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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-ve-batili-muttefikleri-polonyaya-isabet-eden-fuze-konusunda-anlasmazliga-dustu-1063536147.html
Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Polonya'ya isabet eden füze konusunda anlaşmazlığa düştü
Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Polonya'ya isabet eden füze konusunda anlaşmazlığa düştü
Financial Times, Polonya'ya isabet eden füze konusunda Ukrayna ve 'Batılı müttefiklerinin' anlaşmazlığa düştüğünü belirterek, NATO üyesi bir ülke diplomatının... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T23:47+0300
2022-11-16T23:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
rusya
füze saldırısı
füze
nato
vladimir zelenskiy
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Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesine isabet eden ve iki sivilin ölümüne yol açan füze, Ukrayna ile Batılı müttefikleri arasında tartışma konusu oldu. NATO, Varşova ve ABD, Polonya'ya isabet eden füzenin 'Kiev tarafından ateşlenen hava savunma füzesi olduğu' yönünde görüş bildirirken, Zelenskiy füzenin Rus füzesi olduğunu iddia etmiş, uluslararası toplumu da Rusya'ya karşı 'harekete geçmeye' çağırmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, füze saldırısının Moskova tarafından 'kasıtlı bir saldırı' olduğuna dair 'hiçbir belirti olmadığını' söylemişti.Rusya Savunma Bakanlığı da, Polonya medyası ve yetkililerin Rus füzelerinin Polonya topraklarına isabet ettiği yönündeki iddiaları kasıtlı bir provokasyon olarak nitelendirmişti.Financial Times'ın haberine göre, Zelenskiy'in bu tutumu Ukrayna ile Batı ülkeleri arasında tartışma yarattı. Gazeteye konuşan NATO üyesi bir ülkenin diplomatı, Zelenskiy'in açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:"Bu git gide saçma bir hal alıyor. Ukraynalılar onlara olan güvenimizi yok ediyor. Kimse Ukrayna'yı suçlamıyor, açıkça yalan söylüyorlar. Bu füzeden daha yıkıcı.”
https://sputniknews.com.tr/20221115/polonya-medyasi-ukrayna-sinirindaki-bolgeye-iki-fuze-dustu-2-kisi-oldu-1063465060.html
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ukrayna, polonya, rusya, füze saldırısı, füze, nato, vladimir zelenskiy
ukrayna, polonya, rusya, füze saldırısı, füze, nato, vladimir zelenskiy

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Polonya'ya isabet eden füze konusunda anlaşmazlığa düştü

23:47 16.11.2022 (güncellendi: 23:48 16.11.2022)
© AFP 2022 / GENYA SAVILOVUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / GENYA SAVILOV
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Financial Times, Polonya'ya isabet eden füze konusunda Ukrayna ve 'Batılı müttefiklerinin' anlaşmazlığa düştüğünü belirterek, NATO üyesi bir ülke diplomatının Zelenskiy'in açıklamalarıyla ilgili "Git gide saçma bir hal alıyor" dediğini aktardı.
Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesine isabet eden ve iki sivilin ölümüne yol açan füze, Ukrayna ile Batılı müttefikleri arasında tartışma konusu oldu.
NATO, Varşova ve ABD, Polonya'ya isabet eden füzenin 'Kiev tarafından ateşlenen hava savunma füzesi olduğu' yönünde görüş bildirirken, Zelenskiy füzenin Rus füzesi olduğunu iddia etmiş, uluslararası toplumu da Rusya'ya karşı 'harekete geçmeye' çağırmıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, füze saldırısının Moskova tarafından 'kasıtlı bir saldırı' olduğuna dair 'hiçbir belirti olmadığını' söylemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı da, Polonya medyası ve yetkililerin Rus füzelerinin Polonya topraklarına isabet ettiği yönündeki iddiaları kasıtlı bir provokasyon olarak nitelendirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanlığı: Polonya’ya Rus füzelerinin isabet ettiği iddiası provokasyon
Dün, 23:02
Financial Times'ın haberine göre, Zelenskiy'in bu tutumu Ukrayna ile Batı ülkeleri arasında tartışma yarattı.
Gazeteye konuşan NATO üyesi bir ülkenin diplomatı, Zelenskiy'in açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Bu git gide saçma bir hal alıyor. Ukraynalılar onlara olan güvenimizi yok ediyor. Kimse Ukrayna'yı suçlamıyor, açıkça yalan söylüyorlar. Bu füzeden daha yıkıcı.”
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