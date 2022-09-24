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https://sputniknews.com.tr/20220924/tenis-efsanesi-federer-kortlara-veda-etti-1061578192.html
Tenis efsanesi Federer kortlara veda etti
Tenis efsanesi Federer kortlara veda etti
Tenisin efsane ismi Roger Federer, 24 yıllık kariyerini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T02:54+0300
2022-09-24T02:56+0300
spor
roger federer
tenis
wimbledon tenis turnuvası
veda
tenis kortu
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Tenisin efsane ismi Roger Federer, kortlara veda etti. Görkemli kariyeriyle spor tarihine geçen Federer, 24 yıllık serüvenini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı.İsviçreli yıldız, Laver Cup'taki çiftler mücadelesinde Nadal ile aynı takımdaydı. 41 yaşındaki sporcunun veda maçına tribünler yoğun ilgi gösterirken, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Federer'i yalnız bırakmadı.20'si Grand Slam 103 turnuva şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen 'ekselansları' lakaplı sporcu, 2020 yılında 103 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan sporcusu olmuştu.Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Federer, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu.Açıklamasında, "Gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama grand slam'lerde ya da ATP Turu'nda değil" diyen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Laver Cup'ın katılacağı son turnuva olacağını söylemişti.'Vücudumun bana mesajı netti'NTV'nin aktardığına göre, üç kez dizinden operasyon geçiren ve 2021 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan İsviçreli sporcu, "Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca 1500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim" ifadelerini kullandı.8 kez şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'ı tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olan Federer, son şampiyonluğunu 36 yaşında 2018 Avustralya Açık'ta elde etmişti.İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile 21 kez kupaya uzanan Djokovic, bu süreçte 'en çok grand slam kazanan erkek sporcu' listesinde Federer'in üstüne çıktılar.
https://sputniknews.com.tr/20220809/serena-williams-emekliye-ayrilacagini-duyurdu-1059708640.html
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roger federer, tenis, wimbledon tenis turnuvası, veda, tenis kortu
roger federer, tenis, wimbledon tenis turnuvası, veda, tenis kortu

Tenis efsanesi Federer kortlara veda etti

02:54 24.09.2022 (güncellendi: 02:56 24.09.2022)
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO Roger Federer
 Roger Federer - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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Tenisin efsane ismi Roger Federer, 24 yıllık kariyerini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı.
Tenisin efsane ismi Roger Federer, kortlara veda etti. Görkemli kariyeriyle spor tarihine geçen Federer, 24 yıllık serüvenini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı.

İsviçreli yıldız, Laver Cup'taki çiftler mücadelesinde Nadal ile aynı takımdaydı. 41 yaşındaki sporcunun veda maçına tribünler yoğun ilgi gösterirken, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Federer'i yalnız bırakmadı.
20'si Grand Slam 103 turnuva şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen 'ekselansları' lakaplı sporcu, 2020 yılında 103 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan sporcusu olmuştu.
Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Federer, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Açıklamasında, "Gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama grand slam'lerde ya da ATP Turu'nda değil" diyen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Laver Cup'ın katılacağı son turnuva olacağını söylemişti.

'Vücudumun bana mesajı netti'

NTV'nin aktardığına göre, üç kez dizinden operasyon geçiren ve 2021 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan İsviçreli sporcu, "Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca 1500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim" ifadelerini kullandı.
8 kez şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'ı tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olan Federer, son şampiyonluğunu 36 yaşında 2018 Avustralya Açık'ta elde etmişti.

İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.

Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile 21 kez kupaya uzanan Djokovic, bu süreçte 'en çok grand slam kazanan erkek sporcu' listesinde Federer'in üstüne çıktılar.
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