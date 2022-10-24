https://sputniknews.com.tr/20221024/ingilterenin-yeni-basbakani-rishi-sunak-oldu-1062651372.html

Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı oldu

Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı oldu

Eski Başbakan Boris Johnson'ın yarıştan çekilmesiyle İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu. Eski Maliye Bakanı olan Sunak, eşiyle birlikte 730 milyon... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T16:09+0300

2022-10-24T16:09+0300

2022-10-24T16:53+0300

rishi sunak

dünya

ingiltere

başbakan

muhafazakar parti

liz truss

boris johnson

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Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı.Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum" ifadelerini kullandı.Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.Kraliyet ailesinden daha zenginÖte yandan Rishi Sunak, İngiliz kraliyetinden çok daha fazla servete sahip olmasıyla öne çıkıyor.Tarihte Buckingam Sarayı'ndan daha zengin olan ilk Başbakan olan eski banker Sunak, eşi ve Hint teknoloji devi Infosys'in kurucusu Narayana Murthy'nin kızı olan Akshata Murty ile birlikte Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre tahmini 730 milyon sterlin (827 milyon dolar) servete sahip.2022 listesinde kraliyet ailesinin yaklaşık 370 milyon sterlinlik (419 milyon dolar) bir serveti olduğu bilgisi yer almıştı.Çiftin serveti, Murty'nin babasının şirketi Infosys'deki hisselerle ilgili. Ayrıca Catamaran Ventures UK'de ve bir dizi başta şirkette hisseleri bulunuyor.Çiftin İngiltere'de en az üç evi ve Kaliforniya'nın Santa Monica kentinde yaklaşık 6 milyon dolar değerinde bir mülkü mevcut.İngiltere Başbakanı Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştıSeçim kampanyası sürecinde sıklıkla 'vergi indirimleri' vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.Ciddi piyasa oynaklığına neden olan 'hatalar' için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221020/britanya-basbakani-liz-truss-6-hafta-dayanabildi-istifasini-acikladi-1062528930.html

https://sputniknews.com.tr/20221023/ingilterede-boris-johnson-basbakanlik-yarisindan-cekildi-1062629212.html

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rishi sunak, ingiltere, başbakan, muhafazakar parti, liz truss, boris johnson