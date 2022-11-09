https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimlerinde-dr-oz-maglup-oldu-1063225034.html
ABD ara seçimlerinde Dr. Öz mağlup oldu
ABD ara seçimlerinde Dr. Öz mağlup oldu
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan ve eski başkan Donald Trump tarafından desteklenen Dr. Mehmet Öz, Demokrat... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
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abd ara seçimleri
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ABD'deki Kongre ara seçimlerinde kilit eyaletlerdeki yarışlarda oy sayımı sürerken, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan Türk kökenli Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman zaferini ilan etti.CBS televizyonu, Dr. Öz'ün gazetecilerden seçim sonrası kutlama partisini terk etmesini ve açıklama yapmayacağını bildirdiğini duyurdu.NBC News sayımda gelinen noktada Fetterman'ın zaferinin kesinleştiğini duyururken, Demokrat siyasetçi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:"Resmileşti. Pennsylvania'dan bir sonraki senatör ben olacağım. Pennsylvania halkına güvendik ve sizler bizi yüz üstü bırakmadınız. Ben de sizi yüzüstü bırakmayacağım. Teşekkür ederim."
https://sputniknews.com.tr/20221108/cumhuriyetci-aday-mehmet-oz-bu-secim-amerikayi-refah-yoluna-geri-koyma-sansimiz-1063180228.html
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abd, abd ara seçimleri, mehmet öz
abd, abd ara seçimleri, mehmet öz
ABD ara seçimlerinde Dr. Öz mağlup oldu
10:10 09.11.2022 (güncellendi: 10:20 09.11.2022) Abone ol
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan ve eski başkan Donald Trump tarafından desteklenen Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman zaferini ilan etti.
ABD'deki Kongre ara seçimlerinde kilit eyaletlerdeki yarışlarda oy sayımı sürerken, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan Türk kökenli Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman zaferini ilan etti.
CBS televizyonu, Dr. Öz'ün gazetecilerden seçim sonrası kutlama partisini terk etmesini ve açıklama yapmayacağını bildirdiğini duyurdu.
NBC News sayımda gelinen noktada Fetterman'ın zaferinin kesinleştiğini duyururken, Demokrat siyasetçi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Resmileşti. Pennsylvania'dan bir sonraki senatör ben olacağım. Pennsylvania halkına güvendik ve sizler bizi yüz üstü bırakmadınız. Ben de sizi yüzüstü bırakmayacağım. Teşekkür ederim."