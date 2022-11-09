https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-operasyonuyla-ilgili-basin-toplantisi-duzenliyor-1063251720.html

Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdi

Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin ile Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyondaki... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T18:04+0300

2022-11-09T18:04+0300

2022-11-09T18:46+0300

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herson

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dinyeper Nehri’nin sınırının korunması adına Rusya güçlerinin Herson kentinden çekilmesi teklifini kabul etti.Şoygu’nun Surovkin ile televizyonlardan canlı yayınlanan toplantıda verdiği emir, Rus güçlerinin Herson kentinden Dinyeper Nehri’nin doğu kıyısına çekileceği anlamına geliyor. Surovkin: Herson’dan şimdiye dek 115 bin sivil tahliye edildiUkrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin daha önce, Herson kenti ile yakınındaki yerleşim yerlerine gereken tedarikin, Ukrayna birliklerinin ikmal hatları ile yerleşim yerlerine sürekli bombardıman düzenliyor olması nedeniyle tamamıyla yapılamadığını kaydetti. Surovkin, Rusya birliklerinin, Ukrayna güçlerinin Herson’a düzenledikleri saldırılara başarılı bir biçimde direndiklerini, ancak bununla beraber buradaki sivil nüfusun sürekli tehlike altında bulunduğunu da belirtti. Rus komutan, Herson’dan şimdiye dek 115 bin sivilin güvenli yerlere tahliye edildiklerini de söyledi.Surovkin ayrıca, Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'na düzenledikleri saldırılar nedeniyle Herson’un ve burada yaşayanların sular altında kalması tehlikesinin de, Herson kentinden çekilme teklifinde bulunmasında etkili olduğunu ekledi.Şoygu: Komutan düzeyindeki yetkililerin en önemli görevi askerler ile sivillerin hayatlarını korumakSurovkin bunun yanında, Ukrayna birliklerinin Kahovka Barajı’na daha güçlü bir saldırı düzenlemeleri hâlinde, bunun, Dinyeper’in sağ kıyısında konuşlu Rus güçlerinin tamamı için de bir tehdit oluşacağını kaydetti. Bu nedenle de Herson’daki savunma hattını Dinyeper’ın sol kıyısına çekmenin sivillerin ve Rus askerlerin güvenliği açısından iyi bir karar olacağını belirtti. Rusya Savunma Bakanı Şoygu da bunun üstüne, “Varmış olduğunuz sonuçlara ve tekliflerinize katılıyorum” dedi ve ‘komutan düzeyindeki yetkililerin en önemli görevinin askerler ile sivillerin hayatlarının tehlikeden korunması olduğunu’ ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221104/putin-hersonda-yasayanlar-saldirilardan-etkilenmemeleri-icin-tehlikeli-yerlerden-tahliye-edilmeli-1063073720.html

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sergey şoygu, ukrayna, rusya, herson