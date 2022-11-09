https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimlerinde-dr-oz-maglup-oldu-1063225034.html

ABD ara seçimlerinde Dr. Öz mağlup oldu

ABD ara seçimlerinde Dr. Öz mağlup oldu

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan ve eski başkan Donald Trump tarafından desteklenen Dr. Mehmet Öz, Demokrat... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T10:10+0300

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abd

abd ara seçimleri

mehmet öz

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ABD'deki Kongre ara seçimlerinde kilit eyaletlerdeki yarışlarda oy sayımı sürerken, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan Türk kökenli Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman zaferini ilan etti.CBS televizyonu, Dr. Öz'ün gazetecilerden seçim sonrası kutlama partisini terk etmesini ve açıklama yapmayacağını bildirdiğini duyurdu.NBC News sayımda gelinen noktada Fetterman'ın zaferinin kesinleştiğini duyururken, Demokrat siyasetçi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:"Resmileşti. Pennsylvania'dan bir sonraki senatör ben olacağım. Pennsylvania halkına güvendik ve sizler bizi yüz üstü bırakmadınız. Ben de sizi yüzüstü bırakmayacağım. Teşekkür ederim."

https://sputniknews.com.tr/20221108/cumhuriyetci-aday-mehmet-oz-bu-secim-amerikayi-refah-yoluna-geri-koyma-sansimiz-1063180228.html

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