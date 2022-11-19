https://sputniknews.com.tr/20221119/kuzey-kore-lideri-ilk-defa-kiziyla-goruntulendi-1063623770.html

Kuzey Kore lideri ilk defa kızıyla görüntülendi

Kuzey Kore lideri ilk defa kızıyla görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T09:54+0300

2022-11-19T09:54+0300

2022-11-19T09:54+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

kim jong-un

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Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.'Hwasong-17' füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer alıyor.KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun 'Ju Ae' adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum" ifadesini kullanmıştı.Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.Kim'in eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında 'saygıdeğer first lady' unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Ri'nin 2012'de hamile olduğu iddia edilmişti.

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un