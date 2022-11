https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimleri-mecliste-cumhuriyetci-cogunluk-ilk-z-milletvekili-ve-tartismali-isimlerin-zaferi-1063234028.html

ABD ara seçimleri: Mecliste Cumhuriyetçi çoğunluk, ilk Z milletvekili ve tartışmalı isimlerin zaferi

ABD'de Başkanlık Demokrat Partili Joe Biden'da ve hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da Demokratlar çoğunluktayken, dün ara seçimlere gidildi. 435... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Bu haber yazıldığında Cumhuriyetçiler 198, Demokratlar 178 sandalye kazanmıştı. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi azınlık lideriyken artık Cumhuriyetçi çoğunluğa liderlik edecek Kevin McCarthy, Kongre'nin alt kanadını geri alacaklarının net olduğunu söyledi.McCarthy, destekçilerine "Meclis'i geri alacağımız netleşti. Yarın uyandığınızda biz çoğunlukta olacağız ve [mevcut Meclis Başkanı] Nancy Pelosi azınlıkta olacak" diye seslendi.Dolayısıyla yeni Meclis Başkanı olacak McCarthy, Cumhuriyetçilerin ABD ekonomisini iyileştirmek, suçları azaltmak ve ABD'deki temel özgürlükleri korumak için çalışacaklarını belirtti. Cumhuriyetçiler tüm parsayı toplayamadıCumhuriyetçi Parti'nin adayları belirlediği önseçimler, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmasının beklenen önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın desteklediği komplo teorilerine eğilimli adaylarla parti müesses nizamının desteklediği adaylar arasında yarışa sahne olmuş ve yarışı çoğunlukla Trumpçılar kazanmıştı. Ancak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, umduğu çapta siyaset sahnesini silip süpüremedi. Dolayısıyla Demokrat Parti, dibe vurması beklentilerinden daha iyi sonuç elde etti.Nancy Pelosi yeniden seçildi, ama günleri sayılı gözüküyorDemokrat Parti'nin en kıdemli ismi, dünyaca tanınan yüzü olan ve bu konumunu Çin'i provoke eden Tayvan ziyaretiyle yeni bir düzeye taşıyan Nancy Pelosi (82), Kaliforniya eyaletinin 11. seçim bölgesinin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesini Cumhuriyetçi rakibine karşı kolaylıkla kazandı. Ancak sıkı Cumhuriyetçi karşıtlığı ve Trump düşmanlığıyla Washington'ın en kutuplaştırıcı isimlerinden olan Pelosi'nin Demokrat Parti'nin bir numarası olarak kalması beklenmiyor. CNN, eylül ayında onlarca Demokrat milletvekiliyle yaptığı görüşmelerde Meclis çoğunluğunu kaybederlerse Pelosi'nin gitmesi için ezici baskı olacağına dair fikir birliği saptadığını hatırlatarak "Demokrat kaynaklar, güçlü Meclis Başkanı'nın bu olasılığın kesinlikle farkında olduğunu söyledi" diye yazdı. Alexandria Ocasio-Cortez rahat kazandı, önü açıkDemokrat Parti'nin ilerici tabir edilen kanadının dünyaca tanınan yüzü Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) de New York eyaletinin 14. seçim bölgesinin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesini Cumhuriyetçi rakibine karşı kolaylıkla kazandı. 2018'de 29 yaşındayken ilk seçildiğinde Meclis'in en genç üyesi olan AOC, kadın ve LGBT hakları, iklim değişikliği ve ceza yasası reformu konusunda sesini yükseltmesiyle tanınıyor ve 2014 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin aday adaylarından biri olabileceği konuşuluyor. Marjorie Taylor Greene kışkırtarak kazandı, daha büyük rollere talipİlk döneminde ırkçılık, Yahudi karşıtlığı ve komplo teorilerinin kıyısında gezinen kışkırtıcı söylemleriyle ün kazanan Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene de Georgia eyaletinin 14. seçim bölgesinden yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Facebook kampanya sayfasında Demokrat Parti'nin ilerici ve göçmen kökenli kadın milletvekilleri Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in fotoğraflarına karşı tabanca tuttuğu bir görüntüsünü 'Takımın en feci kabusu' başlığıyla paylaşan Greene, geçen yıl Demokratlara karşı şiddete açıkça destek verdiği gerekçesiyle Demokrat milletvekillerinin oylarıyla Meclis'teki komisyon görevlerinden atıldı. Cumhuriyetçilerin Meclis'in kontrolünü ele geçirmesi halinde, partide önemli bir rol üstlenmeyi beklediğini ilan etmiş bulunan Greene, "Güçlü bir yasa koyucu ve çok müdahil bir Kongre üyesi olacağım. Hem içeride hem dışarıda nasıl çalışılacağını biliyorum. Ve bunu yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Rubio'nun senatör kaldığı Florida salıncak eyalet olmaktan çıktıCumhuriyetçi Parti'nin bir diğer tartışmalı ve ünlü kişiliği olan Florida Senatörü Marco Rubio, Demokrat Val Demings'i kolayca yenerek koltuğunu korudu. Rubio'nun zaferi, bir zamanlar Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen salıncak eyaletlerin en önemlisi konumundaki Florida'da muhafazakar siyasetin sertleştiğinin bir başka kanıtı olarak yorumlandı. Meclis'te Trump'ı azil oylamalarındaki rolüyle tanınan Demokrat milletvekili Demings, daha fazla bağış toplayan aday olmasına rağmen Rubio'yu senatör koltuğundan edemedi.Florida'nın devam dediği DeSantis'e Beyaz Saray yolları açıldıFlorida valiliğini 4 yıl önce kıl payı farkla kazanan Cumhuriyetçi Ron DeSantis de o zamandan beri eyalet üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırarak ikinci dönem için çok rahat yetki aldı. Demokrat rakibine 20 puan fark atarak kazandığı zafer, çoğunluğun beklediği gibi, DeSantis'i 2024 başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını ilan etmeye itebilir. Trump'ın eski sözcüsü artık Arkansas'ın ilk kadın valisiTrump yönetiminin Beyaz Saray Sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, Arkansas eyaletinde vali seçilen ilk kadın oldu. Sarah Huckabee Sanders, Demokrat rakibini yenerek babası Mike Huckabee'nin 1996-2007döneminde oturduğu vali koltuğunu kaptı. Kongre, ilk Z kuşağı üyesine 'hoşgeldin' dediDemokrat Partili Maxwell Alejandro Frost, Florida eyaletinden Meclis'e seçilerek Kongre'ye giren ilk Z kuşağı üyesi oldu. 25 yaşındaki silah reformu ve sosyal adalet aktivisti Frost, daha sıkı silah kontrol yasaları talep eden 'March For Our Lives' hareketinin eski organizatörlerinden. Kampanyasında kürtaj haklarına getirilen kısıtlamalara karşıtlığını da vurgulayan Frost, Demokrat vekil Val Demings'in Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'ya meydan okumak için terk ettiği Orlando'nun Demokrat yanlısı bir bölgesinde kendisini 'muhafazakar Hıristiyan' diye tanımlayan 73 yaşındaki eski asker Cumhuriyetçi rakibini yendi. Z kuşağı, genellikle 1990'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğanlar için kullanılan bir tanımlama. ABD Kongresi üyesi olabilmek içinse en az 25 yaşında olmak gerekiyor.

