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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20220923/avrupada-resesyon-canlari-sterlin-35-yilin-en-dusuk-seviyesinde-dolar-endeksi-20-yilin-zirvesinde-1061550440.html
Avrupa'da resesyon çanları: Sterlin 35 yılın en düşük seviyesinde, dolar endeksi 20 yılın zirvesinde
Avrupa'da resesyon çanları: Sterlin 35 yılın en düşük seviyesinde, dolar endeksi 20 yılın zirvesinde
Sterlin, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederek 1985'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yükselmeye devam eden dolar endeksi 112 puanın üzerine çıktı... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T15:12+0300
2022-09-23T15:44+0300
ekonomi
sterlin
dolar
endeks
avrupa
borsa
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Hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem de AB'den Brexit'le çıkan Britanya'da tüm göstergelerin resesyona işaret etmesine, piyasalar tepki verdi.Hem ABD'de Fed'in hem de İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırması sonrası, bugün Britanya Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng hem yüksek enflasyonla mücadele hem de ekonomik büyüme hedefi koyan yeni bütçeyi açıkladı. Ardından Britanya para birimi sterlin, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetti.Liz Truss bütçesi piyasalara güven vermediHem BoE açıklaması hem de anket verileri Britanya ekonomisinin resesyona girmiş bulunduğunu gösterirken, Londra'da Liz Truss hükümetinin vergi indirimi bütçesini açıklamasının ardından, sterlin 1985'ten bu yana en düşük seviyesi olan 1.1042 dolara düştü. Dolara kaçışÖnceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanıyla son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, yükselişini bugün de sürdürdü. Bu sabah 112.071 ile Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, öğle saatlerinde önceki kapanışına göre yüzde 0.7 artışla 112.0500 seviyesinde seyretti. Dolar, diğer majör para birimleri sepeti karşısında haftalık bazda yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti.Kıtada artan durgunluk belirtileri nedeniyle bugün Avrupa borsaları düşüş yaşadı. Öğleden sonra işlemlerinde Paris Borsası yüzde 2.2 ve Frankfurt Borsası yüzde 2.4, Londra Borsası yüzde 2.1 gerilemeye sahne oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220923/sp-pmi-euro-bolgesindeki-ekonomik-gerileme-derinlesti-resesyon-kapida-1061545232.html
https://sputniknews.com.tr/20220921/rusyada-kismi-seferberlik-ilaninin-ardindan-dolar-endeksi-20-yilin-en-yuksek-seviyesine-sicradi-1061456868.html
https://sputniknews.com.tr/20220922/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-artirmaya-devam-etti-1061506777.html
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sterlin, dolar, endeks, avrupa, borsa
sterlin, dolar, endeks, avrupa, borsa

Avrupa'da resesyon çanları: Sterlin 35 yılın en düşük seviyesinde, dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

15:12 23.09.2022 (güncellendi: 15:44 23.09.2022)
CC0 / Pixabay / British pounds
British pounds - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
CC0 / Pixabay /
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Sterlin, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederek 1985'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yükselmeye devam eden dolar endeksi 112 puanın üzerine çıktı. Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı.
Hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem de AB'den Brexit'le çıkan Britanya'da tüm göstergelerin resesyona işaret etmesine, piyasalar tepki verdi.
Hem ABD'de Fed'in hem de İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırması sonrası, bugün Britanya Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng hem yüksek enflasyonla mücadele hem de ekonomik büyüme hedefi koyan yeni bütçeyi açıkladı. Ardından Britanya para birimi sterlin, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetti.

Liz Truss bütçesi piyasalara güven vermedi

Hem BoE açıklaması hem de anket verileri Britanya ekonomisinin resesyona girmiş bulunduğunu gösterirken, Londra'da Liz Truss hükümetinin vergi indirimi bütçesini açıklamasının ardından, sterlin 1985'ten bu yana en düşük seviyesi olan 1.1042 dolara düştü.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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S&P PMI: Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gerileme derinleşti, resesyon kapıda
13:48

Dolara kaçış

Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanıyla son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, yükselişini bugün de sürdürdü. Bu sabah 112.071 ile Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, öğle saatlerinde önceki kapanışına göre yüzde 0.7 artışla 112.0500 seviyesinde seyretti. Dolar, diğer majör para birimleri sepeti karşısında haftalık bazda yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti.
Rusya - Moskova - dolar işareti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
EKONOMİ
Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının ardından, dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine fırladı
21 Eylül, 11:33
Kıtada artan durgunluk belirtileri nedeniyle bugün Avrupa borsaları düşüş yaşadı. Öğleden sonra işlemlerinde Paris Borsası yüzde 2.2 ve Frankfurt Borsası yüzde 2.4, Londra Borsası yüzde 2.1 gerilemeye sahne oldu.
İngiltere Merkez Bankası, Bank of England (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
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İngiltere Merkez Bankası, son 27 yılın en büyük faiz artışını devam ettirdi
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