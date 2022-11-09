Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-operasyonuyla-ilgili-basin-toplantisi-duzenliyor-1063251720.html
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdi
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin ile Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyondaki... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T18:04+0300
2022-11-09T18:46+0300
sergey şoygu
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
herson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063251404_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_e786e88358bfc95b6b3f73958dd68ca9.jpg
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dinyeper Nehri’nin sınırının korunması adına Rusya güçlerinin Herson kentinden çekilmesi teklifini kabul etti.Şoygu’nun Surovkin ile televizyonlardan canlı yayınlanan toplantıda verdiği emir, Rus güçlerinin Herson kentinden Dinyeper Nehri’nin doğu kıyısına çekileceği anlamına geliyor. Surovkin: Herson’dan şimdiye dek 115 bin sivil tahliye edildiUkrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin daha önce, Herson kenti ile yakınındaki yerleşim yerlerine gereken tedarikin, Ukrayna birliklerinin ikmal hatları ile yerleşim yerlerine sürekli bombardıman düzenliyor olması nedeniyle tamamıyla yapılamadığını kaydetti. Surovkin, Rusya birliklerinin, Ukrayna güçlerinin Herson’a düzenledikleri saldırılara başarılı bir biçimde direndiklerini, ancak bununla beraber buradaki sivil nüfusun sürekli tehlike altında bulunduğunu da belirtti. Rus komutan, Herson’dan şimdiye dek 115 bin sivilin güvenli yerlere tahliye edildiklerini de söyledi.Surovkin ayrıca, Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'na düzenledikleri saldırılar nedeniyle Herson’un ve burada yaşayanların sular altında kalması tehlikesinin de, Herson kentinden çekilme teklifinde bulunmasında etkili olduğunu ekledi.Şoygu: Komutan düzeyindeki yetkililerin en önemli görevi askerler ile sivillerin hayatlarını korumakSurovkin bunun yanında, Ukrayna birliklerinin Kahovka Barajı’na daha güçlü bir saldırı düzenlemeleri hâlinde, bunun, Dinyeper’in sağ kıyısında konuşlu Rus güçlerinin tamamı için de bir tehdit oluşacağını kaydetti. Bu nedenle de Herson’daki savunma hattını Dinyeper’ın sol kıyısına çekmenin sivillerin ve Rus askerlerin güvenliği açısından iyi bir karar olacağını belirtti. Rusya Savunma Bakanı Şoygu da bunun üstüne, “Varmış olduğunuz sonuçlara ve tekliflerinize katılıyorum” dedi ve ‘komutan düzeyindeki yetkililerin en önemli görevinin askerler ile sivillerin hayatlarının tehlikeden korunması olduğunu’ ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221104/putin-hersonda-yasayanlar-saldirilardan-etkilenmemeleri-icin-tehlikeli-yerlerden-tahliye-edilmeli-1063073720.html
ukrayna
rusya
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063251404_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_cd2c24257c6f08e47fb95cc64860c541.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey şoygu, ukrayna, rusya, herson
sergey şoygu, ukrayna, rusya, herson

Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdi

18:04 09.11.2022 (güncellendi: 18:46 09.11.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinHerson
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin ile Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyondaki gelişmelere ilişkin toplantı düzenledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dinyeper Nehri’nin sınırının korunması adına Rusya güçlerinin Herson kentinden çekilmesi teklifini kabul etti.
Şoygu’nun Surovkin ile televizyonlardan canlı yayınlanan toplantıda verdiği emir, Rus güçlerinin Herson kentinden Dinyeper Nehri’nin doğu kıyısına çekileceği anlamına geliyor.

Surovkin: Herson’dan şimdiye dek 115 bin sivil tahliye edildi

Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin daha önce, Herson kenti ile yakınındaki yerleşim yerlerine gereken tedarikin, Ukrayna birliklerinin ikmal hatları ile yerleşim yerlerine sürekli bombardıman düzenliyor olması nedeniyle tamamıyla yapılamadığını kaydetti.
Surovkin, Rusya birliklerinin, Ukrayna güçlerinin Herson’a düzenledikleri saldırılara başarılı bir biçimde direndiklerini, ancak bununla beraber buradaki sivil nüfusun sürekli tehlike altında bulunduğunu da belirtti.
Rus komutan, Herson’dan şimdiye dek 115 bin sivilin güvenli yerlere tahliye edildiklerini de söyledi.
Surovkin ayrıca, Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'na düzenledikleri saldırılar nedeniyle Herson’un ve burada yaşayanların sular altında kalması tehlikesinin de, Herson kentinden çekilme teklifinde bulunmasında etkili olduğunu ekledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
Ukrayna krizi
Putin: Herson’da yaşayanlar saldırılardan etkilenmemeleri için tehlikeli yerlerden tahliye edilmeli
4 Kasım, 14:43

Şoygu: Komutan düzeyindeki yetkililerin en önemli görevi askerler ile sivillerin hayatlarını korumak

Surovkin bunun yanında, Ukrayna birliklerinin Kahovka Barajı’na daha güçlü bir saldırı düzenlemeleri hâlinde, bunun, Dinyeper’in sağ kıyısında konuşlu Rus güçlerinin tamamı için de bir tehdit oluşacağını kaydetti. Bu nedenle de Herson’daki savunma hattını Dinyeper’ın sol kıyısına çekmenin sivillerin ve Rus askerlerin güvenliği açısından iyi bir karar olacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu da bunun üstüne, “Varmış olduğunuz sonuçlara ve tekliflerinize katılıyorum” dedi ve komutan düzeyindeki yetkililerin en önemli görevinin askerler ile sivillerin hayatlarının tehlikeden korunması olduğunu’ ifade etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала