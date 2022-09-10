https://sputniknews.com.tr/20220910/abdde-gocmen-otobusleri-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1061037394.html

Washington'da göçmen otobüsleri nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi

Washington'da göçmen otobüsleri nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Teksas ve Arizona'dan gelen göçmen otobüsleri nedeniyle 'acil durum' ilan etti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T02:36+0300

2022-09-10T02:36+0300

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acil durum

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Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın açıklamasında, Teksas ve Arizona eyaletlerinden başkente gönderilen göçmen otobüslerine dikkati çekti.Kentte bu nedenle 'acil durum' ilan ettiklerini belirten Bowser, bu sayede İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak göçmen hizmetleri ofisi kurabileceklerini ve gelen göçmenlere mali destek verebileceklerini kaydetti.Bowser, nisan ayından bu yana kente Arizona ve Teksas’tan 9 bin 400 göçmen taşındığını dile getirdi.ABD’de Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.

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