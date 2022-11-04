https://sputniknews.com.tr/20221104/bidenin-unutkanliklari-yasi-demokratlar-arasinda-da-sorgulanmasina-yol-aciyor-1063100041.html

'Biden’ın unutkanlıkları, yaşı Demokratlar arasında da sorgulanmasına yol açıyor'

'Biden’ın unutkanlıkları, yaşı Demokratlar arasında da sorgulanmasına yol açıyor'

Serra Karaçam'a göre, ABD 8 Kasım ara seçimlerine, Biden'ın unutkanlıkları ve yaşı nedeniyle Demokratlar arasında da sorgulandığı bir iklimde gidiyor. Salt... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T23:13+0300

2022-11-04T23:13+0300

2022-11-05T16:13+0300

eksen

abd

joe biden

abd demokrat parti

cumhuriyet

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ABD'de, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 35'inin yanı sıra eyalet valileri ile diğer yerel pozisyonları belirlenmesi için 8 Kasım'da ara seçimlere gidiliyor. Anketler, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alacağını öngörürken, Senato için daha belirsiz bir resim sunuyor.Donald Trump yönetimi altındaki tartışmalı yılların ardından işbaşına gelen Demokratlar ve Joe Biden yönetimi için kritik önem taşıyan seçimlerde ana gündem artan enflasyon, faiz artırımı politikaları eşliğinde büyümenin yavaşlaması oldu. Biden, özel olarak Amerikalıların tercihlerini etkileyen benzin fiyatlarının düşük tutulmasına uğraştı. Seçim virajı dönülürken eyaletleri dolaşan ABD Başkanı, petrol şirketlerinin yüklü karlarını da eleştirdi. Yine Cumhuriyetçi ağırlıklı Yüksek Mahkemenin kadınların kürtaj hakkına darbe vuran kararı ile öğrenci kredileri seçim öncesi tartışılan diğer gündem maddelerini oluşturdu.ABD'deki ara seçimler öncesinde durum; ekonomi ve diğer başlıkların sonuçlara olası etkileri ile Biden faktörünü ABD'de yaşayan gazeteci Serra Karaçam ile konuştuk.‘Biden’ın unutkanlıkları, yaşı Demokratlar içerisinde de sorgulanmasına neden oluyor’Serra Karaçam’a göre, ABD ara seçimleri anketleri son haftada değişti. Demokratların öne çıkardığı kürtaj konusunun geri plana düştüğünü aktaran Karaçam, enflasyonun hala önemli olduğuna dikkat çekti. Karaçam Biden’ın popülaritesinin düştüğünü ve unutkanlıkları ile yaşının Demokratlar arasında da sorgulanmasına yol açtığını belirtti:‘Bir eyalet ve bir koltuk her şeyi değiştirebilecek’Pensilvanya’nın önemli bir örnek olduğunu aktaran Karaçam, hafta sonunda Obama ve Biden ile Trump'ın bu eyaletteki etkinliklerine atıfta bulundu. Karaçam’a göre, ara seçimlerde bir eyalet ve bir koltuk her şeyi değiştirebilecek, bunun nedeni Demokratların çok dar bir çoğunlukla Kongre’deki üstünlüğü tutuyor olmaları:‘Demokratlar kazanırsa susup oturmaları gerekecek’Karaçam, Biden’ın ‘Cumhuriyetçiler gelirse demokrasi elden gidecek' söylemlerinin nedeninin sürekli bu yönde sorularla sıkıştırılması olduğunu söyledi. ABD kamuoyunda 6 Ocak Kongre baskınını temel alan 'meşruiyet' tartışmaları ve Cumhuriyetçilerin sonuçları kabullenmeyeceği söylemlerinin olduğunu belirten Karaçam, Cumhuriyetçiler kazanırsa da Demokratların susup oturmak durumunda kalacaklarını aktardı:‘Sadece enflasyon değil faiz artışları mortgage oranlarını etkiliyor'Amerikalılar için sadece enflasyon ve büyüme oranlarının endişe kaynağı olmadığını belirten Karaçam, faiz oranlarının da mortgage kredilerindeki artışlar nedeniyle önemine dikkat çekti. Karaçam, benzin fiyatları dizginlenmiş görünse de ucuz yakıta alışkın Amerikalıların rahatsızlıklarının sürdüğünü ekledi‘Kongre’deki denge değişebilir görünüyor, ABD’deki hava bu şekilde’Cumhuriyetçilerin Demokratlardan daha fazla bağış topladığına işaret eden Karaçam, ABD’deki havanın Kongre’deki dengenin değişebileceğine işaret ettiğini belirtti:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

abd, joe biden, abd demokrat parti, cumhuriyet