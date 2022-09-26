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https://sputniknews.com.tr/20220926/sterlin-dolar-karsisinda-1971den-beri-en-dusuk-seviyeyi-gordu-1061619079.html
Sterlin, dolar karşısında 1971'den beri en düşük seviyeyi gördü
Sterlin, dolar karşısında 1971'den beri en düşük seviyeyi gördü
Britanya'da Liz Truss'ın başbakanlığındaki yeni hükümetin cuma açıkladığı mini bütçeyle 1972'den beri en büyük vergi indirimini getirmesini müteakip, sterlinin... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T10:25+0300
2022-09-26T11:27+0300
ekonomi
sterlin
dolar
britanya
ingiltere
londra
liz truss
kwasi kwarteng
ingiltere merkez bankası (boe)
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Londra'da Liz Truss başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin cuma günü devasa borçlanmayla finanse edeceği vergi indirimi bütçesini açıklamasının ardından son 37 yılın en düşük seviyesini gören sterlin, bugün tekrar değer kaybederek en az son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bütçenin henüz açıklanmadığı perşembe günü 1.1255 dolardan işlem gören sterlin, cuma 1.1042 dolara düştü. Cuma günü yüzde 3'ten fazla, bugün yüzde 2.3 değer kaybeden sterlin bugün erken saatlerde 1.0349 dolara kadar düştü, ancak ardından 1.0671 dolara çıktı. AP'ye göre sterlin, 1980'lerden beri görülmemiş düşük seviyelerden işlem görüyor.Sputnik'e göre sterlin 'Decimal Day' adı verilen ondalık sistemin uygulanmaya başladığı 1971'den beri ABD doları karşısında en düşük seviyesine geriledi. 'Nakavt olup komaya girdi'Aracı kurum Pepperstone'un araştırma birimi başkanı Chris Weston, Daily Mail'e demecinde, 'sterlinin adeta komaya girdiğini ve yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) müdahalesini beklediğini' söyledi. Weston, yatırımcılara atfen "Büyümeniz bozulurken ve ikiz açığınız varken bunun sürdürülebilir olmadığını söylüyorlar" dedi. Bannockburn Global Forex'in baş piyasa stratejisti Marc Chandler da sterlinin rekor düşüşünü 'inanılmaz' olarak nitelendirip BoE'nin konuyla ilgilenmek için acil bir toplantı düzenleyebileceğini öne sürdü.BoE, geçen haftaki faiz artışı açıklamasında Britanya ekonomisinin resesyona girdiği değerlendirmesini yapmıştı. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in cuma günü parlamentoya sunduğu mini bütçe, GSYİH büyümesini yüzde 2.5'e yükseltmeyi vaat ederken 5 yıl içinde 411 milyar sterlin üzerinde ekstra borçlanma öngördü. Hükümet sadece haneler ve işletmelerin enerji faturaları yükünü azaltmak için Ekim 2022'den itibaren 6 ayda toplam 60 milyar sterlin harcayacak. Temel gelir vergisi oranı yüzde 20'den 19'a düşürülürken, kurumlar vergisinin yüzde 25'e çıkarılması planının iptal edilmesiyle işletmeler yüzde 19'luk vergi ödemeye devam edecek. Yılda 150 bin sterlin üzerinde kazananlar tarafından ödenen yüzde 45 gelir vergisi oranı 40'a düşerken, bankacıların ikramiyeleri üzerindeki üst sınır kaldırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220922/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-artirmaya-devam-etti-1061506777.html
https://sputniknews.com.tr/20220923/avrupada-resesyon-canlari-sterlin-35-yilin-en-dusuk-seviyesinde-dolar-endeksi-20-yilin-zirvesinde-1061550440.html
https://sputniknews.com.tr/20220923/trusstan-1972den-beri-en-buyuk-vergi-indirimini-getiren-butce-zenginleri-daha-da-zenginlestirecek-1061554238.html
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sterlin, dolar, britanya, ingiltere, londra, liz truss, kwasi kwarteng, ingiltere merkez bankası (boe)
sterlin, dolar, britanya, ingiltere, londra, liz truss, kwasi kwarteng, ingiltere merkez bankası (boe)

Sterlin, dolar karşısında 1971'den beri en düşük seviyeyi gördü

10:25 26.09.2022 (güncellendi: 11:27 26.09.2022)
© AAsterlin
sterlin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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Britanya'da Liz Truss'ın başbakanlığındaki yeni hükümetin cuma açıkladığı mini bütçeyle 1972'den beri en büyük vergi indirimini getirmesini müteakip, sterlinin rekor düşüşü durdurulamadı.
Londra'da Liz Truss başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin cuma günü devasa borçlanmayla finanse edeceği vergi indirimi bütçesini açıklamasının ardından son 37 yılın en düşük seviyesini gören sterlin, bugün tekrar değer kaybederek en az son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bütçenin henüz açıklanmadığı perşembe günü 1.1255 dolardan işlem gören sterlin, cuma 1.1042 dolara düştü. Cuma günü yüzde 3'ten fazla, bugün yüzde 2.3 değer kaybeden sterlin bugün erken saatlerde 1.0349 dolara kadar düştü, ancak ardından 1.0671 dolara çıktı.
AP'ye göre sterlin, 1980'lerden beri görülmemiş düşük seviyelerden işlem görüyor.
Sputnik'e göre sterlin 'Decimal Day' adı verilen ondalık sistemin uygulanmaya başladığı 1971'den beri ABD doları karşısında en düşük seviyesine geriledi.

'Nakavt olup komaya girdi'

Aracı kurum Pepperstone'un araştırma birimi başkanı Chris Weston, Daily Mail'e demecinde, 'sterlinin adeta komaya girdiğini ve yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) müdahalesini beklediğini' söyledi. Weston, yatırımcılara atfen "Büyümeniz bozulurken ve ikiz açığınız varken bunun sürdürülebilir olmadığını söylüyorlar" dedi.
İngiltere Merkez Bankası, Bank of England (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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İngiltere Merkez Bankası, son 27 yılın en büyük faiz artışını devam ettirdi
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Bannockburn Global Forex'in baş piyasa stratejisti Marc Chandler da sterlinin rekor düşüşünü 'inanılmaz' olarak nitelendirip BoE'nin konuyla ilgilenmek için acil bir toplantı düzenleyebileceğini öne sürdü.
BoE, geçen haftaki faiz artışı açıklamasında Britanya ekonomisinin resesyona girdiği değerlendirmesini yapmıştı.
British pounds - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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23 Eylül, 15:12
Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in cuma günü parlamentoya sunduğu mini bütçe, GSYİH büyümesini yüzde 2.5'e yükseltmeyi vaat ederken 5 yıl içinde 411 milyar sterlin üzerinde ekstra borçlanma öngördü. Hükümet sadece haneler ve işletmelerin enerji faturaları yükünü azaltmak için Ekim 2022'den itibaren 6 ayda toplam 60 milyar sterlin harcayacak. Temel gelir vergisi oranı yüzde 20'den 19'a düşürülürken, kurumlar vergisinin yüzde 25'e çıkarılması planının iptal edilmesiyle işletmeler yüzde 19'luk vergi ödemeye devam edecek. Yılda 150 bin sterlin üzerinde kazananlar tarafından ödenen yüzde 45 gelir vergisi oranı 40'a düşerken, bankacıların ikramiyeleri üzerindeki üst sınır kaldırılacak.
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