https://sputniknews.com.tr/20221013/demokrat-temsilciler-meclisi-uyesi-ocasio-corteze-ukrayna-protestosu-sana-inandim-1062279393.html

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez'e 'Ukrayna' protestosu: 'Sana inandım'

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez'e 'Ukrayna' protestosu: 'Sana inandım'

ABD’de Demokrat Parti’nin Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, katıldığı etkinlikte Ukrayna’daki ‘savaşı’ başlatmakla suçlanarak protesto edildi. “Sana... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T20:22+0300

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ukrayna krizi

alexandria ocasio-cortez

abd

ukrayna

demokrat parti (dp)

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ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez katıldığı etkinlikte savaş karşıtları tarafından protesto edildi.'Jose Vega' adlı kullanıcı, o anları, kendisiyle birlikte protestoya katılan arkadaşı 'Kynan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:'Tulsi Gabbard, savaş şahinleri oldukları için Demokrat partiden ayrıldı'Paylaşılan videoda, Kynan, Ocasio-Cortez’e Ukrayna’ya silah ve mühimmat göndermek için oy kullandığını, bunun da nükleer savaşa neden olabileceği eleştirisi yaptıktan sonra geçen Pazartesi Demokrat Parti’den resmi olarak ayrılacağını duyuran Tulsi Gabbard’ın tavrına dikkat çekerek, “Tulsi Gabbard, savaş şahinleri oldukları için Demokrat partiden ayrıldı” ifadesini kullandı.Kynan, Ocasio-Cortez'i Ukrayna'da savaşı başlatmak için oy kullanmakla suçladı. Vega da Ocasio-Cortez'i "Ukraynalı Nazilere para" göndermekle suçlayarak protesto etti. Vega, “Sana inandım ve sen tam da savaşmak istediğin şeye dönüştün. Bu hale geldin. Müesses nizam oldun" dedi.Daha sonra Vega, Ocasio-Cortez'den Demokrat Parti’yi kınamasını istedi, ancak Ocasio-Cortez bunu yapmayı reddetti.

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alexandria ocasio-cortez, abd, ukrayna, demokrat parti (dp)