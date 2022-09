https://sputniknews.com.tr/20220924/new-yorkta-yasadisi-gocmenler-icin-insani-acil-mudahale-ve-yardim-merkezleri-acilacak-1061578404.html

New York'ta yasadışı göçmenler için İnsani Acil Müdahale ve Yardım Merkezleri açılacak

ABD'nin New York eyaletinde, sayısı her geçen gün artan yasadışı göçmenlerin evsizler için ayrılan barınakları tamamen doldurması sonrasında, hangar... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

New York Belediye Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgilendirme metninde, "New York Belediye Başkanı Eric Adams bugün, Texas ve diğer sınır eyaletlerinden her gün New York'a gelen yüzlerce sığınmacıyı desteklemek için kentin İnsani Acil Müdahale ve Yardım Merkezleri açacağını duyurdu" ifadesi yer aldı.Açıklamada New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın, "100 yıldan fazla bir süre önce New York'taki Ellis Adası özgür nefes almak isteyenler için kapılarını açtı. Şimdi, her zamankinden daha fazla, insan eliyle yaratılan bir insani krizle karşı karşıya olduğumuz açık. Diğer liderler gelen sığınmacıları destekleme konusunda ahlaki görevlerinden vazgeçerken, New York City bunu yapmayı reddediyor" sözlerine yer verildi.New York'a diğer eyaletlerden otobüslerle getirilip bırakılan sığınmacıların sayısı artmaya devam ettikçe, bu insani yardım merkezlerinin, yeni gelen bireylere ve ailelere güvenlik ile sağlık hizmetleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları tüm hizmet ve desteği sağlayacağı belirtildi.Açıklamada, sığınmacı krizinin evsizlerin yaşadığı şekilde bir sorun değil, insani bir kriz olduğu, bu nedenle İnsani Acil Müdahale ve Yardım Merkezlerinin sığınmacılara ilk yardım temasının sağlanacağı yerler olarak hizmet vereceği bilgisi paylaşıldı.Evsizlerin kaldığı barınaklar sığınmacılarla dolmuştuNew York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen yasadışı göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.Adams daha önce, sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti.ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle, düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

