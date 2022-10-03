https://sputniknews.com.tr/20221003/bulgaristanda-secimleri-eski-basbakan-borisovun-partisi-kazandi--1061883125.html

Bulgaristan’da seçimleri eski Başbakan Borisov’un partisi kazandı

Bulgaristan’da seçimleri eski Başbakan Borisov’un partisi kazandı

Bulgaristan’da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi Bulgaristan’ın Avrupalı gelişimi İçin Yurttaşlar... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T04:46+0300

2022-10-03T04:46+0300

2022-10-03T04:46+0300

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bulgaristan

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genel seçim

boyko borisov

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Bulgaristan’da 240 üyeli 48. Parlamentonun oluşturulması için düzenlenen genel seçimde sandıklar kapandı.Resmi sonuçların 3 gün sonra açıklanması beklenirken, anket yapan kuruluşların paralel sayımına dayalı gayriresmi sonuçlara göre, parlamentoya girmek üzere en az 7 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 barajını aştı.Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.Seçime katılım oranı yüzde 35 dolayında kaldı.Alpha Research kamuoyu araştırma şirketinin açıkladığı sandık çıkış anketlerine dayalı ilk sonuçlarına göre, Bulgaristan’ı 2021 yılına dek yaklaşık 12 yıl yöneten eski Başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu GERB partisi verilen oyların yüzde 25.5’ini alarak, seçimi birinci sırada bitirdi.Son erken genel seçim sonrası bir koalisyon hükümetinin lideri olarak ülkeyi yarım yıl yöneten Değişime Devam (PP) partisi oyların yüzde 19.9’u ile 2. sırada yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221002/bulgaristandaki-genel-secimde-oy-verme-islemi-basladi--1061852196.html

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