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https://sputniknews.com.tr/20221003/ingiltere-basbakani-trussnin-telefon-numarasi-internette-7-dolara-satisa-cikarildi-1061888805.html
İngiltere Başbakanı Truss'nın telefon numarası internette 7 dolara satışta
İngiltere Başbakanı Truss'nın telefon numarası internette 7 dolara satışta
İngiltere Başbakanı Liz Truss ve 25 kabine üyesinin kişisel telefon numaraları, ABD merkezli bir internet sitesi tarafından 7 dolara satışa çıkarıldı. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T10:46+0300
2022-10-03T10:48+0300
dünya
ingiltere
liz truss
bilgisayar korsanı
cep telefonu
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İngiliz Mail on Sunday gazetesi, Başbakan Liz Truss ve 25 bakanın cep telefonu numaralarının ABD'de haftalık 7 dolara 'hizmet sunan' bilgisayar korsanlarına ait bir internet sitesi tarafından sızdırıldığını öne sürdü.Gazetede yer alan haberde, adı belirtilmeyen sitenin çalıntı verilerden oluşan 14 milyar fazla dosya tuttuğu ve dosyalardaki bilgilerin bazılarının 10 yıl öncesine kadar gittiği belirtildi.Habere göre bilgisayar korsanları, tüm kabinenin telefon numaralarının yanı sıra e-posta adreslerini, şifrelerini ve diğer kişisel bilgilerini de erişime açtı.Gazete, ayrıca haberin yayınlanmasından önce güvenlik ihlalinin İngiltere makamlarına iletildiğini ve bakanların geçen hafta cumartesi günü konuyu ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüklerini kaydetti.Hükümet: Verilerin çoğu eski ve yanlışMail on Sunday'e demeç veren bir hükümet sözcüsü, "Hükümet, tarihsel veri ihlallerinden elde edilen ayrıntıları toplayan internet sitelerinin varlığından haberdar, bu nedenle bu web sitelerindeki verilerin çoğu eski ve yanlış" ifadelerini kullandı.Ancak gazete, web sitesindeki bilgileri kontrol ettiğini ve başbakanınki de dahil olmak üzere bakanların telefon numaralarının güncel olduğunu doğruladı.Muhalefet partisi de hedefteÖte yandan bakanların yanı sıra İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve 7 İşçi Partisi üyesinin de telefon numaraları web sitesinde paylaşıldı.Haberde internet sitesinin ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan bir adrese kayıtlı olduğu ve aynı adreste yüzlerce şirketin daha kaydının olduğu vurgulandı.İngiliz bakanların kişisel verileri, daha önce birçok kez bilgisayar korsanları tarafından hedef alınmış, bu yılın nisan ayında İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümet yetkililerinin özel verilerinin 'Rus sosyal ağlarına' ulaşmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.Geçen yıl ise hükümetteki güvenlik uzmanları, bakanları siber saldırılar için kolay hedef oldukları gerekçesiyle eleştirerek, bakanlara WhatsApp ve kişisel e-posta adreslerini iş amaçlı kullanmayı bırakmalarını tavsiye etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220520/putin-rusyaya-karsi-gercek-bir-enformasyon-savasi-acildi-1056541114.html
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ingiltere, liz truss, bilgisayar korsanı, cep telefonu
ingiltere, liz truss, bilgisayar korsanı, cep telefonu

İngiltere Başbakanı Truss'nın telefon numarası internette 7 dolara satışta

10:46 03.10.2022 (güncellendi: 10:48 03.10.2022)
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABYLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABY
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İngiltere Başbakanı Liz Truss ve 25 kabine üyesinin kişisel telefon numaraları, ABD merkezli bir internet sitesi tarafından 7 dolara satışa çıkarıldı.
İngiliz Mail on Sunday gazetesi, Başbakan Liz Truss ve 25 bakanın cep telefonu numaralarının ABD'de haftalık 7 dolara 'hizmet sunan' bilgisayar korsanlarına ait bir internet sitesi tarafından sızdırıldığını öne sürdü.
Gazetede yer alan haberde, adı belirtilmeyen sitenin çalıntı verilerden oluşan 14 milyar fazla dosya tuttuğu ve dosyalardaki bilgilerin bazılarının 10 yıl öncesine kadar gittiği belirtildi.
Habere göre bilgisayar korsanları, tüm kabinenin telefon numaralarının yanı sıra e-posta adreslerini, şifrelerini ve diğer kişisel bilgilerini de erişime açtı.
Gazete, ayrıca haberin yayınlanmasından önce güvenlik ihlalinin İngiltere makamlarına iletildiğini ve bakanların geçen hafta cumartesi günü konuyu ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüklerini kaydetti.

Hükümet: Verilerin çoğu eski ve yanlış

Mail on Sunday'e demeç veren bir hükümet sözcüsü, "Hükümet, tarihsel veri ihlallerinden elde edilen ayrıntıları toplayan internet sitelerinin varlığından haberdar, bu nedenle bu web sitelerindeki verilerin çoğu eski ve yanlış" ifadelerini kullandı.
Ancak gazete, web sitesindeki bilgileri kontrol ettiğini ve başbakanınki de dahil olmak üzere bakanların telefon numaralarının güncel olduğunu doğruladı.

Muhalefet partisi de hedefte

Öte yandan bakanların yanı sıra İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve 7 İşçi Partisi üyesinin de telefon numaraları web sitesinde paylaşıldı.
Haberde internet sitesinin ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan bir adrese kayıtlı olduğu ve aynı adreste yüzlerce şirketin daha kaydının olduğu vurgulandı.
İngiliz bakanların kişisel verileri, daha önce birçok kez bilgisayar korsanları tarafından hedef alınmış, bu yılın nisan ayında İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümet yetkililerinin özel verilerinin 'Rus sosyal ağlarına' ulaşmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Geçen yıl ise hükümetteki güvenlik uzmanları, bakanları siber saldırılar için kolay hedef oldukları gerekçesiyle eleştirerek, bakanlara WhatsApp ve kişisel e-posta adreslerini iş amaçlı kullanmayı bırakmalarını tavsiye etmişti.
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