https://sputniknews.com.tr/20220922/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-artirmaya-devam-etti-1061506777.html

İngiltere Merkez Bankası, son 27 yılın en büyük faiz artışını devam ettirdi

İngiltere Merkez Bankası, son 27 yılın en büyük faiz artışını devam ettirdi

ABD Merkez Bankası konumundaki Fed'in ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE) da yüksek enflasyonla mücadele için faiz artırmaya devam etme yönünde karar... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T14:12+0300

2022-09-22T14:12+0300

2022-09-22T15:11+0300

ekonomi

ingiltere merkez bankası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061508129_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cf78f35dc36f52fb45998c0d13d52e2f.jpg

Geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizini 50 baz puan artıran BoE, 1995'ten bu yana en büyüğü olan ağustostaki artışı tekrarladı. Associated Press (AP) geçen ayki artış gibi bu ayki artışın da son 27 yılın en büyüğü olduğunu yazdı.Para Politikası Komitesi (PPK) toplantısında yüzde 2.25'e yükseltilen politika faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak BoE, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ya da ABD'deki Fed gibi 75 baz puanlık jumbo artışa gitmekten geri durdu. Çoğu Avrupa ülkesi, sıkı para politikalarını daha da sıkılaştırmakla meşgul. Bugün İsviçre Merkez Bankası, tarihinin en büyük faiz artışına gitti. İsviçre, 75 baz puan artışla yüzde 0.50’e yükselen politika faizini 2015'ten bu yana ilk kez negatif bölgeden çıkardı. Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) politika faizini 50 baz puan artırıp yüzde 2.25'e yükselterek on yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine çıkardı. Önceki gün İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırıp yüzde 1.75'e çıkararak piyasaları hayrete düşürdü. BoE PPK'nın 9 üyesinin tamamı, faiz artırımı yönünde oy verdi. 50 baz puan 4'e karşı 5 oyla belirlendi. Üç üye faizin 75, bir üye 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. BoE aynı zamanda Britanya ekonomisinin halihazırda resesyona girdiği uyarısında bulundu. Zira BoE 3. çeyrek için GSYİH büyüme beklentisini +0.4'ten -0.1'e indirdi. Bu tahmin doğrulanırsa, Britanya ekonomisi iki çeyrek üst üste daralıp resesyonun teknik tanımını karşılamış olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere merkez bankası