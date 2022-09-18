https://sputniknews.com.tr/20220918/bakuden-pelosiye-tepki-abd-entrikalarinin-erivan-uzerinden-kafkasyaya-tasinmasi-kabul-edilemez-1061349067.html
Bakü'den Pelosi'ye tepki: ABD entrikalarının Erivan üzerinden Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez
Bakü'den Pelosi'ye tepki: ABD entrikalarının Erivan üzerinden Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez
Tayvan ziyaretiyle Çin'i provoke edip 3. Dünya Savaşı rüzgarı estirmesi sonrası Dağlık Karabağ çatışmalarının yeniden başladığı dönemde Ermenistan'ı ziyaret... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T19:50+0300
2022-09-18T19:50+0300
2022-09-18T20:24+0300
dünya
abd
ermenistan
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rusya
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nancy pelosi
dağlık karabağ
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara, "ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez" tepkisini gösterdi.Azeri Dışişleri'nin yazılı açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 'bölgedeki durumu çarpıtan açıklamalarının Azerbaycan'da derin üzüntüyle karşılandığı, Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaların kabul edilemez olduğu' belirtildi.'ABD'deki Ermeni lobisinin uzantısı bir heyet''12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, sınırda meydana gelen çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonu olduğu, bu provokasyonun Azerbaycan ordusu tarafından engellendiği, tüm sorumluluğun Erivan yönetimine ait olduğu' dile getirilen açıklamada, 'Nacy Pelosi'nin Ermeni yanlısı bir politikacı olarak bilindiği ve heyetinde Ermeni yanlısı ABD Kongresi üyelerinin bulunmasının bunu doğrudan gösterdiğine' işaret edildi.'Kasımdaki seçimlerde azınlık oylarını toplama hesabı'Açıklamada şöyle denildi:"ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez." 'Yüz binlerce Azeri etnik temizliğe uğrarken sustu'"Adaletten bahseden Pelosi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlık politikası, Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunması ve yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı yapılan etnik temizlikle ilgili bugüne kadar herhangi bir tutum sergilemedi."Pelosi'nin açıklamalarının 'Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbe niteliği taşıdığı ve bölgede gerginliğin tırmanmasına hizmet ettiği' vurgulandı. Pelosi ne dedi, ne yaptı?Öncesinde Erivan'da Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pelosi, 'Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına düzenlediği saldırıları kesin dille kınadıklarını' dile getirdi. 'Aile ziyaretinde gibiyim'ABD'nin uzun zamandır açık bir şekilde Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının askeri bir yolla çözülemeyeceğini savunduğunu aktarıp müzakere yoluyla çözüm çağrısında bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı, 'Ermenistan asıllı ABD vatandaşlarının yüzde 40'ının kendisinin de temsilcisi olduğu Kaliforniya eyaletinde yaşadığını, bu nedenle kendisini aile ziyaretinde gibi hissettiğini' vurguladı. Çelenk bırakırken gözlerini sildiPelosi'nin Simonyan ile birlikte Erivan'da 1915'te yaşananların kurbanları anısına dikilen 'Ermeni Soykırımı Anıtı'nı' ziyaretinde çelenk bırakırken gözlerini sildiği kameralara yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220918/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistanda-azerbaycan-baslatti-bu-kabul-edilmeli-1061344646.html
https://sputniknews.com.tr/20220916/ermenistan-azerbaycan-ile-son-1-haftada-yasanan-catismalarda-135-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061257524.html
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abd, ermenistan, azerbaycan, rusya, ukrayna, nancy pelosi, dağlık karabağ
abd, ermenistan, azerbaycan, rusya, ukrayna, nancy pelosi, dağlık karabağ
Bakü'den Pelosi'ye tepki: ABD entrikalarının Erivan üzerinden Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez
19:50 18.09.2022 (güncellendi: 20:24 18.09.2022) Abone ol
Tayvan ziyaretiyle Çin'i provoke edip 3. Dünya Savaşı rüzgarı estirmesi sonrası Dağlık Karabağ çatışmalarının yeniden başladığı dönemde Ermenistan'ı ziyaret edip Azerbaycan'ı hedef gösteren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Bakü'nün tepkisini çekti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara, "ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez" tepkisini gösterdi.
Azeri Dışişleri'nin yazılı açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 'bölgedeki durumu çarpıtan açıklamalarının Azerbaycan'da derin üzüntüyle karşılandığı, Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaların kabul edilemez olduğu' belirtildi.
'ABD'deki Ermeni lobisinin uzantısı bir heyet'
'12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, sınırda meydana gelen çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonu olduğu, bu provokasyonun Azerbaycan ordusu tarafından engellendiği, tüm sorumluluğun Erivan yönetimine ait olduğu' dile getirilen açıklamada, 'Nacy Pelosi'nin Ermeni yanlısı bir politikacı olarak bilindiği ve heyetinde Ermeni yanlısı ABD Kongresi üyelerinin bulunmasının bunu doğrudan gösterdiğine' işaret edildi.
'Kasımdaki seçimlerde azınlık oylarını toplama hesabı'
Açıklamada şöyle denildi:
"ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez."
'Yüz binlerce Azeri etnik temizliğe uğrarken sustu'
"Adaletten bahseden Pelosi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlık politikası, Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunması ve yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı yapılan etnik temizlikle ilgili bugüne kadar herhangi bir tutum sergilemedi."
Pelosi'nin açıklamalarının 'Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbe niteliği taşıdığı ve bölgede gerginliğin tırmanmasına hizmet ettiği' vurgulandı.
Pelosi ne dedi, ne yaptı?
Öncesinde Erivan'da Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pelosi, 'Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına düzenlediği saldırıları kesin dille kınadıklarını' dile getirdi.
'Aile ziyaretinde gibiyim'
ABD'nin uzun zamandır açık bir şekilde Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının askeri bir yolla çözülemeyeceğini savunduğunu aktarıp müzakere yoluyla çözüm çağrısında bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı, 'Ermenistan asıllı ABD vatandaşlarının yüzde 40'ının kendisinin de temsilcisi olduğu Kaliforniya eyaletinde yaşadığını, bu nedenle kendisini aile ziyaretinde gibi hissettiğini' vurguladı.
Çelenk bırakırken gözlerini sildi
Pelosi'nin Simonyan ile birlikte Erivan'da 1915'te yaşananların kurbanları anısına dikilen 'Ermeni Soykırımı Anıtı'nı' ziyaretinde çelenk bırakırken gözlerini sildiği kameralara yansıdı.