https://sputniknews.com.tr/20221026/abdde-demokrat-vekiller-bidena-sunduklari-ukrayna-politikasini-tekrar-dusun-mektubunu-geri-cekti-1062713961.html
ABD'de Demokrat vekiller Biden'a sundukları 'Ukrayna politikasını tekrar düşün' mektubunu geri çekti
ABD'de Demokrat vekiller Biden'a sundukları 'Ukrayna politikasını tekrar düşün' mektubunu geri çekti
ABD Temsilciler Meclisi'nde 30 liberal siyasetçiden oluşan grup, Başkan Joe Biden'ı Ukrayna ihtilafında arabulucu olmaya çağırdan mektubunu geri çekti. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T10:40+0300
2022-10-26T10:40+0300
2022-10-26T10:47+0300
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8 Kasım'da düzenlenecek olan Kongre ara seçimlerinden önce ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Joe Biden'a hitaben mektup yazarak Ukrayna ihtilafına dönük stratejisini çabucak değiştirme ve Rusya ile doğrudan müzakereleri sürdürme çağrısı yapan Demokrat Washington temsilcisi Pramiya Jayapal liderliğindeki İlerlemeci Kongre Grubu, mektubunu geri çektiğini açıkladı.Jayapal, yaptığı açıklamada "İlerlemeci Kongre Grubu, Beyaz Saray'a dönük Ukrayna ile ilgili son mektubunu geri çekiyor. Mektup birkaç ay önce hazırlandı, ancak ne yazık ki personel tarafından incelenmeden açıklandı" ifadelerini kullandı.Söz konusu mektup, grup üyelerinden de tepki aldı.Grup üyelerinden Demokratik Temsilci Ruben Gallego, yazılı açıklamasında "Rusya diplomasiyi değil, sadece zor kullanmayı kabul ediyor. Ukrayna'nın özgür ve demokratik bir ülke olarak kalmasını istiyorsak, onların mücadelesini desteklemeliyiz" yorumunu yaptı.Mektupta, 'Cumhuriyetçilerin bu dönemde Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çalışılması karşısında daha fazla baskı yaratabileceği' uyarısıyla Cumhuriyetçi Temsilci Kevin McCarthy'nin geçen ay verdiği bir röportajda Kongre'yi devralmaları durumunda 'Ukrayna'ya açık çek sunulmayacağını' söylemesine işaret edilmişti.Jayapal, mektubun yazıldığı tarihte McCarthy'nin sözlerinin temel alındığını belirterek, "Hiçbir şey gerçeklerden daha ötede olamaz. Her savaş diplomasi ile sona erer ve bu da Ukrayna zaferinden sonra bitecek. Dün gönderilen mektup, bu temel ilkeyi yeniden ifade etmesine rağmen Ukraynalıların meşru müdafaasına dönük desteğe Cumhuriyetçilerin muhalefet etmesiyle birleştirildi" dedi.Zaharova'dan yorum: ‘Demokrasi serapları’Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yorumunda, “Demokrasi serapları” değerlendirmesinde bulundu.Radyo Sputnik’e konuk olan Zaharova’ya ABD’li Demokrat milletvekillerinin Başkan Joe Biden’a ‘Ukrayna savaşını bitirmek için Rusya ile müzakere’ çağrısı içeren mektubu yayınladıktan saatler sonra geri çekmeleri soruldu.Zaharova ironik bir tavırla, “Demokrasi serapları. Biliyorsunuz ki bu ifade özgürlüğü, ilkelere bağlılık, seçmen haklarının savunulmasıdır. Her zaman konuştuğumuz şey bu. Bütün bunlar bununla ilgili. Aynı zamanda iktidar ayrılığı ile ilgili. Check and balance’ı hatırlıyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman gurur duyduğu şey. İktidar kollarının birbirine baskı yapamadığı, birbirilerine eşit mesafede ve aksine insanlara eşit derecede yakın olduğu, ancak aynı zamanda demokrasinin gelişmesi için açık garantiler ağı oluşturarak benzersiz bir sistem kurmuş olmaları. Bu da aynı seriden” diye konuştu.
