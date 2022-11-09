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https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimleri-mecliste-cumhuriyetci-cogunluk-ilk-z-milletvekili-ve-tartismali-isimlerin-zaferi-1063234028.html
ABD ara seçimleri: Mecliste Cumhuriyetçi çoğunluk, ilk Z milletvekili ve tartışmalı isimlerin zaferi
ABD ara seçimleri: Mecliste Cumhuriyetçi çoğunluk, ilk Z milletvekili ve tartışmalı isimlerin zaferi
ABD'de Başkanlık Demokrat Partili Joe Biden'da ve hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da Demokratlar çoğunluktayken, dün ara seçimlere gidildi. 435... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T12:56+0300
2022-11-09T13:18+0300
dünya
abd ara seçimleri
nancy pelosi
kevin mccarthy
temsilciler meclisi
abd temsilciler meclisi
senato
abd senatosu
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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Bu haber yazıldığında Cumhuriyetçiler 198, Demokratlar 178 sandalye kazanmıştı. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi azınlık lideriyken artık Cumhuriyetçi çoğunluğa liderlik edecek Kevin McCarthy, Kongre'nin alt kanadını geri alacaklarının net olduğunu söyledi.McCarthy, destekçilerine "Meclis'i geri alacağımız netleşti. Yarın uyandığınızda biz çoğunlukta olacağız ve [mevcut Meclis Başkanı] Nancy Pelosi azınlıkta olacak" diye seslendi.Dolayısıyla yeni Meclis Başkanı olacak McCarthy, Cumhuriyetçilerin ABD ekonomisini iyileştirmek, suçları azaltmak ve ABD'deki temel özgürlükleri korumak için çalışacaklarını belirtti. Cumhuriyetçiler tüm parsayı toplayamadıCumhuriyetçi Parti'nin adayları belirlediği önseçimler, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmasının beklenen önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın desteklediği komplo teorilerine eğilimli adaylarla parti müesses nizamının desteklediği adaylar arasında yarışa sahne olmuş ve yarışı çoğunlukla Trumpçılar kazanmıştı. Ancak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, umduğu çapta siyaset sahnesini silip süpüremedi. Dolayısıyla Demokrat Parti, dibe vurması beklentilerinden daha iyi sonuç elde etti.Nancy Pelosi yeniden seçildi, ama günleri sayılı gözüküyorDemokrat Parti'nin en kıdemli ismi, dünyaca tanınan yüzü olan ve bu konumunu Çin'i provoke eden Tayvan ziyaretiyle yeni bir düzeye taşıyan Nancy Pelosi (82), Kaliforniya eyaletinin 11. seçim bölgesinin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesini Cumhuriyetçi rakibine karşı kolaylıkla kazandı. Ancak sıkı Cumhuriyetçi karşıtlığı ve Trump düşmanlığıyla Washington'ın en kutuplaştırıcı isimlerinden olan Pelosi'nin Demokrat Parti'nin bir numarası olarak kalması beklenmiyor. CNN, eylül ayında onlarca Demokrat milletvekiliyle yaptığı görüşmelerde Meclis çoğunluğunu kaybederlerse Pelosi'nin gitmesi için ezici baskı olacağına dair fikir birliği saptadığını hatırlatarak "Demokrat kaynaklar, güçlü Meclis Başkanı'nın bu olasılığın kesinlikle farkında olduğunu söyledi" diye yazdı. Alexandria Ocasio-Cortez rahat kazandı, önü açıkDemokrat Parti'nin ilerici tabir edilen kanadının dünyaca tanınan yüzü Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) de New York eyaletinin 14. seçim bölgesinin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesini Cumhuriyetçi rakibine karşı kolaylıkla kazandı. 