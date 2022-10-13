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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/demokrat-temsilciler-meclisi-uyesi-ocasio-corteze-ukrayna-protestosu-sana-inandim-1062279393.html
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez'e 'Ukrayna' protestosu: 'Sana inandım'
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez'e 'Ukrayna' protestosu: 'Sana inandım'
ABD’de Demokrat Parti’nin Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, katıldığı etkinlikte Ukrayna’daki ‘savaşı’ başlatmakla suçlanarak protesto edildi. “Sana... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T20:22+0300
2022-10-13T20:26+0300
ukrayna krizi
alexandria ocasio-cortez
abd
ukrayna
demokrat parti (dp)
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ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez katıldığı etkinlikte savaş karşıtları tarafından protesto edildi.'Jose Vega' adlı kullanıcı, o anları, kendisiyle birlikte protestoya katılan arkadaşı 'Kynan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:'Tulsi Gabbard, savaş şahinleri oldukları için Demokrat partiden ayrıldı'Paylaşılan videoda, Kynan, Ocasio-Cortez’e Ukrayna’ya silah ve mühimmat göndermek için oy kullandığını, bunun da nükleer savaşa neden olabileceği eleştirisi yaptıktan sonra geçen Pazartesi Demokrat Parti’den resmi olarak ayrılacağını duyuran Tulsi Gabbard’ın tavrına dikkat çekerek, “Tulsi Gabbard, savaş şahinleri oldukları için Demokrat partiden ayrıldı” ifadesini kullandı.Kynan, Ocasio-Cortez'i Ukrayna'da savaşı başlatmak için oy kullanmakla suçladı. Vega da Ocasio-Cortez'i "Ukraynalı Nazilere para" göndermekle suçlayarak protesto etti. Vega, “Sana inandım ve sen tam da savaşmak istediğin şeye dönüştün. Bu hale geldin. Müesses nizam oldun" dedi.Daha sonra Vega, Ocasio-Cortez'den Demokrat Parti’yi kınamasını istedi, ancak Ocasio-Cortez bunu yapmayı reddetti.
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alexandria ocasio-cortez, abd, ukrayna, demokrat parti (dp)
alexandria ocasio-cortez, abd, ukrayna, demokrat parti (dp)

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez'e 'Ukrayna' protestosu: 'Sana inandım'

20:22 13.10.2022 (güncellendi: 20:26 13.10.2022)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTU.S. Representative Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks during a news conference for a proposed "Green New Deal" to achieve net-zero greenhouse gas emissions in 10 years, at the U.S. Capitol in Washington, U.S. February 7, 2019
U.S. Representative Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks during a news conference for a proposed Green New Deal to achieve net-zero greenhouse gas emissions in 10 years, at the U.S. Capitol in Washington, U.S. February 7, 2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ABD’de Demokrat Parti’nin Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, katıldığı etkinlikte Ukrayna’daki ‘savaşı’ başlatmakla suçlanarak protesto edildi. “Sana inandım ve sen tam da savaşmak istediğin şeye dönüştün” diyen protestocu, Ocasio-Cortez’in ABD’deki 'müesses nizam'dan hiçbir farkının kalmadığını vurguladı.
ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez katıldığı etkinlikte savaş karşıtları tarafından protesto edildi.
'Jose Vega' adlı kullanıcı, o anları, kendisiyle birlikte protestoya katılan arkadaşı 'Kynan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
“Arkadaşım 'Kynan' ve ben, Nükleer Savaş ve Ukraynalı Nazilere verdiği destek ilgili Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ile yüzleştik. Onun şu anda hepimizi nükleer savaşa itecek (Demokrat) Parti karşısında korkak davrandığı konusunda eleştirdim. O da Tulsi Gabbard gibi kalkıp barış için savaşacak mı?"

'Tulsi Gabbard, savaş şahinleri oldukları için Demokrat partiden ayrıldı'

Paylaşılan videoda, Kynan, Ocasio-Cortez’e Ukrayna’ya silah ve mühimmat göndermek için oy kullandığını, bunun da nükleer savaşa neden olabileceği eleştirisi yaptıktan sonra geçen Pazartesi Demokrat Parti’den resmi olarak ayrılacağını duyuran Tulsi Gabbard’ın tavrına dikkat çekerek, “Tulsi Gabbard, savaş şahinleri oldukları için Demokrat partiden ayrıldı” ifadesini kullandı.
Kynan, Ocasio-Cortez'i Ukrayna'da savaşı başlatmak için oy kullanmakla suçladı.
Vega da Ocasio-Cortez'i "Ukraynalı Nazilere para" göndermekle suçlayarak protesto etti. Vega, “Sana inandım ve sen tam da savaşmak istediğin şeye dönüştün. Bu hale geldin. Müesses nizam oldun" dedi.
Daha sonra Vega, Ocasio-Cortez'den Demokrat Parti’yi kınamasını istedi, ancak Ocasio-Cortez bunu yapmayı reddetti.
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