'Biden’ın unutkanlıkları, yaşı Demokratlar arasında da sorgulanmasına yol açıyor'
23:13 04.11.2022 (güncellendi: 16:13 05.11.2022)
Eksen
Serra Karaçam'a göre, ABD 8 Kasım ara seçimlerine, Biden'ın unutkanlıkları ve yaşı nedeniyle Demokratlar arasında da sorgulandığı bir iklimde gidiyor. Salt enflasyon değil, büyüme ve faiz oranlarının, düşük faizle konut alabilen Amerikalıların rahatını kaçırdığını belirten Karaçam, benzin fiyatları düşmüş görünse de kaygıların dinmediğini aktardı.
ABD'de, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 35'inin yanı sıra eyalet valileri ile diğer yerel pozisyonları belirlenmesi için 8 Kasım'da ara seçimlere gidiliyor. Anketler, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alacağını öngörürken, Senato için daha belirsiz bir resim sunuyor.
Donald Trump yönetimi altındaki tartışmalı yılların ardından işbaşına gelen Demokratlar ve Joe Biden yönetimi için kritik önem taşıyan seçimlerde ana gündem artan enflasyon, faiz artırımı politikaları eşliğinde büyümenin yavaşlaması oldu. Biden, özel olarak Amerikalıların tercihlerini etkileyen benzin fiyatlarının düşük tutulmasına uğraştı. Seçim virajı dönülürken eyaletleri dolaşan ABD Başkanı, petrol şirketlerinin yüklü karlarını da eleştirdi. Yine Cumhuriyetçi ağırlıklı Yüksek Mahkemenin kadınların kürtaj hakkına darbe vuran kararı ile öğrenci kredileri seçim öncesi tartışılan diğer gündem maddelerini oluşturdu.
ABD'deki ara seçimler öncesinde durum; ekonomi ve diğer başlıkların sonuçlara olası etkileri ile Biden faktörünü ABD'de yaşayan gazeteci Serra Karaçam ile konuştuk.
‘Biden’ın unutkanlıkları, yaşı Demokratlar içerisinde de sorgulanmasına neden oluyor’
Serra Karaçam’a göre, ABD ara seçimleri anketleri son haftada değişti. Demokratların öne çıkardığı kürtaj konusunun geri plana düştüğünü aktaran Karaçam, enflasyonun hala önemli olduğuna dikkat çekti. Karaçam Biden’ın popülaritesinin düştüğünü ve unutkanlıkları ile yaşının Demokratlar arasında da sorgulanmasına yol açtığını belirtti:
“Aslında çok dar bir yarış. Şu anda bu yarış temel olarak Kongre’nin kontrolüyle alakalı. 36 eyalet dışında valilik koltukları için yarış var. Temsilciler meclisinin 435 sandalyesi için yarış yapılacak ve 100 sandalyeli senatoda da 35 koltuk için yarış yapılacak. Her şey sürekli değişiyor. Örneğin anket sonuçları kürtajın beklendiği kadar Demokratlara yaramayacağını ortaya koydu. Enflasyon gibi bir faktör söz konusu olduğu için bu geri planda kaldı. Birçok Cumhuriyetçi Demokratlara oy verebilecek hale gelmişti. Ama bu erken anket sonuçları son haftada değişti. Enflasyon hala önemli. Biden’ın dün New Mexico’daydı, petrol zengini bir eyalet. Burada verdiği mesajlarda petrol şirketlerini hedef alan, karlılığını yüksek fiyatlardan sorumlu tutan konuşmalar yaptı. Aynı şekilde öğrencilerin üniversite kredileriyle alakalı demeçler verdi. Son günlerde ekonomi demeçlerin öne çıktığını görüyoruz. Biden’ın popülaritesi düşerek devam etti. Unutkanlıkları, yaşı Demokratlar içerisinde de sorgulanmasına neden oluyor. Bu sebeple Obama’nın sahaya indiğini görüyoruz.”
‘Bir eyalet ve bir koltuk her şeyi değiştirebilecek’
Pensilvanya’nın önemli bir örnek olduğunu aktaran Karaçam, hafta sonunda Obama ve Biden ile Trump'ın bu eyaletteki etkinliklerine atıfta bulundu. Karaçam’a göre, ara seçimlerde bir eyalet ve bir koltuk her şeyi değiştirebilecek, bunun nedeni Demokratların çok dar bir çoğunlukla Kongre’deki üstünlüğü tutuyor olmaları:
“Çok ilginç bir nokta Pensilvanya yarışı. Yarın hem Obama hem Trump hem Biden, Pensilvanya’da olacaklar. Önce Obama, Pittsburgh’da bir kampanya etkinliğine katılacak, ardından Biden ile birlikte Philadelphia’da olacaklar. Trump da havaalanında öğleden sonra 3 civarında etkinlikte olacak. Bir eyalet ve bir koltuk her şeyi değiştirebilecek. Bunun nedeni Demokratların çok dar bir çoğunlukla Kongre’deki üstünlüğü tutuyor olmaları. Dolayısıyla Cumhuriyetçilerin kontrolü ele geçirmek için bir koltuk bile her şeyi değiştirecek durumda. Adaylara baktığımızda bazılarının Trump tarafından desteklendiğini görüyoruz Cumhuriyetçiler içinde, bazılarının da Trump karşıtı çizgisi var.”
