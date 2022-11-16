https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-ve-batili-muttefikleri-polonyaya-isabet-eden-fuze-konusunda-anlasmazliga-dustu-1063536147.html

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Polonya'ya isabet eden füze konusunda anlaşmazlığa düştü

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Polonya'ya isabet eden füze konusunda anlaşmazlığa düştü

Financial Times, Polonya'ya isabet eden füze konusunda Ukrayna ve 'Batılı müttefiklerinin' anlaşmazlığa düştüğünü belirterek, NATO üyesi bir ülke diplomatının... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T23:47+0300

2022-11-16T23:47+0300

2022-11-16T23:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

rusya

füze saldırısı

füze

nato

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062081824_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a38e3eb974a2ef72ec1e96fbac24447e.jpg

Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesine isabet eden ve iki sivilin ölümüne yol açan füze, Ukrayna ile Batılı müttefikleri arasında tartışma konusu oldu. NATO, Varşova ve ABD, Polonya'ya isabet eden füzenin 'Kiev tarafından ateşlenen hava savunma füzesi olduğu' yönünde görüş bildirirken, Zelenskiy füzenin Rus füzesi olduğunu iddia etmiş, uluslararası toplumu da Rusya'ya karşı 'harekete geçmeye' çağırmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, füze saldırısının Moskova tarafından 'kasıtlı bir saldırı' olduğuna dair 'hiçbir belirti olmadığını' söylemişti.Rusya Savunma Bakanlığı da, Polonya medyası ve yetkililerin Rus füzelerinin Polonya topraklarına isabet ettiği yönündeki iddiaları kasıtlı bir provokasyon olarak nitelendirmişti.Financial Times'ın haberine göre, Zelenskiy'in bu tutumu Ukrayna ile Batı ülkeleri arasında tartışma yarattı. Gazeteye konuşan NATO üyesi bir ülkenin diplomatı, Zelenskiy'in açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:"Bu git gide saçma bir hal alıyor. Ukraynalılar onlara olan güvenimizi yok ediyor. Kimse Ukrayna'yı suçlamıyor, açıkça yalan söylüyorlar. Bu füzeden daha yıkıcı.”

https://sputniknews.com.tr/20221115/polonya-medyasi-ukrayna-sinirindaki-bolgeye-iki-fuze-dustu-2-kisi-oldu-1063465060.html

ukrayna

polonya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, polonya, rusya, füze saldırısı, füze, nato, vladimir zelenskiy