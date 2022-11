https://sputniknews.com.tr/20221107/abd-ara-secimleri-rehberi-baskanin-guclerini-sinirlama-vakti-geldi-catti-1063168837.html

ABD ara seçimleri rehberi: Sandık zili çaldı, Başkan'ın güçlerini sınırlama vakti geldi çattı

ABD yurttaşları, ilçe komiserinden kabile şefine ve eyalet valisine, Washington DC'deki Kongre'nin milletvekilinden senatörüne dek irili ufaklı pozisyonlar... 07.11.2022

2022-11-07T22:24+0300

2022-11-07T22:24+0300

2022-11-07T22:30+0300

ABD, 2024'te Başkan Joe Biden'la tamam mı devam mı diyeceğinin yoklaması niteliğindeki ara seçimler için 8 Kasım salı günü sandığa gidiyor. Halihazırda Beyaz Saray'da Demokrat Partili Başkan Joe Biden görevdeyken, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluk Demokratlarda. Ara seçimlerle bu manzara değişebilir ve Kongre'nin her iki kanadının veya birinin çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti'ye geçebilir. Bu senaryo, Ocak 2021'de Cumhuriyetçi Donald Trump'tan koltuğu devraldığından beri parlak bir performans çizmeyen Biden için işleri daha da zorlaştırır. Dolayısıyla Biden'ın ABD'nin tanık olduğu en hararetli seçimlerden birini kazanmasından 2 yıl, yenilgiyi kabul etmeyen Trump'ın taraftarlarının Kongre'yi basıp Amerikan demokrasisini köklerinden sarsmasından 22 ay sonra, bütün gözler ülke çapındaki bir sonraki oylamada.Ara seçimler nedir?ABD'li seçmenler her iki yılda bir Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu kimin elde edeceğine ve buna göre Başkan'ın yeni politikalarının Kongre'den geçip geçmeyeceğine veya muhalefet tarafından engellenip engellenmeyeceğine karar veriyor.Ara seçimlerde eyaletlerden Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamına ve Senato'daki 100 sandalyeden 35'ine oturacak isimler gönderiliyor. 50 eyaletten 36'sında valiler, bakan, başsavcı, eyalet meclisi milletvekilleri seçiliyor. Bu daha yerel yarışlar, kürtaj erişiminden oy haklarına ve Kovid-19 kısıtlamalarına kadar çeşitli konularda her bir eyaletin politikalarını etkileyecek.Eşek (Demokrat Parti'nin simgesi) ile fil (Cumhuriyetçi Parti'nin simgesi) arasındaki yarışABD'deki ara seçimlerde Beyaz Saray'daki partinin Temsilciler Meclisi'nde çift haneli sandalye (2. Dünya Savaşı'ndan beri ortalama 26) ve Senato'da yaklaşık 4 sandalye kaybetmesi gelenek haline geldi, zira seçmenler Başkan'ın güçlerini kontrol etmek istediklerini böyle ortaya koyuyor.2022'nin büyük bölümünde geleneksel göstergeler, işlerin her zamanki gibi gittiğini gösteriyordu. Kovid pandemisi üçüncü yılı geride bırakmaya yaklaşır ve Ukrayna'ya yağdırılan milyarlarca dolarla Rusya'ya uygulanan yaptırımlar eşliğinde enflasyon 40 yılın zirvesini görürken, Biden'a halk desteği oranı yüzde 40 civarında seyretmekte. Demokratlar, Kongre'den yasa geçirme başarıları, kürtaja getirilen Cumhuriyetçi kısıtlamaların popüler olmaması ve gaz fiyatlarının düşmesiyle yazın cesaretlendi. Ancak anketler bir kez daha gelenekleri doğrular şekilde Cumhuriyetçiler için kesin zafere işaret ediyor.Tarafsız analistler, Cumhuriyetçileri için Temsilciler Meclisi'nde 15-25 sandalyelik kazanım bekliyor ki, bu kontrolü rahatça geri kazanmalarına yetecek.Analistler, Senato'da en olası sonuç olarak Cumhuriyetçilerden yana küçük bir çark (51'e 49) veya devam eden 50-50'lik bölünme görüyorlar, bu da Demokrat Parti'nin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oyuyla kontrolü elinde tutabileceği anlamına geliyor.Kampanya temaları: Kürtaj, göçmenler, enflasyon ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaja federal anayasal hak garantisini haziran ayında geri çekmesinin ardından, kadınların kürtaj hakkının diğerlerine kıyasla Demokrat Parti'ye desteği en çok artıran mesele olduğu, her iki tarafça kabul ediyor. Ancak Gallup'un uzun süreli geniş kapsamlı anketine göre, Amerikalıların yüzde 85'inin kürtajın tüm veya bazı koşullarda yasal olması gerektiğine inandığını göstermesine rağmen, bazı Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadını