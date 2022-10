https://sputniknews.com.tr/20221008/new-yorkta-gocmen-krizi-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1062092231.html

New York'ta göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

New York'ta göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin New York eyaletinde yasa dışı göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı. 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T04:42+0300

2022-10-08T04:42+0300

2022-10-08T04:43+0300

dünya

abd

göçmen

new york

ohal

olağanüstü hal (ohal)

kaçak göçmen

göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062092354_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b2defb4c78ac6ca3b408f9a982aeca3.jpg

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında, 'yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için' şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya aldıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.Adams, 'kızgın' olduğunu belirttiği konuşmasında, Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi valileri hedef alarak, "New York'un merhametinin başkaları tarafından sömürüldüğünü ve insani krizin Amerikan siyasi dinamikleri tarafından hızlandırıldığını" ifade etti.Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını söyledi.Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insanların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten Adams, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için yardım çağrısında bulundu.Evsizlerin kaldığı barınaklar sığınmacılarla dolmuştuNew York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.Adams, daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti.ABD'ye giren göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220924/new-yorkta-yasadisi-gocmenler-icin-insani-acil-mudahale-ve-yardim-merkezleri-acilacak-1061578404.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, göçmen, new york, ohal, olağanüstü hal (ohal), kaçak göçmen, göçmen krizi