diğer büyük değişiklik, piyasaların en kısa zamanda daha fazla güvence altına alınabilmesi için Hazine'ye bağlı Bütçe Sorumluğu Ofisi'nin tahminini sunmaktır."
Yüzde 45'lik verginin kaldırılmasının en hararetli tenkitçilerinden biri olan eski Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, daha önce 'hayat pahalılığı krizinin ortasında vatandaşların dertlerine kulak vermemekle' suçladığı Truss'ın U dönüşünü 'kuvvetli memnuniyetle karşıladığını' belirtti.
Strongly welcome today's 45p tax reversal. Sensible & pragmatic.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 3, 2022
Conservatives want lower tax, but let's show our energy price cap + other policies are on side of consumers rather than borrowing to cut high earner taxes first.
Chx backs down on 45p tax https://t.co/uhIeaPCudh
Yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırmaktan vazgeçilmesi açıklamasının ardından sterlin dolar karşısında yüzde 0.8 değer kazandı.
Sosyal medyada Truss'ın kendini içine düşürdüğü durum, ünlü komedi filmi serisinde Mike Myers tarafından canlandırılan Austin Powers'ın dar bir koridorda bir araca U dönüşü yaptırmaya çalıştığı sahneye benzetilerek alay konusu yapıldı.
Kwarteng de Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda düşman hedeflerine intihar saldırıları yapan kamikaze pilotlarına atıfla 'Kamikwasi' lakabına layık görüldü.
"Dizzy Lizzy" and "Krazy Kwarteng" were also mentionedhttps://t.co/Gj9r7Hq0HG— Daily Star (@dailystar) October 3, 2022
Öncesinde bazı Muhafazakar Parti milletvekilleri, en zengin yüzde 1'in yararlanacağı kararı onaylamadıklarını kamuoyuna açıkladı. 2022 Muhafazakar Parti Kurultayı'nın ilk gününde konuşan eski bakanlardan Michael Gove, bu adımın 'yanlış değerleri' temsil ettiğini söyleyip hükümeti vergi indirimleri üzerinden 'ekonomik kumar oynamakla' suçladı ve vergi indirimlerini finanse etmek için borçlanmanın 'Muhafazakar Parti'ye özgü olmadığı' uyarısını yaptı.