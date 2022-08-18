https://sputniknews.com.tr/20220818/finlandiya-basbakani-marin-bu-kez-de-parti-goruntuleriyle-konusuluyor-1060072386.html
Finlandiya Başbakanı Marin bu kez de parti görüntüleriyle konuşuluyor
Finlandiya Başbakanı Marin bu kez de parti görüntüleriyle konuşuluyor
Dünyanın en genç liderlerinden olan Finlandiya Başbakanı Marin bir festivaldeki tarzıyla gündeme gelmesinden birkaç gün sonra şimdi de sosyal medyadaki parti... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T10:00+0300
2022-08-18T10:00+0300
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Festival ve kulüplere haddinden fazla gitmekle eleştirilen 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ilk olarak Instagram'da Hikayeler bölümünde paylaşıldığı anlaşılan videoda Fin rapçi Petri Nygard ve pop şarkıcısı Antti Tuisku şarkıları eşliğinde bir grup arkadaşıyla dans ederken ve şarkılara eşlik ederken görülüyor. Iltalehti gazetesinin aktardığına göre nerede ve ne zaman çekildiği videodaki diğer isimler şarkıcı Alma, Tv sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi, radyo sunucusu Karoliina Tuominen, modacı Vesa Silver ve Marin'in Sosyal Demokrat Parti'sinden vekil Ilmari Nurminen. Marin geçen yıl da Kovid-19 temaslısı olmasına rağmen sabah 4'e kadar kulüpte eğlendiği görüntülerin basına yansıması üzerine özür dilemişti.Marin'den yanıt: Hepsi yasalBu arada bugün basın toplantısında eleştirilere yanıt veren Marin uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanlayıp üstünü örtecek ya da gizleyecek bir şeyi olmadığını söyledi: "Uyuşturucu kullanmadım, uyuşturucu testi yaptırmakta da sakınca görmüyorum."Videonun çekildiği partide fazla içmediğini belirten ve "Dans ettim, şarkı söyledim, partiledim; yaptıklarım yasal şeyler" diyen Marin özel bir etkinlikte çekilmiş bu türden özel görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına da tepki gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20220815/finlandiya-basbakani-marin-festival-tarziyla-yine-gundemde--1059947403.html
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sanna marin, finlandiya, parti
sanna marin, finlandiya, parti
Finlandiya Başbakanı Marin bu kez de parti görüntüleriyle konuşuluyor
10:00 18.08.2022 (güncellendi: 09:10 19.08.2022) Abone ol
Dünyanın en genç liderlerinden olan Finlandiya Başbakanı Marin bir festivaldeki tarzıyla gündeme gelmesinden birkaç gün sonra şimdi de sosyal medyadaki parti görüntüleri nedeniyle eleştiriliyor.
Festival ve kulüplere haddinden fazla gitmekle eleştirilen 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ilk olarak Instagram'da Hikayeler bölümünde paylaşıldığı anlaşılan videoda Fin rapçi Petri Nygard ve pop şarkıcısı Antti Tuisku şarkıları eşliğinde bir grup arkadaşıyla dans ederken ve şarkılara eşlik ederken görülüyor.
Iltalehti gazetesinin aktardığına göre nerede ve ne zaman çekildiği videodaki diğer isimler şarkıcı Alma, Tv sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi, radyo sunucusu Karoliina Tuominen, modacı Vesa Silver ve Marin'in Sosyal Demokrat Parti'sinden vekil Ilmari Nurminen.
Marin geçen yıl da Kovid-19 temaslısı olmasına rağmen sabah 4'e kadar kulüpte eğlendiği görüntülerin basına yansıması üzerine özür dilemişti.
Marin'den yanıt: Hepsi yasal
Bu arada bugün basın toplantısında eleştirilere yanıt veren Marin uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanlayıp üstünü örtecek ya da gizleyecek bir şeyi olmadığını söyledi: "Uyuşturucu kullanmadım, uyuşturucu testi yaptırmakta da sakınca görmüyorum."
Videonun çekildiği partide fazla içmediğini belirten ve "Dans ettim, şarkı söyledim, partiledim; yaptıklarım yasal şeyler" diyen Marin özel bir etkinlikte çekilmiş bu türden özel görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına da tepki gösterdi.