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abd, ukrayna, rusya, abd temsilciler meclisi, joe biden, mektup
ABD'de Demokrat vekiller Biden'a sundukları 'Ukrayna politikasını tekrar düşün' mektubunu geri çekti
10:40 26.10.2022 (güncellendi: 10:47 26.10.2022) Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi'nde 30 liberal siyasetçiden oluşan grup, Başkan Joe Biden'ı Ukrayna ihtilafında arabulucu olmaya çağırdan mektubunu geri çekti.
8 Kasım'da düzenlenecek olan Kongre ara seçimlerinden önce ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Joe Biden'a hitaben mektup yazarak Ukrayna ihtilafına dönük stratejisini çabucak değiştirme ve Rusya ile doğrudan müzakereleri sürdürme çağrısı yapan Demokrat Washington temsilcisi Pramiya Jayapal liderliğindeki İlerlemeci Kongre Grubu, mektubunu geri çektiğini açıkladı.
Jayapal, yaptığı açıklamada "İlerlemeci Kongre Grubu, Beyaz Saray'a dönük Ukrayna ile ilgili son mektubunu geri çekiyor. Mektup birkaç ay önce hazırlandı, ancak ne yazık ki personel tarafından incelenmeden açıklandı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu mektup, grup üyelerinden de tepki aldı.
Grup üyelerinden Demokratik Temsilci Ruben Gallego, yazılı açıklamasında "Rusya diplomasiyi değil, sadece zor kullanmayı kabul ediyor. Ukrayna'nın özgür ve demokratik bir ülke olarak kalmasını istiyorsak, onların mücadelesini desteklemeliyiz" yorumunu yaptı.
Mektupta, 'Cumhuriyetçilerin bu dönemde Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çalışılması karşısında daha fazla baskı yaratabileceği' uyarısıyla Cumhuriyetçi Temsilci Kevin McCarthy'nin geçen ay verdiği bir röportajda Kongre'yi devralmaları durumunda 'Ukrayna'ya açık çek sunulmayacağını' söylemesine işaret edilmişti.
Jayapal, mektubun yazıldığı tarihte McCarthy'nin sözlerinin temel alındığını belirterek, "Hiçbir şey gerçeklerden daha ötede olamaz. Her savaş diplomasi ile sona erer ve bu da Ukrayna zaferinden sonra bitecek. Dün gönderilen mektup, bu temel ilkeyi yeniden ifade etmesine rağmen Ukraynalıların meşru müdafaasına dönük desteğe Cumhuriyetçilerin muhalefet etmesiyle birleştirildi" dedi.
Zaharova'dan yorum: ‘Demokrasi serapları’
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yorumunda, “Demokrasi serapları” değerlendirmesinde bulundu.
Radyo Sputnik’e konuk olan Zaharova’ya ABD’li Demokrat milletvekillerinin Başkan Joe Biden’a ‘Ukrayna savaşını bitirmek için Rusya ile müzakere’ çağrısı içeren mektubu yayınladıktan saatler sonra geri çekmeleri soruldu.
Zaharova ironik bir tavırla, “Demokrasi serapları. Biliyorsunuz ki bu ifade özgürlüğü, ilkelere bağlılık, seçmen haklarının savunulmasıdır. Her zaman konuştuğumuz şey bu. Bütün bunlar bununla ilgili. Aynı zamanda iktidar ayrılığı ile ilgili. Check and balance’ı hatırlıyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman gurur duyduğu şey. İktidar kollarının birbirine baskı yapamadığı, birbirilerine eşit mesafede ve aksine insanlara eşit derecede yakın olduğu, ancak aynı zamanda demokrasinin gelişmesi için açık garantiler ağı oluşturarak benzersiz bir sistem kurmuş olmaları. Bu da aynı seriden” diye konuştu.