https://sputniknews.com.tr/20221008/new-yorkta-gocmen-krizi-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1062092231.html
New York'ta göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New York'ta göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York eyaletinde yasa dışı göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T04:42+0300
2022-10-08T04:42+0300
2022-10-08T04:43+0300
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göçmen krizi
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New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında, 'yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için' şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya aldıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.Adams, 'kızgın' olduğunu belirttiği konuşmasında, Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi valileri hedef alarak, "New York'un merhametinin başkaları tarafından sömürüldüğünü ve insani krizin Amerikan siyasi dinamikleri tarafından hızlandırıldığını" ifade etti.Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını söyledi.Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insanların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten Adams, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için yardım çağrısında bulundu.Evsizlerin kaldığı barınaklar sığınmacılarla dolmuştuNew York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.Adams, daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti.ABD'ye giren göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220924/new-yorkta-yasadisi-gocmenler-icin-insani-acil-mudahale-ve-yardim-merkezleri-acilacak-1061578404.html
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abd, göçmen, new york, ohal, olağanüstü hal (ohal), kaçak göçmen, göçmen krizi
abd, göçmen, new york, ohal, olağanüstü hal (ohal), kaçak göçmen, göçmen krizi
New York'ta göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
04:42 08.10.2022 (güncellendi: 04:43 08.10.2022) Abone ol
ABD'nin New York eyaletinde yasa dışı göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında, 'yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için' şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya aldıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.
Adams, 'kızgın' olduğunu belirttiği konuşmasında, Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi valileri hedef alarak, "New York'un merhametinin başkaları tarafından sömürüldüğünü ve insani krizin Amerikan siyasi dinamikleri tarafından hızlandırıldığını" ifade etti.
Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını söyledi.
Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insanların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten Adams, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için yardım çağrısında bulundu.
Evsizlerin kaldığı barınaklar sığınmacılarla dolmuştu
New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.
Adams, daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti.
ABD'ye giren göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.
Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.