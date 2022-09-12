https://sputniknews.com.tr/20220912/isvecteki-secimlerde-sag-blok-partileri-hukumet-kurma-sansi-yakaladi-1061090270.html

İsveç'teki seçimlerde sağ blok partileri hükümet kurma şansı yakaladı

İsveç'teki seçimlerde sağ blok partileri hükümet kurma şansı yakaladı

İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ blok partileri toplamda yüzde 49.7 ile hükümet kurma imkanına sahip oldu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T11:54+0300

2022-09-12T11:54+0300

2022-09-12T11:54+0300

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magdalena andersson

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Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerde yüzde 30.5 ile birinci çıkmasına rağmen hükümet kurma şansını zora soktu.Ülkede 7 milyon 770 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, oy kullanma işlemi dün yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.Sandıkların yüzde 90'ının açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, sağ blok partiler yüzde 49.7, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48.8 oy aldı. 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 175 milletvekili, sol blok partileri de 174 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oy oranını yüzde 20.6'a kadar yükseltmesi dikkati çekti. SD, ülkenin en büyük ikinci partisi durumuna yükseldi. SD, 2018 seçimlerinde yüzde 18'lik oy oranı ile ülkenin en büyük üçüncü partisi olmuştu.SD'den olası bir hükümeti dışarından desteklememe kararıIlımlı Muhafazakar Partisi önderliğinde sağ blok partileri Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi ile azınlık hükümeti kurmaya çalışacağı ve bu hükümete aşırı sağcı SD'nin destek vereceği öne sürülüyordu.Bu duruma karşı çıkan SD lideri Jimmie Akesson, hiçbir hükümet oluşumunu dışarıdan desteklemeyi düşünmediklerini söyledi.12 yıl önce yüzde 5.7 oy oranıyla başladıkları serüveni yüzde 20.7'ye çıkararak ülkenin ikinci büyük partisi olduklarını aktaran Akesson, "Hükümet görüşmelerinde hiçbir oluşumu dışarıdan desteklemeyeceğiz, hükümet ortağı olmak istiyoruz" dedi.Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson da yeni ve istikrarlı bir hükümet kurmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.Başbakan Andersson'a da selam gönderen Kristersson, "Başbakan Andersson'a büyük saygım var, kendisine iyi bir çekişme gösterdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Siyasi yorumcular ise bu açıklamayı, aşırı sağcı SD ile hükümet kurmamak için Kristersson'un, Sosyal Demokrat Parti'ye açık kapı bıraktığı yorumunda bulundu.Başbakan Andersson da Sosyal Demokrat Parti'nin seçimde iyi bir sınav verdiğini ve kendilerine desteğin arttığını savundu.Farklı Renkler Partisi Malmö de sürpriz yaptıİsveç'te 3 yıl önce kurulan ve Türk kökenli Mikail Yüksel'in liderliğini yaptığı Farklı Renkler Partisi (Nyans) Malmö'de sürpriz bir oy oranına ulaştı.Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö'nün en büyük ilçesi Rosengard'da yüzde 28'lik oy alan Nyans, Malmö genelinde de yüzde 2.9 oy oranına ulaştı.Nyans, Göteborg ve Stockholm'ün çeşitli ilçelerinde Müslümanların yaşadığı bölgelerden beklenin üstünde oy aldı.SVT'nin siyasi bilim uzmanı Henrik Ekengren Oscarsson, "Nyans'a oy verenler kesinlikle daha önceden Sosyal Demokrat Parti'ye oy veren seçmenler. Nyans, Başbakan Anderssson'a kesinlikle bir engel oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.İsveç Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları çarşamba günü açıklaması bekleniyor.Türk kökenli siyasetçi Muharrem Demirok milletvekili seçildiSayımlar devam ederken Merkez Partisi tarafından birinci sıradan aday gösterilen Demirok'un milletvekili olarak meclise girmesi kesinleşti.Demirok, AA muhabirine, uzun yıllardır siyasetin içinde bulunduğunu ve mecliste 4 yıl görev almak için milletvekili seçilmekten de mutlu olduğunu söyledi.Elinden geldiğince hayat pahalılığını önlemeye ve enerji ücretlerinin artışına çare bulmaya çalışacağını dile getiren Demirok, "Linköping kentinde 12 yıl boyunca Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanlığı yaptım. Buradan edindiğim tecrübeyi inşallah meclise de taşıyıp, birçok soruna çare bulmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e gelen bir işçi ailesinin bu ülkede doğan çocuğu olduğunu aktaran Demirok, İsveç'te yaşayan 50 bin Kululu hemşehrisine de manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.Muharrem Demirok'un babası Hamza Demirok da oğlunun milletvekili seçilmesinden çok mutlu olduğunu ve oğluna iyi eğitim alması için verdiği desteğin faydalarını gördüğünü belirterek, gurbetçi ailelerin, çocuklarına iyi eğitim aldırmasını tavsiye etti.

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