‘Demokratlar kazanırsa susup oturmaları gerekecek’
Karaçam, Biden’ın ‘Cumhuriyetçiler gelirse demokrasi elden gidecek' söylemlerinin nedeninin sürekli bu yönde sorularla sıkıştırılması olduğunu söyledi. ABD kamuoyunda 6 Ocak Kongre baskınını temel alan 'meşruiyet' tartışmaları ve Cumhuriyetçilerin sonuçları kabullenmeyeceği söylemlerinin olduğunu belirten Karaçam, Cumhuriyetçiler kazanırsa da Demokratların susup oturmak durumunda kalacaklarını aktardı:
“Biden’ı buna gerçekten itiyorlar. Sürekli sıkıştırılıyor bu konuyla alakalı. Cumhuriyetçiler gelirse demokrasi elden gidecek mi diye gazeteciler de soruyor. Bu cevabı almak isteyen Demokratlar da var, bunun daha stratejik olacağını düşünenler de buna inananlar da var. Esasında bu sadece Demokratlar için geçerli değil. Cumhuriyetçilerin üzerinde Trump ve 6 Ocak olaylarının etkisi ve sandıkta karar değiştirmeleri noktasında araştırılan bir konu. Anketler de yapılıyor. Demokrasi tehdit altında mı? Evet Biden dün beklenmedik bir çıkış yaptı. Esasında Biden net olarak ‘Cumhuriyetçiler gelirse demokrasi elden gider’ demekten kaçınıyor. Bunun devlet adamı ağırlığına hem de Amerika’nın imajına kötü etki yaratacağını biliyor. Bununla beraber son noktada o mesajı dahi verdi, bugüne kadar reddettiği o ifadeleri kullandı. Esasında burada tamamıyla Cumhuriyetçileri değil, seçim sonuçlarını inkar etmeye meyilli olabileceğini duyurdukları belli bir kesim sürekli hedef alıyorlar. Trump yanlısı Cumhuriyetçiler gelirse, zaten daha önceki seçimlerde de sonuçlara itiraz ettiler, şiddete yöneldiler. O yüzden bu yine olabilir deniyor. Bununla alakalı bazı eyaletlerde de önlemler var, seçim sonuçlarını kabul etmeyenlerin nasıl şiddet eylemleri düzenleyip düzenlemeyeceği, bu sürekli pompalanıyor. Kazanırsa Demokratların susup oturması gerekecek.”
‘Sadece enflasyon değil faiz artışları mortgage oranlarını etkiliyor'
Amerikalılar için sadece enflasyon ve büyüme oranlarının endişe kaynağı olmadığını belirten Karaçam, faiz oranlarının da mortgage kredilerindeki artışlar nedeniyle önemine dikkat çekti. Karaçam, benzin fiyatları dizginlenmiş görünse de ucuz yakıta alışkın Amerikalıların rahatsızlıklarının sürdüğünü ekledi
“Özellikle mortgage oranlarındaki faiz artışı Amerikalılar için çok önemli. Kira öder gibi ev sahibi olmak 20-30-40 yıla yayılmış mortgage'lara alışıklar. Şu anda mayıstan itibaren özellikle faizler yükselmiş durumda. Fed’in faiz artırma kararı gitgide yükseliyor. Beyaz Saray sürekli Merkez Bankası’na karışmadığını, enflasyonla mücadele için en doğru politikaları uygulayacak bağımsız bir kurum olduğunu söylüyor. Diğer taraftan ev almak isteyenler mayısa kadar olan düşük faizleri kaçıran kişiler için rakamlar artmış durumda ve sürekli artıyor. Yakıt fiyatları birkaç ay öncesinde olduğu kadar yüksek değil, önlemlerle biraz düşürülmüş durumda. Ama bu gerilim hala söz konusu. Amerikalılar araçla seyahat etmeye ve ucuz yakıt fiyatlarına alışıklar. Diğer taraftan sadece dar gelirli için söz konusu değil. Sadece enflasyon değil büyüme verileri de yatırımcı, üretici, sanayici, orta işletmeler için baktığımızda sadece dar gelirli için değil aslında zenginler için de büyüme bir problem. Hem enflasyon hem büyüme bu seçimlerde birinci endişe kaynağı. Dolayısıyla fiyatların düşmesi de yetmiyor.”
‘Kongre’deki denge değişebilir görünüyor, ABD’deki hava bu şekilde’
Cumhuriyetçilerin Demokratlardan daha fazla bağış topladığına işaret eden Karaçam, ABD’deki havanın Kongre’deki dengenin değişebileceğine işaret ettiğini belirtti:
“Dün ortaya çıkan bir rapora göre milyonerlerin yaptığı bağışlar da önemli. Bir kesim buna tepkili, seçimlere zenginlerin etki etmesi, bağışlarla adayların belirlenmesine... Bu son rakamlara göre en çok para Cumhuriyetçiler tarafından toplandı, bu önemli bir veri görülüyor. Yarın iki eski başkanın Pensilvanya’da olacağı gerçeği var. Mehmet Öz, Fetterman’la yarışıyor. Demokratlar bütün güçlerini oraya verdiler. Doktora da destek verilecek. Pazartesi doktor Öz ile bir toplantı etkinliği yapılacak. Son tartışma da Demokratlar yine Fetterman’ın doğru aday olup olmadığını, Öz’ün televizyon kariyeri olan konuşabilen bir isim olarak karşısında sağlık sorunu yaşamış felç geçirmiş bir isim Fetterman. Yeterli performansı gösteremediğini düşünüyorlar ve kendi aralarında bölünmüş durumdalar. Buralara baktığımızda sanki Kongre’deki denge değişebilir görünüyor. Buradaki hava biraz bu şekilde. Ekonomik durum da Demokratların kendi içlerinden sızan Ukrayna’ya yardım gibi etkilerini gördükleri için bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Biden ilk turda bir taraftan da ekonomik olarak negatif etkileri var.”