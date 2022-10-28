https://sputniknews.com.tr/20221028/nasa-gunesin-gulusunu-yakaladigi-fotografi-paylasti-1062824464.html

NASA, güneşin 'gülüşünü' yakaladığı fotoğrafı paylaştı

NASA, güneşin 'gülüşünü' yakaladığı fotoğrafı paylaştı

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşi 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaştı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

nasa

güneş

gülümseme

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi güneşi ‘gülümseyerek’ yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir.” ifadeleri kullanıldı. NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonudur.

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