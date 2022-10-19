https://sputniknews.com.tr/20221019/ingiltere-icisleri-bakani-suella-braverman-istifa-etti-1062500168.html

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti

İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T19:45+0300

2022-10-19T19:45+0300

2022-10-19T20:33+0300

dünya

ingiltere

içişleri bakanlığı

istifa

suella braverman

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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman görevini bıraktığını duyurdu.Braverman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.Braverman, şu ifadeleri kullandı:Hatasını fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdiğini belirten Braverman, İçişleri Bakanı olarak konumu itibarıyla yapılacak en doğru şeyin istifa etmesi olduğunu kaydetti.Suella Braverman, "Hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum" ifadesine yer verdi.Mektubunda, ayrıca, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu vurgulayan Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu.İstifa eden Braverman'ın İçişleri Bakanlığı görevini Grant Shapp'ın alacağı öne sürüldü.Braverman, 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.Başbakan Truss'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün bu görevde kalmıştı.

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ingiltere, içişleri bakanlığı, istifa, suella braverman