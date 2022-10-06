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https://sputniknews.com.tr/20221006/israil-aciklarindaki-hermes-sahasinda-yeni-dogalgaz-rezervi-bulundu-1062029140.html
İsrail açıklarındaki 'Hermes' sahasında yeni doğalgaz rezervi bulundu
İsrail açıklarındaki 'Hermes' sahasında yeni doğalgaz rezervi bulundu
İsrail, Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmaya hazırlanırken 'Energean' enerji şirketi, İsrail'in karasularında 'Hermes' isimli sahada 7... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T16:08+0300
2022-10-06T16:08+0300
dünya
israil
doğu akdeniz
doğalgaz
sondaj
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Energean şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in doğalgaz çıkardığı Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının yakınlarındaki 31. blokta 'Hermes' isimli sahada yaptıkları sondajda 7 ila 15 milyar metreküp kapasiteli bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu.Keşif sahasının ve çevresinin hacim ölçümü, ticari potansiyelinin tespiti için bölgeden elde edilen verilerin incelenmesine devam edildiği belirtildi.İsrail, Doğu Akdeniz'de Leviathan ve Tamar doğalgaz sahalarından üretim yapıyor ve Lübnan deniz sınırına yakın bölgedeki Kariş sahasından da yakında doğalgaz çıkarmaya hazırlanıyor.İsrail ve Lübnan, ABD'nin ara buluculuğunda deniz sınırının çizilmesine ilişkin bir anlaşmayı müzakere ediyor. Son dönemde taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu mesajlar gelmiş, anlaşmada 'son aşamalara gelindiği' ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221005/lubnan-israille-deniz-siniri-anlasmasi-icin-abdnin-gonderdigi-teklifte-bazi-degisiklikler-istedik-1061969212.html
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israil, doğu akdeniz, doğalgaz, sondaj
israil, doğu akdeniz, doğalgaz, sondaj

İsrail açıklarındaki 'Hermes' sahasında yeni doğalgaz rezervi bulundu

16:08 06.10.2022
© REUTERS / Amir Cohenİsrail'in Akdeniz'deki doğalgaz platformu
İsrail'in Akdeniz'deki doğalgaz platformu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail, Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmaya hazırlanırken 'Energean' enerji şirketi, İsrail'in karasularında 'Hermes' isimli sahada 7 ila 15 milyar metreküp kapasiteli yeni bir doğalgaz yatağı bulduğunu açıkladı.
Energean şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in doğalgaz çıkardığı Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının yakınlarındaki 31. blokta 'Hermes' isimli sahada yaptıkları sondajda 7 ila 15 milyar metreküp kapasiteli bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu.
Keşif sahasının ve çevresinin hacim ölçümü, ticari potansiyelinin tespiti için bölgeden elde edilen verilerin incelenmesine devam edildiği belirtildi.
İsrail, Doğu Akdeniz'de Leviathan ve Tamar doğalgaz sahalarından üretim yapıyor ve Lübnan deniz sınırına yakın bölgedeki Kariş sahasından da yakında doğalgaz çıkarmaya hazırlanıyor.
İsrail ve Lübnan, ABD'nin ara buluculuğunda deniz sınırının çizilmesine ilişkin bir anlaşmayı müzakere ediyor. Son dönemde taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu mesajlar gelmiş, anlaşmada 'son aşamalara gelindiği' ifade edilmişti.
İsrail Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
Lübnan: İsrail'le deniz sınırı anlaşması için ABD'nin gönderdiği teklifte bazı değişiklikler istedik
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