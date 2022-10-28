NASA, güneşin 'gülüşünü' yakaladığı fotoğrafı paylaştı
21:09 28.10.2022 (güncellendi: 21:12 28.10.2022)
© Twitter/ NASAsunNASA, güneşin 'gülüşünü' yakaladığı fotoğrafı paylaştı
© Twitter/ NASAsun
NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşi 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaştı.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi güneşi ‘gülümseyerek’ yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir.” ifadeleri kullanıldı.
NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonudur.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi güneşi ‘gülümseyerek’ yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir.” ifadeleri kullanıldı.
NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonudur.
Say cheese! 📸— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022
Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31