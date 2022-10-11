Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221011/lubnan-israille-deniz-siniri-muzakerelerinde-iki-tarafin-taleplerini-karsilayan-bir-cozume-ulastik-1062176551.html
Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştık
Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştık
Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T10:55+0300
2022-10-11T10:55+0300
dünya
israil
lübnan
deniz sınırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062176395_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_d143997bbaf8bd26f1329e6824f5e501.jpg
Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda görüştükten sonra basın toplantısı düzenlendi.İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Saab, "Lübnan'ın ve İsrail'in taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştık" dedi.Lübnan ve İsrail arasında herhangi bir gaz ve petrol paylaşım durumu olmayacağının altını çizen Saab, "Lübnan Kana'daki (gaz sahasındaki) tüm haklarına sahip olacaktır" ifadesini kullandı.Saab, anlaşmanın detaylarını daha sonra açıklayacaklarını söyledi.İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığıİsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD’li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen 'yazılı teklifi' teslim aldıklarını açıklamıştı.Son düzlükte tansiyon yine artmıştıLübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de 'bazı değişikliklerin talep edildiğini' içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı.İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.Lapid'in 'Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği' belirtilmişti.İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin 'ağır olacağı' tehdidinde bulunmuştu.İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesi aynı gün gerçekleştirdiği toplantısında, Gantz, müzakerelerdeki olumsuz gelişmeler üzerine orduya sınırda 'saldırgan veya savunma odaklı her türlü senaryoya hazırlık yapılması' talimatı vermişti.Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221006/israil-aciklarindaki-hermes-sahasinda-yeni-dogalgaz-rezervi-bulundu-1062029140.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062176395_174:0:1225:788_1920x0_80_0_0_bbdfb5e1c483de9841106603f0ad372d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, lübnan, deniz sınırı
israil, lübnan, deniz sınırı

Lübnan: İsrail'le deniz sınırı müzakerelerinde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştık

10:55 11.10.2022
© AFP 2022İsrail - doğalgaz sahası
İsrail - doğalgaz sahası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştıklarını duyurdu.
Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda görüştükten sonra basın toplantısı düzenlendi.
İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Saab, "Lübnan'ın ve İsrail'in taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştık" dedi.
Lübnan ve İsrail arasında herhangi bir gaz ve petrol paylaşım durumu olmayacağının altını çizen Saab, "Lübnan Kana'daki (gaz sahasındaki) tüm haklarına sahip olacaktır" ifadesini kullandı.
Saab, anlaşmanın detaylarını daha sonra açıklayacaklarını söyledi.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.
İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD’li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.
Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.
Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen 'yazılı teklifi' teslim aldıklarını açıklamıştı.

Son düzlükte tansiyon yine artmıştı

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de 'bazı değişikliklerin talep edildiğini' içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.
Lapid'in 'Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği' belirtilmişti.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin 'ağır olacağı' tehdidinde bulunmuştu.
İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesi aynı gün gerçekleştirdiği toplantısında, Gantz, müzakerelerdeki olumsuz gelişmeler üzerine orduya sınırda 'saldırgan veya savunma odaklı her türlü senaryoya hazırlık yapılması' talimatı vermişti.
Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.
İsrail'in Akdeniz'deki doğalgaz platformu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
DÜNYA
İsrail açıklarındaki 'Hermes' sahasında yeni doğalgaz rezervi bulundu
6 Ekim, 16:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала