https://sputniknews.com.tr/20221002/britanya-capinda-duzenlenen-enerji-faturalarinin-odenmemesi-protestolarinda-faturalar-yakildi--1061867137.html
Britanya çapında düzenlenen enerji faturalarının ödenmemesi protestolarında faturalar yakıldı
Britanya çapında düzenlenen enerji faturalarının ödenmemesi protestolarında faturalar yakıldı
Britanya'da Rusya yaptırımları yüzünden rekor kıran enerji faturalarına karşı örgütlenen 'Don't Pay UK' (Ödeme Yapma Birleşik Krallık) kampanyasının dün ülke... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T16:03+0300
2022-10-02T16:03+0300
2022-10-02T16:45+0300
dünya
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enerji
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fatura
fiyat
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Dün Londra ve diğer şehirlerde binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto yürüyüşleri ve gösterileri düzenledi. "Geçinemiyoruz", "İnsanları değil, kârı dondur" ve "Muhafazakar Partilileri ye" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerden bazıları enerji faturalarını yaktı. Bir milyon yurttaşı faturaları ödememeye ikna çabasıDon't Pay UK kampanyası, bir milyon yurttaşı faturaları ödememeye ikna ederek hükümete enerji faturalarını makul düzeye düşürmesi için baskı yapmak istediğini söyledi.Kampanya sözcüsü, "İçimizden milyonlarca insan başını suyun üzerinde tutamayacak ve havalar soğuduğunda birçoğumuz donacak" dedi.2500 sterlin tavan fiyatı da rekor fatura demekEkimde hanelerin yıllık elektrik ve ısınmayı kapsayan enerji faturalarının tavan fiyatının bir yıl öncesine kıyasla 3 kat artarak 3500 sterline çıkması bekleniyordu. Liz Truss'ın eylülde Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanıp başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk icraatı enerji faturalarının tavan fiyatını 2 yıllığına 2500 sterlinle sınırlamak oldu. Ama yine de bu bile faturalarda rekor artış anlamına geldi.Protestolar dün ortalama hane başına yıllık enerji faturasının İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde 1971 sterlinden 2500 sterline yükselmesine izin veren yeni enerji fiyat sınırının yürürlüğe girmesi üzerinde gerçekleşti. Kitle örgütleri destekliyor400'den fazla WhatsApp grubu aracılığıyla yayılan Don't Pay UK kampanyasının 18 kent ve kasabada düzenlediği etkinliklere, 'Insulate Britain', 'Just Stop Oil' ve 'Extinction Rebellion' gibi kampanya grupları da destek verdi. Demiryolları ve posta çalışanları haftasonunda grevler düzenleyerek eşlik etti. Rekor vergi indirimleri bütçesi geri teptiDiğer yandan Truss hükümetinin hanelerin 2 yıllık, işyerlerinin 6 aylık enerji faturası tavan fiyatını dondurmak dahil yarım asırdır görülmemiş rekor vergi indirimleri getiren yeni bütçesini borçlanmak dışında nasıl finanse edeceği belli olmadığından, sterlin tarihi düşüşe geçti ve İngiltere Merkez Bankası'nın müdahalesi bile düşüşü durdurmaya yetmedi.
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britanya, ingiltere, galler, iskoçya, enerji, elektrik, ısınma, fatura, fiyat, tavan seviye, artış, ödeme, protesto, kampanya, liz truss
britanya, ingiltere, galler, iskoçya, enerji, elektrik, ısınma, fatura, fiyat, tavan seviye, artış, ödeme, protesto, kampanya, liz truss
Britanya çapında düzenlenen enerji faturalarının ödenmemesi protestolarında faturalar yakıldı
16:03 02.10.2022 (güncellendi: 16:45 02.10.2022) Abone ol
Britanya'da Rusya yaptırımları yüzünden rekor kıran enerji faturalarına karşı örgütlenen 'Don't Pay UK' (Ödeme Yapma Birleşik Krallık) kampanyasının dün ülke çapında düzenlediği protesto gösterilerinde yoğun katılım eşliğinde faturalar ateşe verildi.
Dün Londra ve diğer şehirlerde binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto yürüyüşleri ve gösterileri düzenledi. "Geçinemiyoruz", "İnsanları değil, kârı dondur" ve "Muhafazakar Partilileri ye" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerden bazıları enerji faturalarını yaktı.
Bir milyon yurttaşı faturaları ödememeye ikna çabası
Don't Pay UK kampanyası, bir milyon yurttaşı faturaları ödememeye ikna ederek hükümete enerji faturalarını makul düzeye düşürmesi için baskı yapmak istediğini söyledi.
Kampanya sözcüsü, "İçimizden milyonlarca insan başını suyun üzerinde tutamayacak ve havalar soğuduğunda birçoğumuz donacak" dedi.
2500 sterlin tavan fiyatı da rekor fatura demek
Ekimde hanelerin yıllık elektrik ve ısınmayı kapsayan enerji faturalarının tavan fiyatının bir yıl öncesine kıyasla 3 kat artarak 3500 sterline çıkması bekleniyordu. Liz Truss'ın eylülde Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanıp başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk icraatı enerji faturalarının tavan fiyatını 2 yıllığına 2500 sterlinle sınırlamak oldu. Ama yine de bu bile faturalarda rekor artış anlamına geldi.
Protestolar dün ortalama hane başına yıllık enerji faturasının İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde 1971 sterlinden 2500 sterline yükselmesine izin veren yeni enerji fiyat sınırının yürürlüğe girmesi üzerinde gerçekleşti.
Kitle örgütleri destekliyor
400'den fazla WhatsApp grubu aracılığıyla yayılan Don't Pay UK kampanyasının 18 kent ve kasabada düzenlediği etkinliklere, 'Insulate Britain', 'Just Stop Oil' ve 'Extinction Rebellion' gibi kampanya grupları da destek verdi. Demiryolları ve posta çalışanları haftasonunda grevler düzenleyerek eşlik etti.
Rekor vergi indirimleri bütçesi geri tepti
Diğer yandan Truss hükümetinin hanelerin 2 yıllık, işyerlerinin 6 aylık enerji faturası tavan fiyatını dondurmak dahil yarım asırdır görülmemiş rekor vergi indirimleri getiren yeni bütçesini borçlanmak dışında nasıl finanse edeceği belli olmadığından, sterlin tarihi düşüşe geçti ve İngiltere Merkez Bankası'nın müdahalesi bile düşüşü durdurmaya yetmedi.