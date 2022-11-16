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İsveç Parlamentosu'nda 'terörle mücadele yasa tasarısı' onaylandı
İsveç Parlamentosu'nda 'terörle mücadele yasa tasarısı' onaylandı
İsveç Parlamentosu'nun onayladığı, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T19:29+0300
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Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili 'evet' oyu verirken, 37 milletvekili de 'aleyhte' oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
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isveç, terör, pkk, nato
isveç, terör, pkk, nato

İsveç Parlamentosu'nda 'terörle mücadele yasa tasarısı' onaylandı

19:29 16.11.2022 (güncellendi: 19:37 16.11.2022)
© AAİsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
İsveç Parlamentosunda terörle mücadele yasa tasarısı onaylandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
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İsveç Parlamentosu'nun onayladığı, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili 'evet' oyu verirken, 37 milletvekili de 'aleyhte' oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.
Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.
Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.
İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.
Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
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