https://sputniknews.com.tr/20221005/greenpeace-ingiltere-basbakani-trussin-konusmasini-boldu-buna-kim-oy-verdi-1061985622.html
Greenpeace, İngiltere Başbakanı Truss'ın konuşmasını böldü: 'Buna kim oy verdi?'
Greenpeace, İngiltere Başbakanı Truss'ın konuşmasını böldü: 'Buna kim oy verdi?'
Çevreci örgüt Greepeace, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Muhafazakar Parti konferansında yaptığı konuşmayı protesto ederek "Buna kim oy verdi?" yazılı pankart... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:39+0300
2022-10-05T13:39+0300
2022-10-05T13:39+0300
dünya
greenpeace
liz truss
protesto
ingiltere
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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın bugün Birmingham'da düzenlenen Muhafazakar Parti konferansında yaptığı konuşma, uluslararası çevre örgütü Greenpeace aktivistleri tarafından protesto edildi.Protestocular, "Buna kim oy verdi?" yazılı pankart açtı.Daha sonra göstericiler, salondan katılımcıların tezahüratları ve alkışlarıyla çıkarıldı.Daha önce Kral 3. Charles'ın BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılmaktan Başbakan Truss'ın tersi yönde talebi üzerine vazgeçmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.Truss ayrıca, enerji krizini gerekçe göstererek kaya gazı ve petrolü çıkarılması yasağını kaldırdığını ve yeni petrol arama-çıkarma faaliyetlerine izin vereceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221002/britanya-krali-3-charlesin-cop27-zirvesine-katilmasina-basbakan-liz-truss-engel-oldu-1061869911.html
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greenpeace, liz truss, protesto, ingiltere
Greenpeace, İngiltere Başbakanı Truss'ın konuşmasını böldü: 'Buna kim oy verdi?'
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Çevreci örgüt Greepeace, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Muhafazakar Parti konferansında yaptığı konuşmayı protesto ederek "Buna kim oy verdi?" yazılı pankart açtı.
İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın bugün Birmingham'da düzenlenen Muhafazakar Parti konferansında yaptığı konuşma, uluslararası çevre örgütü Greenpeace aktivistleri tarafından protesto edildi.
Protestocular, "Buna kim oy verdi?" yazılı pankart açtı.
Daha sonra göstericiler, salondan katılımcıların tezahüratları ve alkışlarıyla çıkarıldı.
Daha önce Kral 3. Charles'ın BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılmaktan Başbakan Truss'ın tersi yönde talebi üzerine vazgeçmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.
Truss ayrıca, enerji krizini gerekçe göstererek kaya gazı ve petrolü çıkarılması yasağını kaldırdığını ve yeni petrol arama-çıkarma faaliyetlerine izin vereceğini duyurmuştu.