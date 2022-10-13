Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez'e 'Ukrayna' protestosu: 'Sana inandım'
20:22 13.10.2022 (güncellendi: 20:26 13.10.2022)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTU.S. Representative Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks during a news conference for a proposed "Green New Deal" to achieve net-zero greenhouse gas emissions in 10 years, at the U.S. Capitol in Washington, U.S. February 7, 2019
ABD’de Demokrat Parti’nin Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, katıldığı etkinlikte Ukrayna’daki ‘savaşı’ başlatmakla suçlanarak protesto edildi. “Sana inandım ve sen tam da savaşmak istediğin şeye dönüştün” diyen protestocu, Ocasio-Cortez’in ABD’deki 'müesses nizam'dan hiçbir farkının kalmadığını vurguladı.
ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez katıldığı etkinlikte savaş karşıtları tarafından protesto edildi.
'Jose Vega' adlı kullanıcı, o anları, kendisiyle birlikte protestoya katılan arkadaşı 'Kynan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
“Arkadaşım 'Kynan' ve ben, Nükleer Savaş ve Ukraynalı Nazilere verdiği destek ilgili Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ile yüzleştik. Onun şu anda hepimizi nükleer savaşa itecek (Demokrat) Parti karşısında korkak davrandığı konusunda eleştirdim. O da Tulsi Gabbard gibi kalkıp barış için savaşacak mı?"
My friend @Noggatone and I confronted Congresswoman @AOC on her support for Nuclear War and Ukrainian Nazis. I call her out for being a coward in the face of the party that will push us all into Nuclear war right now. Will she stand up like @TulsiGabbard and fight for peace? pic.twitter.com/aQiQvQSWIN— Jose Vega - Vote Diane Sare! (@JosBtrigga) October 13, 2022
'Tulsi Gabbard, savaş şahinleri oldukları için Demokrat partiden ayrıldı'
Paylaşılan videoda, Kynan, Ocasio-Cortez’e Ukrayna’ya silah ve mühimmat göndermek için oy kullandığını, bunun da nükleer savaşa neden olabileceği eleştirisi yaptıktan sonra geçen Pazartesi Demokrat Parti’den resmi olarak ayrılacağını duyuran Tulsi Gabbard’ın tavrına dikkat çekerek, “Tulsi Gabbard, savaş şahinleri oldukları için Demokrat partiden ayrıldı” ifadesini kullandı.
Kynan, Ocasio-Cortez'i Ukrayna'da savaşı başlatmak için oy kullanmakla suçladı.
Vega da Ocasio-Cortez'i "Ukraynalı Nazilere para" göndermekle suçlayarak protesto etti. Vega, “Sana inandım ve sen tam da savaşmak istediğin şeye dönüştün. Bu hale geldin. Müesses nizam oldun" dedi.
Daha sonra Vega, Ocasio-Cortez'den Demokrat Parti’yi kınamasını istedi, ancak Ocasio-Cortez bunu yapmayı reddetti.