2018'de 29 yaşındayken ilk seçildiğinde Meclis'in en genç üyesi olan AOC, kadın ve LGBT hakları, iklim değişikliği ve ceza yasası reformu konusunda sesini yükseltmesiyle tanınıyor ve 2014 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin aday adaylarından biri olabileceği konuşuluyor. Marjorie Taylor Greene kışkırtarak kazandı, daha büyük rollere talipİlk döneminde ırkçılık, Yahudi karşıtlığı ve komplo teorilerinin kıyısında gezinen kışkırtıcı söylemleriyle ün kazanan Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene de Georgia eyaletinin 14. seçim bölgesinden yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Facebook kampanya sayfasında Demokrat Parti'nin ilerici ve göçmen kökenli kadın milletvekilleri Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in fotoğraflarına karşı tabanca tuttuğu bir görüntüsünü 'Takımın en feci kabusu' başlığıyla paylaşan Greene, geçen yıl Demokratlara karşı şiddete açıkça destek verdiği gerekçesiyle Demokrat milletvekillerinin oylarıyla Meclis'teki komisyon görevlerinden atıldı. Cumhuriyetçilerin Meclis'in kontrolünü ele geçirmesi halinde, partide önemli bir rol üstlenmeyi beklediğini ilan etmiş bulunan Greene, "Güçlü bir yasa koyucu ve çok müdahil bir Kongre üyesi olacağım. Hem içeride hem dışarıda nasıl çalışılacağını biliyorum. Ve bunu yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Rubio'nun senatör kaldığı Florida salıncak eyalet olmaktan çıktıCumhuriyetçi Parti'nin bir diğer tartışmalı ve ünlü kişiliği olan Florida Senatörü Marco Rubio, Demokrat Val Demings'i kolayca yenerek koltuğunu korudu. Rubio'nun zaferi, bir zamanlar Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen salıncak eyaletlerin en önemlisi konumundaki Florida'da muhafazakar siyasetin sertleştiğinin bir başka kanıtı olarak yorumlandı. Meclis'te Trump'ı azil oylamalarındaki rolüyle tanınan Demokrat milletvekili Demings, daha fazla bağış toplayan aday olmasına rağmen Rubio'yu senatör koltuğundan edemedi.Florida'nın devam dediği DeSantis'e Beyaz Saray yolları açıldıFlorida valiliğini 4 yıl önce kıl payı farkla kazanan Cumhuriyetçi Ron DeSantis de o zamandan beri eyalet üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırarak ikinci dönem için çok rahat yetki aldı. Demokrat rakibine 20 puan fark atarak kazandığı zafer, çoğunluğun beklediği gibi, DeSantis'i 2024 başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını ilan etmeye itebilir. Trump'ın eski sözcüsü artık Arkansas'ın ilk kadın valisiTrump yönetiminin Beyaz Saray Sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, Arkansas eyaletinde vali seçilen ilk kadın oldu. Sarah Huckabee Sanders, Demokrat rakibini yenerek babası Mike Huckabee'nin 1996-2007döneminde oturduğu vali koltuğunu kaptı. Kongre, ilk Z kuşağı üyesine 'hoşgeldin' dediDemokrat Partili Maxwell Alejandro Frost, Florida eyaletinden Meclis'e seçilerek Kongre'ye giren ilk Z kuşağı üyesi oldu. 25 yaşındaki silah reformu ve sosyal adalet aktivisti Frost, daha sıkı silah kontrol yasaları talep eden 'March For Our Lives' hareketinin eski organizatörlerinden. Kampanyasında kürtaj haklarına getirilen kısıtlamalara karşıtlığını da vurgulayan Frost, Demokrat vekil Val Demings'in Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'ya meydan okumak için terk ettiği Orlando'nun Demokrat yanlısı bir bölgesinde kendisini 'muhafazakar Hıristiyan' diye tanımlayan 73 yaşındaki eski asker Cumhuriyetçi rakibini yendi. Z kuşağı, genellikle 1990'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğanlar için kullanılan bir tanımlama. ABD Kongresi üyesi olabilmek içinse en az 25 yaşında olmak gerekiyor.
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abd ara seçimleri, nancy pelosi, kevin mccarthy, temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi, senato, abd senatosu
abd ara seçimleri, nancy pelosi, kevin mccarthy, temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi, senato, abd senatosu

