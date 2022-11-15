https://sputniknews.com.tr/20221115/polonya-medyasi-ukrayna-sinirindaki-bolgeye-iki-fuze-dustu-2-kisi-oldu-1063465060.html
Polonya medyası: Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füze düştü, 2 kişi öldü
Polonya medyası: Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füze düştü, 2 kişi öldü
Polonya medyası, Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füzenin düştüğünü iddia etti. Patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T23:02+0300
2022-11-15T23:02+0300
2022-11-15T23:02+0300
dünya
polonya
füze
patlama
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Polonya’nın ZET radyosu, olayın Ukrayna sınırındaki Lublin Voyvodalığına bağlı Przewodow köyü yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Füzelerin, tahıl kurutma tesisine isabet ettiği belirtildi.Ön belirlemelere göre, olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve askeri yetkililer çalışıyor.Olay üzerine Polonya ordusu savaş uçaklarını havaya kaldırdı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, olayla ilgili hükümeti acil güvenlik toplantısına çağırdı. Toplantıda alınacak kararların en kısa zamanda kamuoyuna bildirileceği kaydedildi.
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polonya, füze, patlama
Polonya medyası: Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füze düştü, 2 kişi öldü
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Polonya medyası, Ukrayna sınırındaki bölgeye iki füzenin düştüğünü iddia etti. Patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Polonya’nın ZET radyosu, olayın Ukrayna sınırındaki Lublin Voyvodalığına bağlı Przewodow köyü yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Füzelerin, tahıl kurutma tesisine isabet ettiği belirtildi.
Ön belirlemelere göre, olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve askeri yetkililer çalışıyor.
Olay üzerine Polonya ordusu savaş uçaklarını havaya kaldırdı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, olayla ilgili hükümeti acil güvenlik toplantısına çağırdı. Toplantıda alınacak kararların en kısa zamanda kamuoyuna bildirileceği kaydedildi.