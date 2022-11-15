Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221115/polonya-medyasi-ukrayna-sinirindaki-bolgeye-iki-fuze-dustu-2-kisi-oldu-1063465060.html
Polonya medyası: Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füze düştü, 2 kişi öldü
Polonya medyası: Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füze düştü, 2 kişi öldü
Polonya medyası, Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füzenin düştüğünü iddia etti. Patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T23:02+0300
2022-11-15T23:02+0300
dünya
polonya
füze
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062485183_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_fb575a9bee02e77fb6aa65e806124c5c.jpg
Polonya’nın ZET radyosu, olayın Ukrayna sınırındaki Lublin Voyvodalığına bağlı Przewodow köyü yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Füzelerin, tahıl kurutma tesisine isabet ettiği belirtildi.Ön belirlemelere göre, olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve askeri yetkililer çalışıyor.Olay üzerine Polonya ordusu savaş uçaklarını havaya kaldırdı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, olayla ilgili hükümeti acil güvenlik toplantısına çağırdı. Toplantıda alınacak kararların en kısa zamanda kamuoyuna bildirileceği kaydedildi.
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062485183_96:0:845:562_1920x0_80_0_0_b0b276d6776a5eb2fcac5d5b46fdfdb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, füze, patlama
polonya, füze, patlama

Polonya medyası: Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füze düştü, 2 kişi öldü

23:02 15.11.2022
© DHAKısa Menzilli Balistik Füze Tayfun
Kısa Menzilli Balistik Füze Tayfun - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Polonya medyası, Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füzenin düştüğünü iddia etti. Patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Polonya’nın ZET radyosu, olayın Ukrayna sınırındaki Lublin Voyvodalığına bağlı Przewodow köyü yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Füzelerin, tahıl kurutma tesisine isabet ettiği belirtildi.
Ön belirlemelere göre, olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve askeri yetkililer çalışıyor.
Olay üzerine Polonya ordusu savaş uçaklarını havaya kaldırdı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, olayla ilgili hükümeti acil güvenlik toplantısına çağırdı. Toplantıda alınacak kararların en kısa zamanda kamuoyuna bildirileceği kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала