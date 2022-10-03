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https://sputniknews.com.tr/20221003/bulgaristanda-secimleri-eski-basbakan-borisovun-partisi-kazandi--1061883125.html
Bulgaristan’da seçimleri eski Başbakan Borisov’un partisi kazandı
Bulgaristan’da seçimleri eski Başbakan Borisov’un partisi kazandı
Bulgaristan’da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi Bulgaristan’ın Avrupalı gelişimi İçin Yurttaşlar... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T04:46+0300
2022-10-03T04:46+0300
dünya
bulgaristan
seçim
genel seçim
boyko borisov
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Bulgaristan’da 240 üyeli 48. Parlamentonun oluşturulması için düzenlenen genel seçimde sandıklar kapandı.Resmi sonuçların 3 gün sonra açıklanması beklenirken, anket yapan kuruluşların paralel sayımına dayalı gayriresmi sonuçlara göre, parlamentoya girmek üzere en az 7 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 barajını aştı.Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.Seçime katılım oranı yüzde 35 dolayında kaldı.Alpha Research kamuoyu araştırma şirketinin açıkladığı sandık çıkış anketlerine dayalı ilk sonuçlarına göre, Bulgaristan’ı 2021 yılına dek yaklaşık 12 yıl yöneten eski Başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu GERB partisi verilen oyların yüzde 25.5’ini alarak, seçimi birinci sırada bitirdi.Son erken genel seçim sonrası bir koalisyon hükümetinin lideri olarak ülkeyi yarım yıl yöneten Değişime Devam (PP) partisi oyların yüzde 19.9’u ile 2. sırada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221002/bulgaristandaki-genel-secimde-oy-verme-islemi-basladi--1061852196.html
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bulgaristan, seçim, genel seçim, boyko borisov
bulgaristan, seçim, genel seçim, boyko borisov

Bulgaristan’da seçimleri eski Başbakan Borisov’un partisi kazandı

04:46 03.10.2022
© AP Photo / Valentina PetrovaBoyko Borisov
Boyko Borisov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
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Bulgaristan’da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi Bulgaristan’ın Avrupalı gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) seçimi ilk sırada bitirdi.
Bulgaristan’da 240 üyeli 48. Parlamentonun oluşturulması için düzenlenen genel seçimde sandıklar kapandı.
Resmi sonuçların 3 gün sonra açıklanması beklenirken, anket yapan kuruluşların paralel sayımına dayalı gayriresmi sonuçlara göre, parlamentoya girmek üzere en az 7 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 barajını aştı.
Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.
Seçime katılım oranı yüzde 35 dolayında kaldı.
Alpha Research kamuoyu araştırma şirketinin açıkladığı sandık çıkış anketlerine dayalı ilk sonuçlarına göre, Bulgaristan’ı 2021 yılına dek yaklaşık 12 yıl yöneten eski Başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu GERB partisi verilen oyların yüzde 25.5’ini alarak, seçimi birinci sırada bitirdi.
Son erken genel seçim sonrası bir koalisyon hükümetinin lideri olarak ülkeyi yarım yıl yöneten Değişime Devam (PP) partisi oyların yüzde 19.9’u ile 2. sırada yer aldı.
Bulgaristan seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
DÜNYA
Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı
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