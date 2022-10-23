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https://sputniknews.com.tr/20221023/ingilterede-boris-johnson-basbakanlik-yarisindan-cekildi-1062629212.html
İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık yarışından çekildi
İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık yarışından çekildi
İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından başlayan yeni Başbakan ve Muhafazakar Parti Lideri seçimi sürecinde eski Başbakan Boris Johnson... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T23:29+0300
2022-10-24T00:02+0300
boris johnson
dünya
rishi sunak
ingiltere
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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 20 Ekim'de istifa etmesinin ardından ülkede yeni Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakanı belirleme yarışı devam ederken, eski Başbakan Boris Johnson’ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Johnson yaptığı yazılı açıklamada, Muhafazakar Parti liderliğine bir kez daha aday olması gerektiğini öneren kişi sayısının kendisini şaşırttığını ifade ederek, aday olmak için gereken 102 milletvekilinin desteğini aldığını ve yarın adaylığını ortaya koyabileceğini aktardı. Muhafazakar Parti içerisinde yapılacak seçimde başarılı olması ve cuma günü Başbakanlık Konutu’na dönebilmesi için çok iyi bir şansı olduğunu ifade eden Johnson, “Ancak son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmadığı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir parti olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz” dedi. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt ile ortak bir noktada uzlaşamadıklarını aktaran Johnson, “Bu nedenle korkarım ki en iyisi adaylığımın devam etmesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Sunacak çok şeyim olduğuna inanıyorum ama korkarım bu doğru zaman değil" dedi. Yeni parti lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Başbakanlığa aday isimlerin yarın yerel saatle 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İngiltere medyasına göre, en güçlü aday olarak Sunak öne çıkıyor. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Sunak’ın aday olabilmek için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Mordaunt’ı ise 21 milletvekilinin desteklediği ifade ediliyor.
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boris johnson, rishi sunak, ingiltere
boris johnson, rishi sunak, ingiltere

İngiltere'de Boris Johnson başbakanlık yarışından çekildi

23:29 23.10.2022 (güncellendi: 00:02 24.10.2022)
© AP Photo / Frank AugsteinBoris Johnson'ı istifaya götüren süreç
Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından başlayan yeni Başbakan ve Muhafazakar Parti Lideri seçimi sürecinde eski Başbakan Boris Johnson başbakanlık ve parti liderliği yarışından çekildiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 20 Ekim'de istifa etmesinin ardından ülkede yeni Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakanı belirleme yarışı devam ederken, eski Başbakan Boris Johnson’ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu.
Johnson yaptığı yazılı açıklamada, Muhafazakar Parti liderliğine bir kez daha aday olması gerektiğini öneren kişi sayısının kendisini şaşırttığını ifade ederek, aday olmak için gereken 102 milletvekilinin desteğini aldığını ve yarın adaylığını ortaya koyabileceğini aktardı.

Muhafazakar Parti içerisinde yapılacak seçimde başarılı olması ve cuma günü Başbakanlık Konutu’na dönebilmesi için çok iyi bir şansı olduğunu ifade eden Johnson, “Ancak son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmadığı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir parti olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz” dedi.
Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt ile ortak bir noktada uzlaşamadıklarını aktaran Johnson, “Bu nedenle korkarım ki en iyisi adaylığımın devam etmesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Sunacak çok şeyim olduğuna inanıyorum ama korkarım bu doğru zaman değil" dedi.

Yeni parti lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.
Başbakanlığa aday isimlerin yarın yerel saatle 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İngiltere medyasına göre, en güçlü aday olarak Sunak öne çıkıyor.
Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Sunak’ın aday olabilmek için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Mordaunt’ı ise 21 milletvekilinin desteklediği ifade ediliyor.

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