https://sputniknews.com.tr/20221020/axios-abd-ara-secimlerden-sonra-ukraynaya-yardimi-sonlandirabilir-1062543529.html

Axios: ABD, ara seçimlerden sonra Ukrayna'ya yardımı sonlandırabilir

Axios: ABD, ara seçimlerden sonra Ukrayna'ya yardımı sonlandırabilir

ABD merkezli haber sitesi Axios, Demokrat Parti sayesinde Ukrayna'ya sağlanan kapsamlı Amerikan yardımının, 8 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T22:38+0300

2022-10-20T22:38+0300

2022-10-20T23:06+0300

ukrayna krizi

abd

abd demokrat parti

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abd temsilciler meclisi

abd senatosu

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azınlık

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Axios'un haberine göre Cumhuriyetçi Parti'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en sert dille eleştirenler bile geçmişte Kiev'e yardım sağlama konusunda sağlanan iki partili geniş konsensüsten gözle görülür bir uzaklaşma olduğunu kabul ediyor.Haberde Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy'nin 'resesyonun etkisiyle Ukrayna'ya açık çek yazmayacakları, böyle bir şey yapmak istemeyeceklerine' dair demeci aktarıldı. McCarthy, "Ukrayna önemli olabilir, ancak ABD yönetiminin gündemindeki tek şey olamaz" vurgusunu yaptı. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Don Bacon da Ukrayna'ya verilen desteğin azaldığını 'fark ettiğini' söyledi. Bacon “Bunu sosyal medyada biraz görüyorsunuz, bazı üyelerimizde görüyorsunuz” dedi.Bir diğer Cumhuriyetçi milletvekili Kelly Armstrong, bu dalgalanmanın muhtemelen 'milletvekillerinin seçmenlerinden aldığı geri bildirimlerin sonucu' olduğunu söyledi. Armstrong, “Market fiyatlarının yüzde 13 arttığını, enerji faturalarının ikiye katlandığını gördüğünüzde, üstüne sınır bölgesinde yaşıyorsanız ve göçmenlere fentanilin istilası altındaysanız, Ukrayna aklınıza gelecek son şeydir" izahatını getirdi. Önde gelen bir Cumhuriyetçi milletvekili de "Mayısta 40 milyar dolarlık yardım paketi onaylandıktan sonra, çok sayıda Cumhuriyetçi 'Ukrayna'nın finansmanını son kez destekledim' dedi" izlenimini aktardı. Cumhuriyetçi Çalışmalar Komitesi'ne (RSC) başkanlık eden milletvekili Jim Banks, partisinin kasımdaki ara seçimlerden sonra iç meselelere odaklanacağına dikkat çekti. Banks, "RSC, içerde çok zayıf olduğunuzda yurtdışına liderlik edemeyeceğinize inanıyor. Kongre çoğunluğunu elde ettiğimizde, parti gündemimizin, kendi sınırlarımızı güvenceye alması ve enerji maliyeti ile enflasyonu ele alarak Amerika'yı tekrar ayağa kaldırması lazım" dedi.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy'nin sözlerini yorumlaması istenildiğinde, 'Biden yönetiminin kasım ayındaki ara seçimlerin sonucu ne olursa olsun Kiev'i desteklemek için Kongre ile çalışmaya devam edeceğini ve Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğini' söyledi. Jean-Pierre, bunun ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e verdiği bir 'taahhüt' olduğunu hatırlattı.Politico'ya konuşan Beyaz Saray danışmanları ise Biden yönetiminin, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadından en az birinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda Amerikan yardımının sona erme olasılığı konusunda Kiev'i uyarmadığını söyledi. Danışmanlar "Ancak Kiev'deki yetkililer bunun olabileceğinin farkındalar" dedi.Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel operasyon başlatmasından beri, Washington, Kiev'e, HIMARS çoklu roketatarları, M777 obüsleri ve SİHA'lar gibi gelişmiş donanımlar dahil olmak üzere 16.8 milyar doları aşkın askeri yardım sağladı.Moskova, bu silah tedarikini, yalnızca savaşı uzattığını ve Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini artırdığını söyleyerek kınıyor.

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