ABD ara seçimleri: Mecliste Cumhuriyetçi çoğunluk, ilk Z milletvekili ve tartışmalı isimlerin zaferi

12:56 09.11.2022 (güncellendi: 13:18 09.11.2022)
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOV The US Congress building. (File)
The US Congress building. (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOV
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ABD'de Başkanlık Demokrat Partili Joe Biden'da ve hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da Demokratlar çoğunluktayken, dün ara seçimlere gidildi. 435 sandalyenin tamamının yenilendiği Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyetçi Parti'ye geçme yoluna girdi, 100 sandalyeden 35'inin yenilendiği Senato'da nefes nefese başa baş yarışa sahne oldu.
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Bu haber yazıldığında Cumhuriyetçiler 198, Demokratlar 178 sandalye kazanmıştı. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi azınlık lideriyken artık Cumhuriyetçi çoğunluğa liderlik edecek Kevin McCarthy, Kongre'nin alt kanadını geri alacaklarının net olduğunu söyledi.
McCarthy, destekçilerine "Meclis'i geri alacağımız netleşti. Yarın uyandığınızda biz çoğunlukta olacağız ve [mevcut Meclis Başkanı] Nancy Pelosi azınlıkta olacak" diye seslendi.
Dolayısıyla yeni Meclis Başkanı olacak McCarthy, Cumhuriyetçilerin ABD ekonomisini iyileştirmek, suçları azaltmak ve ABD'deki temel özgürlükleri korumak için çalışacaklarını belirtti.

Cumhuriyetçiler tüm parsayı toplayamadı

Cumhuriyetçi Parti'nin adayları belirlediği önseçimler, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmasının beklenen önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın desteklediği komplo teorilerine eğilimli adaylarla parti müesses nizamının desteklediği adaylar arasında yarışa sahne olmuş ve yarışı çoğunlukla Trumpçılar kazanmıştı. Ancak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, umduğu çapta siyaset sahnesini silip süpüremedi. Dolayısıyla Demokrat Parti, dibe vurması beklentilerinden daha iyi sonuç elde etti.
ABD ara seçimlerinde oy kullanma süreci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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ABD ara seçimleri rehberi: Sandık zili çaldı, Başkan'ın güçlerini sınırlama vakti geldi çattı
7 Kasım, 22:24

Nancy Pelosi yeniden seçildi, ama günleri sayılı gözüküyor

Demokrat Parti'nin en kıdemli ismi, dünyaca tanınan yüzü olan ve bu konumunu Çin'i provoke eden Tayvan ziyaretiyle yeni bir düzeye taşıyan Nancy Pelosi (82), Kaliforniya eyaletinin 11. seçim bölgesinin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesini Cumhuriyetçi rakibine karşı kolaylıkla kazandı. Ancak sıkı Cumhuriyetçi karşıtlığı ve Trump düşmanlığıyla Washington'ın en kutuplaştırıcı isimlerinden olan Pelosi'nin Demokrat Parti'nin bir numarası olarak kalması beklenmiyor. CNN, eylül ayında onlarca Demokrat milletvekiliyle yaptığı görüşmelerde Meclis çoğunluğunu kaybederlerse Pelosi'nin gitmesi için ezici baskı olacağına dair fikir birliği saptadığını hatırlatarak "Demokrat kaynaklar, güçlü Meclis Başkanı'nın bu olasılığın kesinlikle farkında olduğunu söyledi" diye yazdı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet Ermenistan'daki temaslarına başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
DÜNYA
Bakü'den Pelosi'ye tepki: ABD entrikalarının Erivan üzerinden Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez
18 Eylül, 19:50

Alexandria Ocasio-Cortez rahat kazandı, önü açık

Demokrat Parti'nin ilerici tabir edilen kanadının dünyaca tanınan yüzü Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) de New York eyaletinin 14. seçim bölgesinin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesini Cumhuriyetçi rakibine karşı kolaylıkla kazandı. 2018'de 29 yaşındayken ilk seçildiğinde Meclis'in en genç üyesi olan AOC, kadın ve LGBT hakları, iklim değişikliği ve ceza yasası reformu konusunda sesini yükseltmesiyle tanınıyor ve 2014 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin aday adaylarından biri olabileceği konuşuluyor.
U.S. Representative Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks during a news conference for a proposed Green New Deal to achieve net-zero greenhouse gas emissions in 10 years, at the U.S. Capitol in Washington, U.S. February 7, 2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
Ukrayna krizi
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez'e 'Ukrayna' protestosu: 'Sana inandım'
13 Ekim, 20:22

