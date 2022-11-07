https://sputniknews.com.tr/20221107/barack-obamadan-mehmet-oze-yilan-yagi-adami-1063136581.html
Barack Obama'dan Mehmet Öz'e: Yılan yağı adamı
Barack Obama'dan Mehmet Öz'e: Yılan yağı adamı
ABD'de ara seçimlere günler kala Demokrat Parti'nin adayı Fetterman'ı desteklemek için Pensilvanya'ya giden Obama, Dr. Mehmet Öz'ü eleştirdi. Obama, Öz'ü... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T01:05+0300
2022-11-07T01:05+0300
2022-11-07T01:39+0300
dünya
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ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere günler kala, Demokrat Parti'nin adayı John Fetterman'a ABD Başkanı Joe Biden ile eski başkan Barack Obama'dan destek geldi. Biden ile Obama'nın yanı sıra, Biden'ın selefi Dondald Trump da Fetterman'ın Cumhuriyetçi rakibi Mehmet Öz'ü desteklemek için Pennsylvania eyaletine gitti.Burada yaptığı konuşmada, Mehmet Öz'ü alternatif tıp önerilerine gönderme yaparak eleştiren Obama, "Kabul edelim, Dr. Öz hakkında şaka yapmak kolay" dedi. Sahte ilaçlar satan kişiler için kullanılan 'yılan yağı satıcısı' terimine işaret eden Obama, Öz'ü 'yılan yağı adamı' olarak niteledi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, "Eğer biri sırf para kazanmak için yılan yağı satmaya istekliyse, o zaman muhtemelen seçilmek için de her şeyi söylemeye istekli olacaktır" ifadelerini kullanan Obama, şöyle konuştu: Seçmenleri, Fetterman'ı desteklemeye çağıran Obama "Size karşı dürüst olacak birini hak ediyorsunuz. John Fetterman gibi birini hak ediyorsunuz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/bidenin-unutkanliklari-yasi-demokratlar-arasinda-da-sorgulanmasina-yol-aciyor-1063100041.html
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abd, barack obama, mehmet öz, yılan, yağ, joe biden, donald trump, seçim
abd, barack obama, mehmet öz, yılan, yağ, joe biden, donald trump, seçim
Barack Obama'dan Mehmet Öz'e: Yılan yağı adamı
01:05 07.11.2022 (güncellendi: 01:39 07.11.2022) Abone ol
ABD'de ara seçimlere günler kala Demokrat Parti'nin adayı Fetterman'ı desteklemek için Pensilvanya'ya giden Obama, Dr. Mehmet Öz'ü eleştirdi. Obama, Öz'ü 'yılan yağı adamı' diye niteledi.
ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere günler kala, Demokrat Parti'nin adayı John Fetterman'a ABD Başkanı Joe Biden ile eski başkan Barack Obama'dan destek geldi. Biden ile Obama'nın yanı sıra, Biden'ın selefi Dondald Trump da Fetterman'ın Cumhuriyetçi rakibi Mehmet Öz'ü desteklemek için Pennsylvania eyaletine gitti.
Burada yaptığı konuşmada, Mehmet Öz'ü alternatif tıp önerilerine gönderme yaparak eleştiren Obama, "Kabul edelim, Dr. Öz hakkında şaka yapmak kolay" dedi. Sahte ilaçlar satan kişiler için kullanılan 'yılan yağı satıcısı' terimine işaret eden Obama, Öz'ü 'yılan yağı adamı' olarak niteledi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, "Eğer biri sırf para kazanmak için yılan yağı satmaya istekliyse, o zaman muhtemelen seçilmek için de her şeyi söylemeye istekli olacaktır" ifadelerini kullanan Obama, şöyle konuştu:
"Televizyon programında söylediği bazı tedavi yöntemlerinden bahsediyorum. Kilo vermek mi istiyorsun? Ahududu ketonu kullanın. Bacaklarınıza kramp mı giriyor? Lavanta sabunu deneyin. Demansı önlemek ister misiniz? Palmiye yağı! Mucize bir çözüm."
Seçmenleri, Fetterman'ı desteklemeye çağıran Obama "Size karşı dürüst olacak birini hak ediyorsunuz. John Fetterman gibi birini hak ediyorsunuz" dedi.