https://sputniknews.com.tr/20221104/putin-hersonda-yasayanlar-saldirilardan-etkilenmemeleri-icin-tehlikeli-yerlerden-tahliye-edilmeli-1063073720.html

Putin: Herson’da yaşayanlar saldırılardan etkilenmemeleri için tehlikeli yerlerden tahliye edilmeli

Putin: Herson’da yaşayanlar saldırılardan etkilenmemeleri için tehlikeli yerlerden tahliye edilmeli

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna güçlerinin karşı saldırılarını sürdürdüğü Herson’da yaşayanların daha güvenli bölgelere tahliye edilmeleri gerektiğini... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T14:43+0300

2022-11-04T14:43+0300

2022-11-04T14:52+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

herson

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kutlanan Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bir törende konuştu.Putin, "Şu anda, Herson’da yaşayanların tabii ki tehlikeli bölgelerden tahliye edilmeleri gerekiyor. Buradaki sivil nüfus, askeri operasyonlarla ilgili bombardımanlardan, saldırılardan ya da karşı saldırılardan etkilenmemeli" ifadelerini kullandı.Herson, geçen ay bölgede düzenlenen referandum sonucunda Rusya’ya bağlanmıştı. Söz konusu bölge, Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayında başlattığı askeri operasyonun ilk günlerinden beri Rus ordusunun denetiminde.Bununla beraber Putin, Rus hükümetinin ülkeye sığınan Ukraynalı göçmenlere Rusya’ya kalışlarıyla ilgili belgelerin verilmesi sürecini kolaylaştırmak üstünde çalıştığını da sözlerine ekledi.Ayrıca Putin, kısmi seferberlik ile silah altına alınanların içinden 49 bin kişinin Ukrayna’ya gönderildiğini fakat pek çoğunun hâlâ hazırlık sürecinde olduğunu ve askeri eğitimden geçirilmekte olduklarını belirtti.“300 bin kişi seferberlik ile görevlendirildi. Bizim elimizdeki sayıysa 318 bin kişi. Bunun nedeni bu sayının içinde gönüllü olarak silah altına alınmak isteyenlerin olması. Ayrıca gönüllü olmak isteyenlerin sayısı azalmıyor da” ifadelerini kullanan Rusya lideri, “Yanılmıyorsam 49 bin kişi şu anda askeri operasyon gerçekleştiren birlikler içinde yer alıyor. Geri kalanlarsa hazırlık eğitiminde geçiriliyorlar” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221018/peskov-rusyanin-yeni-bolgeleri-diger-bolgelerle-ayni-sekilde-korunuyor-1062443313.html

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