tekrar ele geçirmeleri durumunda 15 haftadan sonra hamileliklerin sonlandırılmasına ülke çapında yasak getirme planlarından söz ediyor. Kürtaj yasağı sorununun önemi yazdan bu yana azaldı, zira artık seçmenlerin saydığı öncelikler arasında enflasyon, suç ve göçün artışı başı çekiyor. Son anketlerin tümüne göre, ekonomik sorunlar, oy hakları ve demokrasiyle ilgili tüm diğer endişelerden çok daha ağır basıyor. Her iki taraf arasında gidip gelen ve 'salıncak' diye tabir edilen eyaletlerin çoğunda Demokratları 'suçla mücadele konusunda yumuşak' olarak tasvir etmeye odaklanan Cumhuriyetçiler, rekor göç rakamları ve gaz fiyatlarındaki yavaşlamaya rağmen inatla seçmenlere yüksek enflasyonu hatırlatıyor. Demokratlar ise Beyaz Saray'ın yerli üretimi artırma, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmedeki kredisine güveniyor. Trump faktörü damgasını vurduBiden gibi selefi Trump da sandıkta yok, ama Cumhuriyetçilere 'sefa mı yoksa cefa mı' dedirten ikircikli etkisi devam ediyor. Son ayların gündemine Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskınında 'çok gizli hükümet sırrı' olduğu iddia edilen belgelerin bulunmasıyla damga vuran ve bu yüzden başına gelebilecekler şimdilik belirsiz olan Trump'ın peşinde ailesinin mali durumuyla ilgili sivil soruşturma, seçim yenilgisini tersine çevirme girişimlerine ilişkin cezai soruşturma ve Ocak 2021 Kongre baskınında görevi kötüye kullanma suçlamaları da var. Ve bu manzara, ılımlı Cumhuriyetçileri ürkütüyor. ,Bu arada kendini ara seçimlerin ön cephesine ve odağına konuşlandıran Trump, genellikle salıncak eyaletlerde seçim komplosu teorisyenlerinden ve sağ yelpazenin en ucundakilerden oluşan 200'den fazla adayı destekleyerek parti onayından geçirdi ve ara seçime soktu. Kıdemli Cumhuriyetçilerin özel sohbetlerine, partinin adayı olmak için verilen en sıkı yarışlarda Trump destekli Senato adaylarının 'kalitesiyle' ilgili şikayetler yansıdı.Salıncak eyaletler hangileri?Anketlerde Demokratlarla Cumhuriyetçilerin başa baş gittiği 7 eyalet, Senato'da kimin çoğunluğa geçeceğinim anahtarı olabilir: Pennsylvania, Nevada, Georgia, Wisconsin, Arizona, New Hampshire ve Washington.Pennsylvania'da gözler Öz'dePennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey'in emekli olmasıyla boşta kalacak koltuk için Türkiye kökenli ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ve Eyalet Vali Yardımcısı John Fetterman arasında yarış başa baş gidiyor.Mehmet Öz'ün Türk ve Müslüman kökenli, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi bir aday olması ve Demokrat Fetterman'ın adaylık sürecinde geçirdiği felç de eyaleti ilgi odağı haline getirdi. Ülkedeki bütün anketlerin ortalamasını alan Real Clear Politics'e göre Öz, Fetterman'ın 0.1 puan önünde görünüyor.Nevada'da Cumhuriyetçilerin şansı yüksekNevada'dan 2016'da Senatör seçilen ilk kişi olma unvanını alan Demokrat Catherine Cortez Masto, bu yılki seçimlerde eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt'a karşı sert bir mücadele veriyor.Adaylar, başa baş bir yarış götürürken Real Clear Politics'e göre Cumhuriyetçi Laxalt, rakibinin 2,4 puan önünde.Georgia'da da nefes nefeseDemokratların Cumhuriyetçilere koltuğu kaptırma riskinin yüksek olduğu bir diğer eyalet ise Georgia.Demokrat Senatör Raphael Warnock, Cumhuriyetçi Herschel Walker'a karşı çetin bir savaş yürütüyor. Anketlere göre Walker, rakibinin sadece 0,4 puan önünde.Wisconsin'de de Senatör Ron Johnson'ı Demokrat aday Mandela Barnes zorlasa da Johnson, anketlerde hala rakibinin 2,8 puan önünde görünüyor.New Hampshire'da Demokrat Senatör Maggie Hassan, rakibinin 0,7 puan önündeyken bu koltuğun da kaybedilme riskine yüksek olarak bakılıyor.Demokratların Arizona ve Washington'da şansı varÖte yandan, mücadele başa baş gitse de Arizona, New Hampshire ve Washington eyaletlerinde Demokrat adaylar, başa baş yarışta bir adım önde duruyor.Arizona'da yarışı Demokrat aday Mark Kelly, rakibi Blake Masters'ın 1 puan önünde götürüyor.Washington'da da Demokrat Senatör Patty Murray, rakibinin 3 puan önünde görünüyor.

