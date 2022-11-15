https://sputniknews.com.tr/20221115/polonya-medyasi-ukrayna-sinirindaki-bolgeye-iki-fuze-dustu-2-kisi-oldu-1063465060.html

Polonya medyası: Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füze düştü, 2 kişi öldü

Polonya medyası: Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füze düştü, 2 kişi öldü

Polonya medyası, Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füzenin düştüğünü iddia etti. Patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T23:02+0300

2022-11-15T23:02+0300

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patlama

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Polonya’nın ZET radyosu, olayın Ukrayna sınırındaki Lublin Voyvodalığına bağlı Przewodow köyü yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Füzelerin, tahıl kurutma tesisine isabet ettiği belirtildi.Ön belirlemelere göre, olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve askeri yetkililer çalışıyor.Olay üzerine Polonya ordusu savaş uçaklarını havaya kaldırdı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, olayla ilgili hükümeti acil güvenlik toplantısına çağırdı. Toplantıda alınacak kararların en kısa zamanda kamuoyuna bildirileceği kaydedildi.

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polonya, füze, patlama