https://sputniknews.com.tr/20220928/sterlindeki-tarihi-dususun-ardindan-ingiltere-merkez-bankasindan-mudahale-1061711799.html
Sterlindeki tarihi düşüşün ardından İngiltere Merkez Bankası'ndan müdahale
Sterlindeki tarihi düşüşün ardından İngiltere Merkez Bankası'ndan müdahale
Britanya çift haneli enflasyonla boğuşurken Liz Truss hükümetinin rekor vergi indirimi bütçesi açıklamasına koşut sterlindeki rekor düşüş durdurulamadı... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:37+0300
2022-09-28T13:37+0300
2022-09-28T13:37+0300
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ingiltere merkez bankası (boe)
ingiltere merkez bankası (boe)
Sterlindeki tarihi düşüşün ardından İngiltere Merkez Bankası'ndan müdahale
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Ayrıntılar geliyor
Britanya çift haneli enflasyonla boğuşurken Liz Truss hükümetinin rekor vergi indirimi bütçesi açıklamasına koşut sterlindeki rekor düşüş durdurulamadı. IMF'nin bütçeyi eleştirmesi duruma tuz biber ekti. Bunun üzerine İngiltere Merkez Bankası, Britanya hükümet tahvilleri satın alma programı başlattığını açıkladı.