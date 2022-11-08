https://sputniknews.com.tr/20221108/cumhuriyetci-aday-mehmet-oz-bu-secim-amerikayi-refah-yoluna-geri-koyma-sansimiz-1063180228.html
Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz: Bu seçim Amerika'yı refah yoluna geri koyma şansımız
Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz: Bu seçim Amerika'yı refah yoluna geri koyma şansımız
ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz, "Bu seçim, Pensilvanya ve Amerika'yı refah yoluna geri koyma şansımız." dedi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pennsburg kentinin Montgomery bölgesinde 1500 kişilik seçmen topluluğunun karşısına geçen, Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı Öz, rakibi John Fetterman’a yüklendi.Seçim kampanyasının son konuşmasını Cumhuriyetçi kırsal nüfusun çoğunlukta olduğu Montgomery’de yapan Öz, Amerika’nın en önemli sorunlarını ekonomi, güvenlik ve yasa dışı göç şeklinde sıraladı.Öz, "Bu seçim, Pensilvanya ve Amerika'yı refah yoluna geri koyma şansımız." diye konuştu.Türk asıllı Cumhuriyetçi aday, Amerika’nın en büyük sorunun enflasyon ve kötüye giden ekonomi olduğunu vurguladı.Rakibi Fetterman’ı ve Demokratları, suçluları afla hapisten çıkarmakla suçlayan Öz, “Çocuklarımız sokakta oynarken onlar için endişe eder olduk." ifadesini kullandı.Öz, artan suç oranlarından dolayı da Demokratları suçlayarak Amerika’nın güney sınırından yasa dışı geçişlerin arttığına dikkati çekti.Bunun, Amerika’nın dengesini bozduğunu savunan Öz, “Önce sınırları güvenlik altına alacağız. Amerika’ya yasal yollardan sığınanlar başka. Kanunsuzları durdurup kanuni yollarla gelen göçmenleri ayırmalıyız." değerlendirmesini yaptı."Enflasyonu ve sağlık hizmetleri masraflarını düşüreceğimize inanıyorum." diyen Öz, seçmeni kendisine destek olmaya çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20221026/abd-senatosu-icin-yarisan-mehmet-oz-washingtona-edebi-ve-dengeyi-getirmek-istiyorum--1062710061.html
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Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz: Bu seçim Amerika'yı refah yoluna geri koyma şansımız
10:35 08.11.2022 (güncellendi: 10:36 08.11.2022) Abone ol
ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz, "Bu seçim, Pensilvanya ve Amerika'yı refah yoluna geri koyma şansımız." dedi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pennsburg kentinin Montgomery bölgesinde 1500 kişilik seçmen topluluğunun karşısına geçen, Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı Öz, rakibi John Fetterman’a yüklendi.
Seçim kampanyasının son konuşmasını Cumhuriyetçi kırsal nüfusun çoğunlukta olduğu Montgomery’de yapan Öz, Amerika’nın en önemli sorunlarını ekonomi, güvenlik ve yasa dışı göç şeklinde sıraladı.
Öz, "Bu seçim, Pensilvanya ve Amerika'yı refah yoluna geri koyma şansımız." diye konuştu.
Türk asıllı Cumhuriyetçi aday, Amerika’nın en büyük sorunun enflasyon ve kötüye giden ekonomi olduğunu vurguladı.
Rakibi Fetterman’ı ve Demokratları, suçluları afla hapisten çıkarmakla suçlayan Öz, “Çocuklarımız sokakta oynarken onlar için endişe eder olduk." ifadesini kullandı.
Öz, artan suç oranlarından dolayı da Demokratları suçlayarak Amerika’nın güney sınırından yasa dışı geçişlerin arttığına dikkati çekti.
Bunun, Amerika’nın dengesini bozduğunu savunan Öz, “Önce sınırları güvenlik altına alacağız. Amerika’ya yasal yollardan sığınanlar başka. Kanunsuzları durdurup kanuni yollarla gelen göçmenleri ayırmalıyız." değerlendirmesini yaptı.
"Enflasyonu ve sağlık hizmetleri masraflarını düşüreceğimize inanıyorum." diyen Öz, seçmeni kendisine destek olmaya çağırdı.