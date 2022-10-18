https://sputniknews.com.tr/20221018/peskov-rusyanin-yeni-bolgeleri-diger-bolgelerle-ayni-sekilde-korunuyor-1062443313.html

Peskov: Rusya'nın yeni bölgeleri, diğer bölgelerle aynı şekilde korunuyor

Peskov: Rusya'nın yeni bölgeleri, diğer bölgelerle aynı şekilde korunuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya 27 Eylül'de dahil edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin ülkenin ayrılmaz... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T13:19+0300

2022-10-18T13:19+0300

2022-10-18T13:19+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

ukrayna

kuzey akım

dmitriy peskov

seferberlik

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan ayrılan dört bölgenin Rusya'ya 'nispeten uzun süre önce' dahil edildiğini ve bu nedenle şu anda onların ülkenin hukuki, ekonomik, sosyal alanlarına ve güvenlik sistemine entegre edilmesiyle ilgili çalışma yapıldığını belirtti.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Tüm bu bölgeler Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz parçası ve dolayısıyla Rusya'nın geri kalan tüm topraklarıyla aynı düzeyde korunuyorlar ve güvenlikleri sağlanıyor" dedi.'Kısmi seferberliğe 300 binden fazla kişi katılamaz'Kısmi seferberliğe dahil edilen kişi sayısının artırabileceğine dair iddialara yanıt veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnamede en fazla 300 bin kişinin öngörüldüğünü, bundan dolayı bu rakamın aşılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.'İran'dan İHA alındığına dair bilgimiz yok'Kiev'de dün bir binanın İran yapımı İHA'yla vurulduğuyla ilgili Ukrayna basınında yer alan iddialar ışığında Rusya'nın İran İHA'ları alıp almadığı veya kullanıp kullanmadığı sorusu yöneltilen Peskov, "Hayır, biz böyle bir bilgiye sahip değiliz. Rusça isimlere sahip Rus teçhizatı kullanılıyor, siz bunu biliyorsunuz. Diğer tüm sorular Savunma Bakanlığı'na yöneltilebilir" ifadelerini kullandı.'Kuzey Akım soruşturması Rusya'yı suçlayacak şekilde yapılıyor'Rusya'nın Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarında gerçekleştirilen sabotajların soruşturmasına katılma izni verilmediğine dikkat çeken Peskov, "Almanya, Fransa ve Danimarka'dan gelen açıklamalara bakılırsa, bu soruşturma sorumluluğu Rusya'ya yükleyecek şekilde tasarlanıyor. Bu saçma" diye konuştu.Rus istihbaratının daha önce kamuoyuyla paylaştığı verilerin Rusya'nın dahli olmadığını ortaya koyduğunu anımsatan Peskov, söz konusu sabotajların Rusya'nın çıkarlarına büyük zarar verdiğini anlamak için temel mantıkla hareket etmenin yeterli olacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20221018/isvec-medyasi-kuzey-akim-boru-hattinin-50-metrelik-bolumu-yok-edildi-1062439085.html

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rusya, kremlin, ukrayna, kuzey akım, dmitriy peskov, seferberlik