Marjorie Taylor Greene kışkırtarak kazandı, daha büyük rollere talip

İlk döneminde ırkçılık, Yahudi karşıtlığı ve komplo teorilerinin kıyısında gezinen kışkırtıcı söylemleriyle ün kazanan Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor Greene de Georgia eyaletinin 14. seçim bölgesinden yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Facebook kampanya sayfasında Demokrat Parti'nin ilerici ve göçmen kökenli kadın milletvekilleri Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in fotoğraflarına karşı tabanca tuttuğu bir görüntüsünü 'Takımın en feci kabusu' başlığıyla paylaşan Greene, geçen yıl Demokratlara karşı şiddete açıkça destek verdiği gerekçesiyle Demokrat milletvekillerinin oylarıyla Meclis'teki komisyon görevlerinden atıldı.
Marjorie Greene - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2021
DÜNYA
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, Biden'a karşı 'azil' maddesi sundu
22 Ocak 2021, 04:08
Cumhuriyetçilerin Meclis'in kontrolünü ele geçirmesi halinde, partide önemli bir rol üstlenmeyi beklediğini ilan etmiş bulunan Greene, "Güçlü bir yasa koyucu ve çok müdahil bir Kongre üyesi olacağım. Hem içeride hem dışarıda nasıl çalışılacağını biliyorum. Ve bunu yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Gazpaço - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 'gestapo' ile 'gazpaço'yu karıştırdı
10 Şubat, 10:27

Rubio'nun senatör kaldığı Florida salıncak eyalet olmaktan çıktı

Cumhuriyetçi Parti'nin bir diğer tartışmalı ve ünlü kişiliği olan Florida Senatörü Marco Rubio, Demokrat Val Demings'i kolayca yenerek koltuğunu korudu. Rubio'nun zaferi, bir zamanlar Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen salıncak eyaletlerin en önemlisi konumundaki Florida'da muhafazakar siyasetin sertleştiğinin bir başka kanıtı olarak yorumlandı. Meclis'te Trump'ı azil oylamalarındaki rolüyle tanınan Demokrat milletvekili Demings, daha fazla bağış toplayan aday olmasına rağmen Rubio'yu senatör koltuğundan edemedi.
Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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ABD'li senatörden Putin ve Rus yetkililere yaptırım teklifi
14 Ocak, 19:27

Florida'nın devam dediği DeSantis'e Beyaz Saray yolları açıldı

Florida valiliğini 4 yıl önce kıl payı farkla kazanan Cumhuriyetçi Ron DeSantis de o zamandan beri eyalet üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırarak ikinci dönem için çok rahat yetki aldı. Demokrat rakibine 20 puan fark atarak kazandığı zafer, çoğunluğun beklediği gibi, DeSantis'i 2024 başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını ilan etmeye itebilir.
ABD kürtaj yasağı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
DÜNYA
Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı
14 Nisan, 21:23

Trump'ın eski sözcüsü artık Arkansas'ın ilk kadın valisi

Trump yönetiminin Beyaz Saray Sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, Arkansas eyaletinde vali seçilen ilk kadın oldu. Sarah Huckabee Sanders, Demokrat rakibini yenerek babası Mike Huckabee'nin 1996-2007döneminde oturduğu vali koltuğunu kaptı.
Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2018
DÜNYA
Beyaz Saray: Trump kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor
11 Nisan 2018, 23:12

Kongre, ilk Z kuşağı üyesine 'hoşgeldin' dedi

Demokrat Partili Maxwell Alejandro Frost, Florida eyaletinden Meclis'e seçilerek Kongre'ye giren ilk Z kuşağı üyesi oldu. 25 yaşındaki silah reformu ve sosyal adalet aktivisti Frost, daha sıkı silah kontrol yasaları talep eden 'March For Our Lives' hareketinin eski organizatörlerinden.
ABD, silah karşıtı “March For Our Lives” “Hayatımız için Yürüyüş”, Washington 25 Mart 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2018
DÜNYA
ABD'de, başını öğrencilerin çektiği 1 milyondan fazla kişi 'silaha karşı yaşam' için yürüdü
24 Mart 2018, 21:35
Kampanyasında kürtaj haklarına getirilen kısıtlamalara karşıtlığını da vurgulayan Frost, Demokrat vekil Val Demings'in Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'ya meydan okumak için terk ettiği Orlando'nun Demokrat yanlısı bir bölgesinde kendisini 'muhafazakar Hıristiyan' diye tanımlayan 73 yaşındaki eski asker Cumhuriyetçi rakibini yendi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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Barack Obama'dan Mehmet Öz'e: Yılan yağı adamı
7 Kasım, 01:05
Z kuşağı, genellikle 1990'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğanlar için kullanılan bir tanımlama. ABD Kongresi üyesi olabilmek içinse en az 25 yaşında olmak gerekiyor.
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
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ABD ara seçimlerinde Dr. Öz mağlup oldu
10:10
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