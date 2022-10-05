https://sputniknews.com.tr/20221005/greenpeace-ingiltere-basbakani-trussin-konusmasini-boldu-buna-kim-oy-verdi-1061985622.html

Greenpeace, İngiltere Başbakanı Truss'ın konuşmasını böldü: 'Buna kim oy verdi?'

Greenpeace, İngiltere Başbakanı Truss'ın konuşmasını böldü: 'Buna kim oy verdi?'

Çevreci örgüt Greepeace, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Muhafazakar Parti konferansında yaptığı konuşmayı protesto ederek "Buna kim oy verdi?" yazılı pankart... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T13:39+0300

2022-10-05T13:39+0300

2022-10-05T13:39+0300

dünya

greenpeace

liz truss

protesto

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061985465_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e509940769a8e5af4d5a7adfe21adf2d.jpg

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın bugün Birmingham'da düzenlenen Muhafazakar Parti konferansında yaptığı konuşma, uluslararası çevre örgütü Greenpeace aktivistleri tarafından protesto edildi.Protestocular, "Buna kim oy verdi?" yazılı pankart açtı.Daha sonra göstericiler, salondan katılımcıların tezahüratları ve alkışlarıyla çıkarıldı.Daha önce Kral 3. Charles'ın BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılmaktan Başbakan Truss'ın tersi yönde talebi üzerine vazgeçmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.Truss ayrıca, enerji krizini gerekçe göstererek kaya gazı ve petrolü çıkarılması yasağını kaldırdığını ve yeni petrol arama-çıkarma faaliyetlerine izin vereceğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221002/britanya-krali-3-charlesin-cop27-zirvesine-katilmasina-basbakan-liz-truss-engel-oldu-1061869911.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

greenpeace, liz truss, protesto, ingiltere