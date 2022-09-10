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https://sputniknews.com.tr/20220910/abdde-gocmen-otobusleri-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1061037394.html
Washington'da göçmen otobüsleri nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi
Washington'da göçmen otobüsleri nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi
ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Teksas ve Arizona'dan gelen göçmen otobüsleri nedeniyle 'acil durum' ilan etti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T02:36+0300
2022-09-10T02:37+0300
dünya
abd
göçmen
meksika
acil durum
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Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın açıklamasında, Teksas ve Arizona eyaletlerinden başkente gönderilen göçmen otobüslerine dikkati çekti.Kentte bu nedenle 'acil durum' ilan ettiklerini belirten Bowser, bu sayede İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak göçmen hizmetleri ofisi kurabileceklerini ve gelen göçmenlere mali destek verebileceklerini kaydetti.Bowser, nisan ayından bu yana kente Arizona ve Teksas’tan 9 bin 400 göçmen taşındığını dile getirdi.ABD’de Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220805/meksika-lideri-lopez-obradorda-ekonomik-toparlanma-icin-5-yil-kuresel-ateskes-onerisi-1059554776.html
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abd, göçmen, meksika, acil durum
abd, göçmen, meksika, acil durum

Washington'da göçmen otobüsleri nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi

02:36 10.09.2022 (güncellendi: 02:37 10.09.2022)
© AP Photo / Christian TorresABD'den Meksika sınırına duvar kararı
ABD'den Meksika sınırına duvar kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Christian Torres
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ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Teksas ve Arizona'dan gelen göçmen otobüsleri nedeniyle 'acil durum' ilan etti.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın açıklamasında, Teksas ve Arizona eyaletlerinden başkente gönderilen göçmen otobüslerine dikkati çekti.
Kentte bu nedenle 'acil durum' ilan ettiklerini belirten Bowser, bu sayede İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak göçmen hizmetleri ofisi kurabileceklerini ve gelen göçmenlere mali destek verebileceklerini kaydetti.
Bowser, nisan ayından bu yana kente Arizona ve Teksas’tan 9 bin 400 göçmen taşındığını dile getirdi.
ABD’de Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.
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