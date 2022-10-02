https://sputniknews.com.tr/20221002/britanya-krali-3-charlesin-cop27-zirvesine-katilmasina-basbakan-liz-truss-engel-oldu-1061869911.html

Britanya Kralı 3. Charles'ın COP27 zirvesine katılmasına Başbakan Liz Truss engel oldu

Britanya Kralı 3. Charles'ın COP27 zirvesine katılmasına Başbakan Liz Truss engel oldu

Veliaht prens iken çevre zirvelerinin vazgeçilmez ismi olan ve pek çok çevreci örgütü aktif destekleyen Kral 3. Charles'ın 6-18 Kasım'da Mısır'ın Şarm el Şeyh... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T17:48+0300

2022-10-02T17:48+0300

2022-10-02T18:41+0300

dünya

kral 3. charles

liz truss

cop 26

bm

birleşmiş milletler (bm)

iklim

birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)

konferans

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Britanya'da tahta yeni oturan Kral 3. Charles'ın çevreci kişiliğiyle tanınmasına rağmen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılmaktan Başbakan Liz Truss'ın tersi yönde talebi üzerine vazgeçmek zorunda kaldığı belirtildi. Daha önce Truss, enerji krizini gerekçe göstererek kaya gazı ve petrolü çıkarılması yasağını kaldırdığını ve yeni petrol arama-çıkarma faaliyetlerine izin vereceğini duyurdu. Geçen ay tahta geçmeden önce Kral 3. Charles - o zamanki Galler Prensi - 6-18 Kasım'da Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenecek yıllık iklim konferansına katılacağını belirtmişti.'Kralın talep ettiği tavsiye başbakan tarafından verildi'Ama bugün Sunday Times, Başbakan Liz Truss'ın Kral 3. Charles'a zirveye katılmama emri verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Buckingham Sarayı, 'kralın talep ettiği tavsiyenin başbakan tarafından verildiğine' dair açıklama yaptı. Buckingham Sarayı'nın açıklamasında, "Karşılıklı dostluk ve saygı çerçevesinde Kral'ın katılmayacağına dair bir anlaşmaya varıldı" denildi. Öncesinde medyada Buckingham Sarayı'ndaki kişisel görüşme sırasında Truss'un ısrarı üzerine Charles'ın etkinliğe katılmamaya karar verdiğine dair haberler çıktı. 'Charles'ın hayal kırıklığı'The Guardian'a konuşan bir kaynak, “Kralın oraya davet edildiği bir sır değil. İlk yurtdışı turu için hangi adımları atması gerektiği konusunda çok dikkatli düşünmesi gerektiğinden, COP'a katılmayacak" dedi. BBC'nin Kraliyet muhabiri Jonny Dymond, "Kral, uzun yıllardır sürdürdüğü tutkulu çevre kampanyası nedeniyle kişisel olarak hayal kırıklığına uğramış olmalı" yorumunu yaptı. Başbakanlığa göre 'hoşsohbet bir tartışma'Başbakanlıktan bir kaynak ise 'konunun tartışılmasının hoş bir atmosferde gerçekleştiği ve herhangi bir skandal yaşanmadığını' iddia etti.Kral ile başbakan arasındaki gerilim ayyuka çıktıAncak haberlerde kararın önceki çevre koruma kararlarını çiğneyen Truss ile tutkulu çevreci Charles arasındaki gerilimi artırmasının muhtemel olduğu değerlendirmelerine yer verildi.Kasımda Galler Prensi sıfatıyla İskoçya'nın Glasgow kentindeki COP26'nın açılışını yapan 3. Charles, 9. Eylül'de kral sıfatıyla ilk kez başbakanı Buckingham Sarayı'nda kabul etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20211112/cop27ye-misir-cop28e-bae-ev-sahipligi-yapacak-1050719131.html

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kral 3. charles, liz truss, cop 26, bm, birleşmiş milletler (bm), iklim, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), konferans