https://sputniknews.com.tr/20221014/vergi-indirimi-butcesiyle-simsekleri-ceken-britanya-basbakani-truss-maliye-bakanini-kurban-etti-1062309210.html
Vergi indirimi bütçesiyle şimşekleri çeken Britanya Başbakanı Truss, maliye bakanını kurban etti
Vergi indirimi bütçesiyle şimşekleri çeken Britanya Başbakanı Truss, maliye bakanını kurban etti
Britanya Başbakanı Liz Truss, piyasaları altüst eden tarihi vergi indirimi bütçesinden ufak tefek geri adımlarla eleştirileri susturmayınca, faturayı Maliye... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T14:49+0300
2022-10-14T14:49+0300
2022-10-14T15:18+0300
dünya
kwasi kwarteng
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061560796_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_38aef07991a168422fe3eb55fd6e9eba.jpg
Britanya'da ekonomik büyüme adına tarihi vergi indirimleri getirme vaadiyle Muhafazakar Parti liderliğine seçilen ve dolayısıyla başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, sözünü tuttuğu bütçenin zengini daha zenginleştirme eleştirisi almasının yanısıra borçlanma maliyeti yüzünden piyasaları altüst etmesinin bedelini, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'e ödetti.İngiliz basınına göre Truss, IMF görüşmeleri için New York'a giden Kwarteng'i yoldan çevirip görevden alındığını bildirdi. Ardından Kwarteng, başbakanın görevi bırakması talebini kabul ettiğine dair açıklamasını Twitter'da paylaştı.Truss, bütçeden ilk geri adımı 3 Ekim'de atmış ve Kwarteng, en çok kazananlar için yüzde 45'lik en yüksek vergiyi kaldırmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu. Basına göre Truss, kendisini eleştirenlere sadece 5 haftadır maliyeyi yöneten Kwarteng'i kurban etmenin yanısıra başka geri adımlar da atmaya hazırlanıyor. Kwarteng'in selefi Rishi Sunak'ın Kurumlar Vergisini yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseltmesinin tersine çevrilmesinin - Truss'ın yazın Muhafazakar Parti liderliği için yürüttüğü kampanyanın merkezi vaatlerinden biri, baş rakibi olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın Kurumlar Vergisini yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseltme planını iptal etmekti. Bu vaadin de yer aldığı bütçenin sterlinin tarihi düşüşüne yol açmasının ardından, kurumlar vergisini düşürmekten U dönüşünün sırada olduğu spekülasyonu var.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061560796_152:0:2600:1836_1920x0_80_0_0_1bfe93b3933328f8d41238ebe1ebe5a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kwasi kwarteng
Vergi indirimi bütçesiyle şimşekleri çeken Britanya Başbakanı Truss, maliye bakanını kurban etti
14:49 14.10.2022 (güncellendi: 15:18 14.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Britanya Başbakanı Liz Truss, piyasaları altüst eden tarihi vergi indirimi bütçesinden ufak tefek geri adımlarla eleştirileri susturmayınca, faturayı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'e kesti. Kwarteng, başbakanın görevi bırakması talebini kabul ettiğine dair açıklamasını Twitter'da paylaştı.
Britanya'da ekonomik büyüme adına tarihi vergi indirimleri getirme vaadiyle Muhafazakar Parti liderliğine seçilen ve dolayısıyla başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, sözünü tuttuğu bütçenin zengini daha zenginleştirme eleştirisi almasının yanısıra borçlanma maliyeti yüzünden piyasaları altüst etmesinin bedelini, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'e ödetti.
İngiliz basınına göre Truss, IMF görüşmeleri için New York'a giden Kwarteng'i yoldan çevirip görevden alındığını bildirdi.
Ardından Kwarteng, başbakanın görevi bırakması talebini kabul ettiğine dair açıklamasını Twitter'da paylaştı.
Truss, bütçeden ilk geri adımı 3 Ekim'de atmış ve Kwarteng, en çok kazananlar için yüzde 45'lik en yüksek vergiyi kaldırmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.
Basına göre Truss, kendisini eleştirenlere sadece 5 haftadır maliyeyi yöneten Kwarteng'i kurban etmenin yanısıra başka geri adımlar da atmaya hazırlanıyor.
Kwarteng'in selefi Rishi Sunak'ın Kurumlar Vergisini yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseltmesinin tersine çevrilmesinin -
Truss'ın yazın Muhafazakar Parti liderliği için yürüttüğü kampanyanın merkezi vaatlerinden biri, baş rakibi olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın Kurumlar Vergisini yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseltme planını iptal etmekti. Bu vaadin de yer aldığı bütçenin sterlinin tarihi düşüşüne yol açmasının ardından, kurumlar vergisini düşürmekten U dönüşünün sırada olduğu spekülasyonu var.