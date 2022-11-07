https://sputniknews.com.tr/20221107/barack-obamadan-mehmet-oze-yilan-yagi-adami-1063136581.html

Barack Obama'dan Mehmet Öz'e: Yılan yağı adamı

Barack Obama'dan Mehmet Öz'e: Yılan yağı adamı

ABD'de ara seçimlere günler kala Demokrat Parti'nin adayı Fetterman'ı desteklemek için Pensilvanya'ya giden Obama, Dr. Mehmet Öz'ü eleştirdi. Obama, Öz'ü... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T01:05+0300

2022-11-07T01:05+0300

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dünya

abd

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donald trump

seçim

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ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere günler kala, Demokrat Parti'nin adayı John Fetterman'a ABD Başkanı Joe Biden ile eski başkan Barack Obama'dan destek geldi. Biden ile Obama'nın yanı sıra, Biden'ın selefi Dondald Trump da Fetterman'ın Cumhuriyetçi rakibi Mehmet Öz'ü desteklemek için Pennsylvania eyaletine gitti.Burada yaptığı konuşmada, Mehmet Öz'ü alternatif tıp önerilerine gönderme yaparak eleştiren Obama, "Kabul edelim, Dr. Öz hakkında şaka yapmak kolay" dedi. Sahte ilaçlar satan kişiler için kullanılan 'yılan yağı satıcısı' terimine işaret eden Obama, Öz'ü 'yılan yağı adamı' olarak niteledi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, "Eğer biri sırf para kazanmak için yılan yağı satmaya istekliyse, o zaman muhtemelen seçilmek için de her şeyi söylemeye istekli olacaktır" ifadelerini kullanan Obama, şöyle konuştu: Seçmenleri, Fetterman'ı desteklemeye çağıran Obama "Size karşı dürüst olacak birini hak ediyorsunuz. John Fetterman gibi birini hak ediyorsunuz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221104/bidenin-unutkanliklari-yasi-demokratlar-arasinda-da-sorgulanmasina-yol-aciyor-1063100041.html

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abd, barack obama, mehmet öz, yılan, yağ, joe biden, donald trump, seçim